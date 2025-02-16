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Может ли Украина получить ядерное оружие тайно и какие будут последствия
Может ли Украина получить ядерное оружие тайно и какие будут последствия - РИА Новости Крым, 16.02.2025
Может ли Украина получить ядерное оружие тайно и какие будут последствия
Украине ничто не мешает в перспективе получить ядерное оружие. Для этого в Киеве есть реактор-наработчик, страна также располагает необходимыми ископаемыми и... РИА Новости Крым, 16.02.2025
2025-02-16T19:42
2025-02-16T19:42
2025-02-16T18:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Украине ничто не мешает в перспективе получить ядерное оружие. Для этого в Киеве есть реактор-наработчик, страна также располагает необходимыми ископаемыми и технологиями, заявил РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов.Аналогичный реактор был у Северной Кореи, страны гораздо меньшей площади и более низким ВВП, чем имеет Украина. С его помощью она смогла создать собственное ядерное оружие, подчеркнул эксперт."Главный вопрос, который встанет перед Украиной, это процесс получения химически чистого оружейного плутония. Этот процесс связан с такой технологией, которая называется purex-процесс – процесс разделения урана и плутония и выделения плутония в химически чистом виде, плутония изотопа 239", – объяснил Анпилогов.Этот процесс, как ядерный взрыв, имеет четкий шаблон сейсмической активности. Демаскирующим фактором для него становится выброс радиоактивных инертных газов в атмосферу, которые фиксируются специальным оборудованием за сотни и даже тысячи километров. Поэтому произвести ядерное оружие тайно не может ни одно государство в мире, включая Украину.Он отметил, что даже при президенте Байдене между Россией и США был определенный консенсус относительно соблюдения договора о нераспространении ядерного оружия. Шансы официального Киева на то, что он вновь получит статус ядерной державы, стремятся к нулю, заявил недавно спецпосланник президента США по Украине Дональда Трампа Кит Келлог.При этом глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что западные партнеры обязаны предоставить Украине ядерное оружие и ракеты.Cамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атомная провокация Киева на ЧАЭС - что с радиацией в приграничьеЗаявления об ударах России по ядерной энергетике Украины – провокация Плутоний в Арктике: ученые из Севастополя начали уникальные исследования
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мнения, алексей анпилогов, ядерное оружие, киев, днепропетровская область, кировоградская область
Может ли Украина получить ядерное оружие тайно и какие будут последствия
В Киеве есть реактор и технологии для быстрого производства ядерного оружия – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
Украине ничто не мешает в перспективе получить ядерное оружие. Для этого в Киеве есть реактор-наработчик, страна также располагает необходимыми ископаемыми и технологиями, заявил РИА Новости Крым
военный эксперт Алексей Анпилогов.
"Нет никаких запретов на то, чтобы получить плутоний. Уран добывается на территории Днепропетровской и Кировоградской областей, у Киева есть достаточное количество специалистов для того, чтобы организовать простое получение плутония из этого урана. Есть реактор-наработчик, который расположен в Киеве в Институте ядерных исследований", – сказал он.
Аналогичный реактор был у Северной Кореи, страны гораздо меньшей площади и более низким ВВП, чем имеет Украина. С его помощью она смогла создать собственное ядерное оружие, подчеркнул эксперт.
"Главный вопрос, который встанет перед Украиной, это процесс получения химически чистого оружейного плутония. Этот процесс связан с такой технологией, которая называется purex-процесс – процесс разделения урана и плутония и выделения плутония в химически чистом виде, плутония изотопа 239", – объяснил Анпилогов.
Этот процесс, как ядерный взрыв, имеет четкий шаблон сейсмической активности. Демаскирующим фактором для него становится выброс радиоактивных инертных газов в атмосферу, которые фиксируются специальным оборудованием за сотни и даже тысячи километров. Поэтому произвести ядерное оружие тайно не может ни одно государство в мире, включая Украину.
"Я думаю, что в связи с этим Украина пока не переступает этот порог. Они прекрасно понимают, что даже получение первых сотен граммов плутония сразу же вызовет утечку этих газов в атмосферу, и это производство будет определено. Последствия этого будут для Украины просто катастрофическими", – уверен эксперт.
Он отметил, что даже при президенте Байдене между Россией и США был определенный консенсус относительно соблюдения договора о нераспространении ядерного оружия. Шансы официального Киева на то, что он вновь получит статус ядерной державы
, стремятся к нулю, заявил недавно спецпосланник президента США по Украине Дональда Трампа Кит Келлог.
При этом глава киевского режима Владимир Зеленский
в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что западные партнеры обязаны предоставить Украине ядерное оружие и ракеты.
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