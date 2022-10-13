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В Крыму начался посев озимых зерновых культур – Минсельхоз - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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В Крыму начался посев озимых зерновых культур – Минсельхоз
В Крыму начался посев озимых зерновых культур – Минсельхоз - РИА Новости Крым, 12.10.2022
В Крыму начался посев озимых зерновых культур – Минсельхоз
В Крыму под урожай 2023 года отведено более 530 тысяч гектаров земли, которые засеют озимыми зерновыми культурами, зеленым кормом и масличными, сообщила первый... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-13T08:49
2022-10-12T19:55
крым
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Крыму под урожай 2023 года отведено более 530 тысяч гектаров земли, которые засеют озимыми зерновыми культурами, зеленым кормом и масличными, сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Алиме Зарединова.По данным районных администраций, из 530 тысяч га, запланированных под посадку, порядка 506,7 тысяч отведены под зерно. При этом на 70 тысяч гектарах зерно уже посеяно."Первыми такие работы на полях начали предприятия Черноморского района и сейчас там уже посеяно более 8 тысяч гектаров этих культур. Сегодня работы проходят также и в Сакском районе на полях двух предприятий", - отметила Зарединова.Она добавила, что самая большая площадь сева озимых в этом году запланирована у предприятий Красногвардейского и Джанкойского района. По ее словам, в этих районах будет посеяно более 72 тысяч гектаров и почти 62 тысячи гектаров соответственно.
https://crimea.ria.ru/20220929/kak-zapusk-severo-krymskogo-kanala-otrazilsya-na-urozhae-zernovykh-1124650295.html
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крым, сельское хозяйство
В Крыму начался посев озимых зерновых культур – Минсельхоз

Минсельхоз: более 530 тысяч гектаров отвели в Крыму под посев озимых зерновых культур

08:49 13.10.2022
 
© Минсельхоз КрымаПосев озимых культур в Крыму
Посев озимых культур в Крыму
© Минсельхоз Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Крыму под урожай 2023 года отведено более 530 тысяч гектаров земли, которые засеют озимыми зерновыми культурами, зеленым кормом и масличными, сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Алиме Зарединова.
По данным районных администраций, из 530 тысяч га, запланированных под посадку, порядка 506,7 тысяч отведены под зерно. При этом на 70 тысяч гектарах зерно уже посеяно.
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"Первыми такие работы на полях начали предприятия Черноморского района и сейчас там уже посеяно более 8 тысяч гектаров этих культур. Сегодня работы проходят также и в Сакском районе на полях двух предприятий", - отметила Зарединова.
Она добавила, что самая большая площадь сева озимых в этом году запланирована у предприятий Красногвардейского и Джанкойского района. По ее словам, в этих районах будет посеяно более 72 тысяч гектаров и почти 62 тысячи гектаров соответственно.
 
КрымСельское хозяйство
 
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