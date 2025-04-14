https://crimea.ria.ru/20250414/chast-simferopolya-i-15-sel-ostanutsya-bez-vody-pochti-na-dvoe-sutok-1145665945.html

Часть Симферополя и 15 сел останутся без воды почти на двое суток

Часть Симферополя и 15 сел останутся без воды почти на двое суток - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Часть Симферополя и 15 сел останутся без воды почти на двое суток

15 населенных пунктов Симферопольского района и часть столицы Крыма почти на двое суток останутся без водоснабжения. Как сообщает пресс-служба компании "Вода... РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T21:31

2025-04-14T21:31

2025-04-14T21:14

вода крыма

новости крыма

симферополь

симферопольский район

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водоснабжение

отключение воды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. 15 населенных пунктов Симферопольского района и часть столицы Крыма почти на двое суток останутся без водоснабжения. Как сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма", воду отключат во вторник в связи с ремонтом на сетях.В указанное время воды не будет в селах Молочное, Новозбурьевка, Трехпрудное, Трудолюбово, Приятное Свидание, Каштановое, Кизиловое, Малиновка, Партизанское, Левадки, Чистенькое, Фонтаны, Обрыв, Залесье, Перово, в границах садовых товариществ "Союз" и "Ивушки".Кроме того, без водоснабжения останутся микрорайоны Симферополя Заводское, Фонтаны, Новониколаевка, Акъ-Мечеть, Льдозавод, Новоромановка, Седьмая горбольница, районы улиц Крымской Правды, Героев Сталинграда, Севастопольской, Трансформаторной, Генерала Васильева, 60 лет Октября, Первой Конной Армии, Залесской, Гавена, Дмитрия Ульянова, Батурина, Анатра, Жуковского, на проспекте Кирова и в Элеваторном переулке.Возможно понижение давления в домах микрорайона Москольцо, районов улиц Леси Украинки, Ракетной, Ростовской и Никанорова.Абонентов обещают обеспечить привозной питьевой водой, при этом людям рекомендуют сделать двухсуточный запас воды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе отключат отоплениеПросадка люков на дорогах Симферополя – когда все исправятВ Крыму апрельский снег пополнит запасы воды

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симферопольский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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