https://crimea.ria.ru/20250414/bespilotnik-vsu-pytalsya-atakovat-krym--1145664461.html

Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым

Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым

Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над регионами России, в том числе один - над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T17:26

2025-04-14T17:26

2025-04-14T17:35

крым

срочные новости крыма

беспилотник (бпла, дрон)

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министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над регионами России, в том числе один - над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.Утром в понедельник в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Над Брянской областью сбиты 33 беспилотника, над Орловской областью - 10, по три дрона уничтожены над Курской и Тульской областями, два – над Калужской областью и один – над Белгородской областью.А накануне вечером силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над Черным и Азовским морями. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным и Азовским морями сбили украинские беспилотникиДевять беспилотников сбили над Ростовской областью за полчасаТри беспилотника сбили над Крымом

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, срочные новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)