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Опасное применение пестицидов – в Ялте накажут виноградарей - РИА Новости Крым, 02.04.2025
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Опасное применение пестицидов – в Ялте накажут виноградарей
Опасное применение пестицидов – в Ялте накажут виноградарей - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Опасное применение пестицидов – в Ялте накажут виноградарей
Виноградарское предприятие в Ялте ответит за опасное обращение с пестицидами и агрохимикатами. Об этом сообщает в среду пресс-служба Азово-Черноморского... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T21:52
2025-04-02T21:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Виноградарское предприятие в Ялте ответит за опасное обращение с пестицидами и агрохимикатами. Об этом сообщает в среду пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.По данным ведомства, сведения о применении пестицидов в систему их прослеживаемости "Сатурн" на предприятии вносили с нарушением регламентов. В этой связи Россельхознадзор по согласованию с прокуратурой провел внеплановую проверку. Выяснилось, что предприятием применялись препараты из государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, не предназначенные для выращиваемой им культуры.Уточняется, то теперь предприятию придется заплатить административный штраф и устранить причины нарушения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пестициды и агрохимикаты: вред и польза – экспертРанние овощи и фрукты в Крыму: откуда их везут и насколько они безопасныКрымские ученые нашли способ защиты винограда
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ялта, россельхознадзор, новости крыма, крым, виноградники крыма, происшествия, штрафы
Опасное применение пестицидов – в Ялте накажут виноградарей

Виноградари из Ялты ответят за опасное обращение с агрохимикатами – Россельхознадзор

21:52 02.04.2025
 
© Азово-Черноморское МУ РоссельхознадзораВиноградарское предприятие в Ялте привлечено Россельхознадзором к ответственности по результатам проверки
Виноградарское предприятие в Ялте привлечено Россельхознадзором к ответственности по результатам проверки
© Азово-Черноморское МУ Россельхознадзора
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Виноградарское предприятие в Ялте ответит за опасное обращение с пестицидами и агрохимикатами. Об этом сообщает в среду пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
По данным ведомства, сведения о применении пестицидов в систему их прослеживаемости "Сатурн" на предприятии вносили с нарушением регламентов. В этой связи Россельхознадзор по согласованию с прокуратурой провел внеплановую проверку. Выяснилось, что предприятием применялись препараты из государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, не предназначенные для выращиваемой им культуры.

"Кроме того, согласно сведениям системы "Сатурн", а также журналу применения пестицидов и агрохимикатов установлено, что предприятие осуществляло применение пестицидов и агрохимикатов без оповещения жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ обрабатываемых участков", – сообщили в ведомстве.

Уточняется, то теперь предприятию придется заплатить административный штраф и устранить причины нарушения.
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