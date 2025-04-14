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Часть Симферополя и 15 сел останутся без воды почти на двое суток - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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Часть Симферополя и 15 сел останутся без воды почти на двое суток
Часть Симферополя и 15 сел останутся без воды почти на двое суток - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Часть Симферополя и 15 сел останутся без воды почти на двое суток
15 населенных пунктов Симферопольского района и часть столицы Крыма почти на двое суток останутся без водоснабжения. Как сообщает пресс-служба компании "Вода... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T21:31
2025-04-14T21:14
вода крыма
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симферополь
симферопольский район
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водоснабжение
отключение воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. 15 населенных пунктов Симферопольского района и часть столицы Крыма почти на двое суток останутся без водоснабжения. Как сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма", воду отключат во вторник в связи с ремонтом на сетях.В указанное время воды не будет в селах Молочное, Новозбурьевка, Трехпрудное, Трудолюбово, Приятное Свидание, Каштановое, Кизиловое, Малиновка, Партизанское, Левадки, Чистенькое, Фонтаны, Обрыв, Залесье, Перово, в границах садовых товариществ "Союз" и "Ивушки".Кроме того, без водоснабжения останутся микрорайоны Симферополя Заводское, Фонтаны, Новониколаевка, Акъ-Мечеть, Льдозавод, Новоромановка, Седьмая горбольница, районы улиц Крымской Правды, Героев Сталинграда, Севастопольской, Трансформаторной, Генерала Васильева, 60 лет Октября, Первой Конной Армии, Залесской, Гавена, Дмитрия Ульянова, Батурина, Анатра, Жуковского, на проспекте Кирова и в Элеваторном переулке.Возможно понижение давления в домах микрорайона Москольцо, районов улиц Леси Украинки, Ракетной, Ростовской и Никанорова.Абонентов обещают обеспечить привозной питьевой водой, при этом людям рекомендуют сделать двухсуточный запас воды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе отключат отоплениеПросадка люков на дорогах Симферополя – когда все исправятВ Крыму апрельский снег пополнит запасы воды
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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вода крыма, новости крыма, симферополь, симферопольский район, вода в крыму, водоснабжение, отключение воды
Часть Симферополя и 15 сел останутся без воды почти на двое суток

Часть Симферополя и 15 соседних сел останутся без воды почти на двое суток – "Вода Крыма"

21:31 14.04.2025
 
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"Ремонт по замене запорной арматуры
Ремонт по замене запорной арматуры
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. 15 населенных пунктов Симферопольского района и часть столицы Крыма почти на двое суток останутся без водоснабжения. Как сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма", воду отключат во вторник в связи с ремонтом на сетях.

"В связи с производством аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе в селе Молочное с 2 часов ночи 15 апреля ориентировочно до 2 часов 16 апреля будет ограничено водоснабжение. Полное восстановление водоснабжения ожидаем к 17 часам 16 апреля", – сказано в сообщении.

В указанное время воды не будет в селах Молочное, Новозбурьевка, Трехпрудное, Трудолюбово, Приятное Свидание, Каштановое, Кизиловое, Малиновка, Партизанское, Левадки, Чистенькое, Фонтаны, Обрыв, Залесье, Перово, в границах садовых товариществ "Союз" и "Ивушки".
Кроме того, без водоснабжения останутся микрорайоны Симферополя Заводское, Фонтаны, Новониколаевка, Акъ-Мечеть, Льдозавод, Новоромановка, Седьмая горбольница, районы улиц Крымской Правды, Героев Сталинграда, Севастопольской, Трансформаторной, Генерала Васильева, 60 лет Октября, Первой Конной Армии, Залесской, Гавена, Дмитрия Ульянова, Батурина, Анатра, Жуковского, на проспекте Кирова и в Элеваторном переулке.
Возможно понижение давления в домах микрорайона Москольцо, районов улиц Леси Украинки, Ракетной, Ростовской и Никанорова.
Абонентов обещают обеспечить привозной питьевой водой, при этом людям рекомендуют сделать двухсуточный запас воды.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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