https://crimea.ria.ru/20221027/v-krymu-udvoili-sbor-lavandy-rozy-i-shalfeya-1125095788.html

В Крыму удвоили сбор лаванды, розы и шалфея

В Крыму удвоили сбор лаванды, розы и шалфея - РИА Новости Крым, 27.10.2022

В Крыму удвоили сбор лаванды, розы и шалфея

В Крыму удвоили сбор сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея, сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза со ссылкой на главу... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T07:03

2022-10-27T07:03

2022-10-27T07:03

крым

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Крыму удвоили сбор сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея, сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза со ссылкой на главу ведомства Андрея Савчука."В этом году площадь полей эфиромасличных культур по сравнению с прошлым годом увеличилась больше чем на 200 гектаров, а объем собранного сырья почти в два раза", - констатировал Савчук.Сейчас эфиромасличные культуры в Крыму выращивают на 1,2 тысячах га, до конца года розой, лавандой и шалфеем будут засеяны еще 130 гектаров, из них 50 га отведено под посадку узколистой лаванды.В Крыму травят грызунов в полях: почему ученые против >>Ранее в Крыму начался посев озимых зерновых культур. Под урожай 2023 года отведено более 530 тысяч гектаров земли.

https://crimea.ria.ru/20221025/paryaschaya-zemlyanika-v-krymu--video-1125053925.html

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крым, сельское хозяйство