https://crimea.ria.ru/20221013/v-krymu-nachalsya-posev-ozimykh-zernovykh-kultur--minselkhoz--1124848208.html

В Крыму начался посев озимых зерновых культур – Минсельхоз

В Крыму начался посев озимых зерновых культур – Минсельхоз - РИА Новости Крым, 12.10.2022

В Крыму начался посев озимых зерновых культур – Минсельхоз

В Крыму под урожай 2023 года отведено более 530 тысяч гектаров земли, которые засеют озимыми зерновыми культурами, зеленым кормом и масличными, сообщила первый... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-13T08:49

2022-10-13T08:49

2022-10-12T19:55

крым

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Крыму под урожай 2023 года отведено более 530 тысяч гектаров земли, которые засеют озимыми зерновыми культурами, зеленым кормом и масличными, сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Алиме Зарединова.По данным районных администраций, из 530 тысяч га, запланированных под посадку, порядка 506,7 тысяч отведены под зерно. При этом на 70 тысяч гектарах зерно уже посеяно."Первыми такие работы на полях начали предприятия Черноморского района и сейчас там уже посеяно более 8 тысяч гектаров этих культур. Сегодня работы проходят также и в Сакском районе на полях двух предприятий", - отметила Зарединова.Она добавила, что самая большая площадь сева озимых в этом году запланирована у предприятий Красногвардейского и Джанкойского района. По ее словам, в этих районах будет посеяно более 72 тысяч гектаров и почти 62 тысячи гектаров соответственно.

https://crimea.ria.ru/20220929/kak-zapusk-severo-krymskogo-kanala-otrazilsya-na-urozhae-zernovykh-1124650295.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сельское хозяйство