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Над Черным и Азовским морями сбили украинские беспилотники
Над Черным и Азовским морями сбили украинские беспилотники - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Над Черным и Азовским морями сбили украинские беспилотники
Силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над Черным и Азовским морями. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T21:39
2025-04-13T21:39
2025-04-13T21:52
владимир сальдо
херсонская область
черное море
азовское море
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над Черным и Азовским морями. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Сбития фиксируют над Нижнесерогозским и Геническим муниципальными округами Херсонской области, также сообщил глава региона."К сожалению, есть прилеты по коммунальной инфраструктуре и дорожной технике. Информация о пострадавших уточняется", – уточнил губернатор.В ночь на воскресенье российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников над Ростовской и Белгородской областями.Ночью в субботу российской ПВО были уничтожены 36 украинских дронов над Курской, Ростовской, Орловской, Белгородской областями и Краснодарским краем.В ночь на среду над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны ликвидированы 158 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир сальдо, херсонская область, черное море, азовское море, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Над Черным и Азовским морями сбили украинские беспилотники
Над Черным и Азовским морями сбили украинские беспилотники
21:39 13.04.2025 (обновлено: 21:52 13.04.2025)