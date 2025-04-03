https://crimea.ria.ru/20250403/gde-v-krymu-v-chetverg-proydut-silnye-dozhdi-1145306335.html
Где в Крыму в четверг пройдут сильные дожди
Где в Крыму в четверг пройдут сильные дожди - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Где в Крыму в четверг пройдут сильные дожди
В четверг средиземноморский циклон принесет на полуостров дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные. Ночью и утром в отдельных районах ожидается... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T00:01
2025-04-03T00:01
2025-04-03T00:01
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алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В четверг средиземноморский циклон принесет на полуостров дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +13...+15.В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +10...+12 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь. Ночью температура воздуха составит от +5 до +12 градусов, днем столбики термометров покажут от +11 до +15.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Где в Крыму в четверг пройдут сильные дожди
В Крыму в четверг сильные дожди ожидаются в южных, центральных и восточных районах региона
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В четверг средиземноморский циклон принесет на полуостров дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, днем +10…+15 градусов, в горах +7…+9", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +13...+15.
В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +10...+12 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь. Ночью температура воздуха составит от +5 до +12 градусов, днем столбики термометров покажут от +11 до +15.
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