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Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым
Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над регионами России, в том числе один - над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T17:26
2025-04-14T17:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над регионами России, в том числе один - над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.Утром в понедельник в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Над Брянской областью сбиты 33 беспилотника, над Орловской областью - 10, по три дрона уничтожены над Курской и Тульской областями, два – над Калужской областью и один – над Белгородской областью.А накануне вечером силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над Черным и Азовским морями. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным и Азовским морями сбили украинские беспилотникиДевять беспилотников сбили над Ростовской областью за полчасаТри беспилотника сбили над Крымом
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РИА Новости Крым
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крым, срочные новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым

Минобороны: российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Крымом

17:26 14.04.2025 (обновлено: 17:35 14.04.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над регионами России, в том числе один - над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В период с 15.20 до 16.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Утром в понедельник в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Над Брянской областью сбиты 33 беспилотника, над Орловской областью - 10, по три дрона уничтожены над Курской и Тульской областями, два – над Калужской областью и один – над Белгородской областью.
А накануне вечером силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над Черным и Азовским морями.
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