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Над Черным и Азовским морями сбили украинские беспилотники - РИА Новости Крым, 13.04.2025
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Над Черным и Азовским морями сбили украинские беспилотники
Над Черным и Азовским морями сбили украинские беспилотники - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Над Черным и Азовским морями сбили украинские беспилотники
Силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над Черным и Азовским морями. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T21:39
2025-04-13T21:52
владимир сальдо
херсонская область
черное море
азовское море
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над Черным и Азовским морями. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Сбития фиксируют над Нижнесерогозским и Геническим муниципальными округами Херсонской области, также сообщил глава региона."К сожалению, есть прилеты по коммунальной инфраструктуре и дорожной технике. Информация о пострадавших уточняется", – уточнил губернатор.В ночь на воскресенье российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников над Ростовской и Белгородской областями.Ночью в субботу российской ПВО были уничтожены 36 украинских дронов над Курской, Ростовской, Орловской, Белгородской областями и Краснодарским краем.В ночь на среду над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны ликвидированы 158 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
херсонская область
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владимир сальдо, херсонская область, черное море, азовское море, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Над Черным и Азовским морями сбили украинские беспилотники

Над Черным и Азовским морями сбили украинские беспилотники

21:39 13.04.2025 (обновлено: 21:52 13.04.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета зенитной установки
Боевая работа расчета зенитной установки - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над Черным и Азовским морями. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Прямо сейчас Херсонская область подвергается вражеской атаке беспилотниками. Работает система ПВО – зафиксированы сбития нескольких БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей", – сказано в сообщении.

Сбития фиксируют над Нижнесерогозским и Геническим муниципальными округами Херсонской области, также сообщил глава региона.
"К сожалению, есть прилеты по коммунальной инфраструктуре и дорожной технике. Информация о пострадавших уточняется", – уточнил губернатор.
В ночь на воскресенье российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников над Ростовской и Белгородской областями.
Ночью в субботу российской ПВО были уничтожены 36 украинских дронов над Курской, Ростовской, Орловской, Белгородской областями и Краснодарским краем.
В ночь на среду над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны ликвидированы 158 украинских беспилотников.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир СальдоХерсонская областьЧерное мореАзовское мореПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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