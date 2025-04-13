https://crimea.ria.ru/20250413/nad-chernym-i-azovskim-moryami-sbili-ukrainskie-bespilotniki-1145648262.html

Над Черным и Азовским морями сбили украинские беспилотники

Над Черным и Азовским морями сбили украинские беспилотники - РИА Новости Крым, 13.04.2025

Над Черным и Азовским морями сбили украинские беспилотники

Силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над Черным и Азовским морями. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T21:39

2025-04-13T21:39

2025-04-13T21:52

владимир сальдо

херсонская область

черное море

азовское море

пво

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142387184_0:204:3072:1932_1920x0_80_0_0_acf6b89449ca5719a225eade0ca43c96.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над Черным и Азовским морями. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Сбития фиксируют над Нижнесерогозским и Геническим муниципальными округами Херсонской области, также сообщил глава региона."К сожалению, есть прилеты по коммунальной инфраструктуре и дорожной технике. Информация о пострадавших уточняется", – уточнил губернатор.В ночь на воскресенье российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников над Ростовской и Белгородской областями.Ночью в субботу российской ПВО были уничтожены 36 украинских дронов над Курской, Ростовской, Орловской, Белгородской областями и Краснодарским краем.В ночь на среду над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны ликвидированы 158 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

черное море

азовское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, черное море, азовское море, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)