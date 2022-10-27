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В Крыму удвоили сбор лаванды, розы и шалфея - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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В Крыму удвоили сбор лаванды, розы и шалфея
В Крыму удвоили сбор лаванды, розы и шалфея - РИА Новости Крым, 27.10.2022
В Крыму удвоили сбор лаванды, розы и шалфея
В Крыму удвоили сбор сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея, сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза со ссылкой на главу... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T07:03
2022-10-27T07:03
крым
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Крыму удвоили сбор сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея, сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза со ссылкой на главу ведомства Андрея Савчука."В этом году площадь полей эфиромасличных культур по сравнению с прошлым годом увеличилась больше чем на 200 гектаров, а объем собранного сырья почти в два раза", - констатировал Савчук.Сейчас эфиромасличные культуры в Крыму выращивают на 1,2 тысячах га, до конца года розой, лавандой и шалфеем будут засеяны еще 130 гектаров, из них 50 га отведено под посадку узколистой лаванды.В Крыму травят грызунов в полях: почему ученые против &gt;&gt;Ранее в Крыму начался посев озимых зерновых культур. Под урожай 2023 года отведено более 530 тысяч гектаров земли.
https://crimea.ria.ru/20221025/paryaschaya-zemlyanika-v-krymu--video-1125053925.html
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крым, сельское хозяйство
В Крыму удвоили сбор лаванды, розы и шалфея

В Крыму удвоили сбор сырья эфиромасличных культур - минсельхоз

07:03 27.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛаванда
Лаванда - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Крыму удвоили сбор сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея, сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза со ссылкой на главу ведомства Андрея Савчука.
"В этом году площадь полей эфиромасличных культур по сравнению с прошлым годом увеличилась больше чем на 200 гектаров, а объем собранного сырья почти в два раза", - констатировал Савчук.
Выращивание парящей земляники в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 07:57
"Парящая" земляника в Крыму – видео
Сейчас эфиромасличные культуры в Крыму выращивают на 1,2 тысячах га, до конца года розой, лавандой и шалфеем будут засеяны еще 130 гектаров, из них 50 га отведено под посадку узколистой лаванды.
В Крыму травят грызунов в полях: почему ученые против >>
Ранее в Крыму начался посев озимых зерновых культур. Под урожай 2023 года отведено более 530 тысяч гектаров земли.
 
КрымСельское хозяйство
 
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