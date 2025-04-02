https://crimea.ria.ru/20250402/krushenie-tu-22mz-i-terakt-na-zheleznoy-doroge-v-krymu-glavnoe-za-den-1145404046.html

Крушение Ту-22МЗ и теракт на железной дороге в Крыму: главное за день

Крушение Ту-22МЗ и теракт на железной дороге в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Крушение Ту-22МЗ и теракт на железной дороге в Крыму: главное за день

В Иркутской области потерпел крушение стратегический ракетоносец Ту-22М3. В Крыму арестовали поджигателей релейных шкафов на железной дороге – возбуждено дело о РИА Новости Крым, 02.04.2025

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2025-04-02T22:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Иркутской области потерпел крушение стратегический ракетоносец Ту-22М3. В Крыму арестовали поджигателей релейных шкафов на железной дороге – возбуждено дело о теракте. В РФ вступил в силу закон об обязательном знании русского языка для детей мигрантов при поступлении в школы. ВСУ выпустили более 90 беспилотников на регионы России. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев. Количество жертв землетрясения в Мьянме превысило 3000 человек. Более девяти триллионов рублей направят на строительство дорог в России в ближайшие шесть лет.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крушение Ту-22М3 в Иркутской областиДальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗ разбился в Иркутской области при выполнении планового полета. По данным Минобороны РФ, экипаж самолета из четырех человек катапультировался. В результате приземления один летчик погиб.Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.Арест исполнителей теракта в КрымуВ Крыму злоумышленники подожгли релейные шкафы на железной дороге в Симферопольском районе. По данным Железнодорожного райсуда крымской столицы, это произошло 30 марта. На следующий день злоумышленников задержали.Им предъявлено обвинение в совершении террористического акта по предварительному сговору. Суд заключил обвиняемых под стражу на два месяца. Им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.Рост числа жертв землетрясения в МьянмеЧисло погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме превысило 3000 человек, сообщило агентство "Синьхуа". Пострадали более 4500, еще 351 человек числятся пропавшими без вести.2 апреля у берегов Мьянмы произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,0. Подземные толчки были зафиксированы в 86 километрах к югу от города Пхьяпоун.Тестирование по русскому языку для детей мигрантовВ России вступил в силу закон, обязывающий детей мигрантов сдавать обязательный тест на знание русского языка.Теперь детей мигрантов не возьмут в школу, если они находятся на территории РФ незаконно, предусмотрена специальная проверка. Также ребенка не зачислят при недостаточном уровне знания русского языка.По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, тесты по русскому для мигрантов, включая устную часть, разработаны индивидуально для каждой ступени обучения с 1 по 11 класс. Для зачисления в школу у кандидата должно быть 90% правильных ответов.Атака беспилотников на регионы РоссииСилы ПВО за ночь уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. 87 дронов были сбиты над Курской областью, четыре – над Ростовской и два – над Белгородской областями.Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге при атаке два многоквартирных дома получили повреждения. В городе был введен режим ЧС.В Курске обломки сбитого украинского дрона упали на жилой дом в центре Курска, 60 человек отселили. После проверки дома специалистами жильцам разрешили вернуться в свои квартиры.Создание Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцевПрезидент России Владимир Путин подписал указ о создании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев. Новое ведомство будет образовано на базе Главного управления по вопросам миграции МВД России.Правительство России должно в течение трех месяцев представить предложения по уточнению предельной штатной численности органов внутренних дел и центрального аппарата МВД и обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа. Министерству внутренних дел за это же время поручено обеспечить организационные мероприятия.9 триллионов рублей на новые дорогиКабмин направит более девяти триллионов рублей на строительство дорог в ближайшие шесть лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.По словам премьера, до 2030 года в стране должно быть построено и реконструировано свыше 3,5 тысяч километров дорог. Минтрансу РФ поручено строго следить за расходованием средств, ходом и сроками реализации работ.Также продолжится обустройство трасс и магистралей мостами, пешеходными переходами, тротуарами, путепроводами.

https://crimea.ria.ru/20250402/krushenie-raketonostsa-tu-22m3-obstanovka-na-meste-proisshestviya-1145404377.html

https://crimea.ria.ru/20250402/za-nesoobschenie-o-podgotovke-diversii-budut-sazhat-za-reshetku-1145387009.html

https://crimea.ria.ru/20250402/moschnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-yaponii-1145396736.html

https://crimea.ria.ru/20250402/osobyy-poryadok-srochnoy-sluzhby-mogut-vvesti-v-rf-dlya-vypusknikov-kolledzhey-1145389435.html

https://crimea.ria.ru/20250402/vsu-nanesli-udar-po-gazoraspredelitelnoy-stantsii-v-lnr-1145392064.html

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https://crimea.ria.ru/20250402/gosduma-otklonila-proekt-ob-otmene-ege-1145389707.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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