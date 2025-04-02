https://crimea.ria.ru/20250402/opasnoe-primenenie-pestitsidov--v-yalte-nakazhut-vinogradarey-1145397622.html

Опасное применение пестицидов – в Ялте накажут виноградарей

Опасное применение пестицидов – в Ялте накажут виноградарей - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Опасное применение пестицидов – в Ялте накажут виноградарей

Виноградарское предприятие в Ялте ответит за опасное обращение с пестицидами и агрохимикатами. Об этом сообщает в среду пресс-служба Азово-Черноморского... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T21:52

2025-04-02T21:52

2025-04-02T21:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Виноградарское предприятие в Ялте ответит за опасное обращение с пестицидами и агрохимикатами. Об этом сообщает в среду пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.По данным ведомства, сведения о применении пестицидов в систему их прослеживаемости "Сатурн" на предприятии вносили с нарушением регламентов. В этой связи Россельхознадзор по согласованию с прокуратурой провел внеплановую проверку. Выяснилось, что предприятием применялись препараты из государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, не предназначенные для выращиваемой им культуры.Уточняется, то теперь предприятию придется заплатить административный штраф и устранить причины нарушения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пестициды и агрохимикаты: вред и польза – экспертРанние овощи и фрукты в Крыму: откуда их везут и насколько они безопасныКрымские ученые нашли способ защиты винограда

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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