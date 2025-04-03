https://crimea.ria.ru/20250403/gde-v-krymu-v-chetverg-proydut-silnye-dozhdi-1145306335.html

Где в Крыму в четверг пройдут сильные дожди

Где в Крыму в четверг пройдут сильные дожди - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Где в Крыму в четверг пройдут сильные дожди

В четверг средиземноморский циклон принесет на полуостров дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные. Ночью и утром в отдельных районах ожидается... РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T00:01

2025-04-03T00:01

2025-04-03T00:01

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крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В четверг средиземноморский циклон принесет на полуостров дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +13...+15.В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +10...+12 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь. Ночью температура воздуха составит от +5 до +12 градусов, днем столбики термометров покажут от +11 до +15.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250401/na-krym-idet-tsiklon---chto-budet-s-pogodoy-1145364188.html

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севастополь

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алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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