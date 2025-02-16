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Трамп хочет добиться прекращения огня на Украине до Пасхи
Трамп хочет добиться прекращения огня на Украине до Пасхи - РИА Новости Крым, 16.02.2025
Трамп хочет добиться прекращения огня на Украине до Пасхи
Администрация президента США Дональда Трампа хочет добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля. Об пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости Крым, 16.02.2025
2025-02-16T20:23
2025-02-16T20:23
2025-02-16T20:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Администрация президента США Дональда Трампа хочет добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля. Об пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.Ранее Трамп анонсировал встречу России, Украины и США. Также глава Белого дома заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, поскольку в "Большой семерке" только и говорят, что о России".Телефонный разговор между президентами России США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был конструктивный, рабочий и достаточно откровенный, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В качестве места будущей встречи стороны обсуждают столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, но окончательного решения еще не принято, сказал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дональд трамп, новости, политика, в мире, россия, украина, переговоры
Трамп хочет добиться прекращения огня на Украине до Пасхи
Трамп хочет добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля