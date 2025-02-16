https://crimea.ria.ru/20250216/tramp-khochet-dobitsya-prekrascheniya-ognya-na-ukraine-do-paskhi-1144227957.html

Трамп хочет добиться прекращения огня на Украине до Пасхи

Трамп хочет добиться прекращения огня на Украине до Пасхи - РИА Новости Крым, 16.02.2025

Трамп хочет добиться прекращения огня на Украине до Пасхи

Администрация президента США Дональда Трампа хочет добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля. Об пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости Крым, 16.02.2025

2025-02-16T20:23

2025-02-16T20:23

2025-02-16T20:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Администрация президента США Дональда Трампа хочет добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля. Об пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.Ранее Трамп анонсировал встречу России, Украины и США. Также глава Белого дома заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, поскольку в "Большой семерке" только и говорят, что о России".Телефонный разговор между президентами России США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был конструктивный, рабочий и достаточно откровенный, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В качестве места будущей встречи стороны обсуждают столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, но окончательного решения еще не принято, сказал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, новости, политика, в мире, россия, украина, переговоры