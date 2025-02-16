"Красные линии" по-украински: в офисе Зеленского озвучили позицию Киева
Глава офиса Зеленского заявил о "красных линиях" в переговорах по украинскому конфликту
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о "красных линиях" Украины, которые она будет отстаивать в ходе предстоящих переговоров. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам встречи с вице-президентом США Джей-Ди Венсом и спецпредставителем президента США Китом Келлогом на полях Мюнхенской конференции.
"Был действительно предметный разговор с вице-президентом США Джей-Ди Венсом, спецпредставителем президента США по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом. Украина четко определила красные линии собственных интересов", – говорится в сообщении.
На встрече снова поднимался вопрос о соглашении по добыче американскими компаниями редкоземельных металлов на территории Украины, но он "требует доработки", отметил Ермак.
"Разговор о соглашении по редкоземельным ресурсам был наполнен конкретикой, но она требует еще времени и идей для доработки. На каждой встрече, в каждом диалоге мы отстаивали линию, что диалог о безопасности Европы не может быть без Украины и ЕС", – сказал Ермак.
И подчеркнул, что никаких прямых контактов с представителями России на данный момент не было и "не планируется". Кроме того, Ермак в очередной раз отметил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности от США.
"Любое соглашение, принятое без Украины, мы не примем. И в гарантиях безопасности нам нужны США. Мы никогда не примем решений, которые будут против украинских интересов", – написал глава офиса Зеленского.
Ранее о том, что готовится визит в Саудовскую Аравию Владимира Зеленского, написали в Telegram-каналах два министра Украины – министр экономики Юлия Свириденко и министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль. Это произошло после того, как тот же Ермак несколько раз публично заявлял об отказе от участия в переговорах.
Накануне после встречи на полях Мюнхенской конференции Великобритания и Соединенные Штаты пришли к мнению, что лидер киевского режима Владимир Зеленский должен принимать участие в мирных переговорах. Об этом по итогам встречи с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом заявил глава британского МИД Дэвид Лэмми.
Профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло ранее в интервью РИА Новости Крым высказывал мнение, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине пройдут между Россией и США без участия Зеленского, которого просто поставят перед фактом.
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