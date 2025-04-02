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Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области
Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗ потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, один летчик погиб. Об этом... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T19:55
2025-04-02T19:55
2025-04-02T21:27
иркутская область
стратегический ракетоносец ту-22м3
авиакатастрофа
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗ потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, один летчик погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.По данным ведомства, прибывшая на место поисково-спасательная группа эвакуирует членов экипажа на аэродром базирования.Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет, добавили в Минобороны.По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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иркутская область, стратегический ракетоносец ту-22м3, авиакатастрофа, новости, происшествия, министерство обороны рф
Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области
Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области
19:55 02.04.2025 (обновлено: 21:27 02.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗ потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, один летчик погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"В Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж самолета из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, прибывшая на место поисково-спасательная группа эвакуирует членов экипажа на аэродром базирования.
Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет, добавили в Минобороны.
По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.
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