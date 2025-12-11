https://crimea.ria.ru/20251211/sozdanie-polosy-bezopasnosti-v-prigranichnykh-rayonakh-ukrainy-idet-po-planu-1151589821.html

Создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет по плану

2025-12-11T18:11

владимир путин (политик)

новости сво

новости

всу (вооруженные силы украины)

украина

вооруженные силы россии

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет в плановом порядке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне спецоперации.Российский лидер подчеркнул, что киевский режим, не позволив формированиям ВСУ, блокированным в этих районах, прекратить сопротивление и сдаться, обрекает их фактически на уничтожение.Также путин проинформировал, о высоких темпах продвижения войск группировки "Восток" в Криворожской области, отметил успешные действия "Южной" группировки войск, в первую очередь, соединений и воинских частей Третьей Армии.Армия России полностью владеет стратегической инициативой в зоне спецоперации, заявил Путин ранее на совещании о ситуации в зоне спецоперации, в ходе которого верховному главнокомандующему доложили о полном переходе Северска в ДНР под контроль российских войск. В совещании по видеосвязи приняли участие начальник Генштаба Вооруженных сил и командующий "Южной" группировкой войск. Также в кабинете президента в Кремле присутствовал командир 123-й мотострелковой бригады.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Герасимов доложил Путину об освобождении Кучеровки и КуриловкиПутин обозначил положение дел в зоне спецоперацииПутину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России

украина

Новости

