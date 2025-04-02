https://crimea.ria.ru/20250402/strategicheskiy-raketonosets-tu-22m3-poterpel-krushenie-v-irkutskoy-oblasti-1145402277.html

Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области

Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗ потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, один летчик погиб. Об этом... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T19:55

2025-04-02T19:55

2025-04-02T21:27

иркутская область

стратегический ракетоносец ту-22м3

авиакатастрофа

новости

происшествия

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145402915_160:224:867:622_1920x0_80_0_0_9e0c4aee0afb58b5816b6143b601344f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗ потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, один летчик погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.По данным ведомства, прибывшая на место поисково-спасательная группа эвакуирует членов экипажа на аэродром базирования.Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет, добавили в Минобороны.По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

иркутская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутская область, стратегический ракетоносец ту-22м3, авиакатастрофа, новости, происшествия, министерство обороны рф