Рейтинг@Mail.ru
Где в Крыму в четверг пройдут сильные дожди - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250403/gde-v-krymu-v-chetverg-proydut-silnye-dozhdi-1145306335.html
Где в Крыму в четверг пройдут сильные дожди
Где в Крыму в четверг пройдут сильные дожди - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Где в Крыму в четверг пройдут сильные дожди
В четверг средиземноморский циклон принесет на полуостров дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные. Ночью и утром в отдельных районах ожидается... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T00:01
2025-04-03T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142675752_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_f5f6876f7eb85ead2c608a79f8700410.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В четверг средиземноморский циклон принесет на полуостров дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +13...+15.В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +10...+12 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь. Ночью температура воздуха составит от +5 до +12 градусов, днем столбики термометров покажут от +11 до +15.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250401/na-krym-idet-tsiklon---chto-budet-s-pogodoy-1145364188.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142675752_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_6ba05c626dce8fe964b9ebad7b1c1614.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Где в Крыму в четверг пройдут сильные дожди

В Крыму в четверг сильные дожди ожидаются в южных, центральных и восточных районах региона

00:01 03.04.2025
 
© Официальный канал администрации Тимашевского районаДождь
Дождь
© Официальный канал администрации Тимашевского района
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В четверг средиземноморский циклон принесет на полуостров дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, днем +10…+15 градусов, в горах +7…+9", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +13...+15.
В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +10...+12 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь. Ночью температура воздуха составит от +5 до +12 градусов, днем столбики термометров покажут от +11 до +15.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Дождь
1 апреля, 15:31
На Крым идет циклон - что будет с погодой
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Где в Крыму в четверг пройдут сильные дожди
00:00Какой сегодня праздник: 3 апреля
22:58Рейд в Севастополе открыли
22:55В Свердловской области обрушилась шахта
22:47Рейд в Севастополе перекрыт
22:21Крушение Ту-22МЗ и теракт на железной дороге в Крыму: главное за день
22:03В Эстонии на военном кладбище уничтожили памятники советским воинам
21:52Опасное применение пестицидов – в Ялте накажут виноградарей
21:33Крушение ракетоносца Ту-22М3: обстановка на месте происшествия
21:31Сколько в Крыму фальсификата молока и мяса
21:14Детская поликлиника в Керчи открылась после капремонта
20:48Почти 300 тысяч человек с начала года отдохнули в Ялте
20:28В Крыму проверят иммунитет населения
20:14Новое землетрясение произошло у берегов Мьянмы
19:55Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области
19:51В Крыму двое сотрудников автохозяйства похитили 900 литров дизтоплива
19:27Готовится ли Киев к выборам президента – ответ офиса Зеленского
19:09В Крыму совершен теракт на железной дороге – исполнители задержаны
18:52Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 3000 человек
18:31Ежегодные отчеты можно сдавать через портал Минюста России
Лента новостейМолния