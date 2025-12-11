Создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет по плану
Создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет по плану - Путин
18:11 11.12.2025 (обновлено: 18:15 11.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет в плановом порядке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне спецоперации.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции и уверенно продвигаются по всему фронту. В плановом порядке идет создание и полосы безопасности в приграничных районах Украины. Продолжается ликвидация окруженных группировок противника на восточном берегу реки Оскол и в Димитрово", - сообщил президент
Российский лидер подчеркнул, что киевский режим, не позволив формированиям ВСУ, блокированным в этих районах, прекратить сопротивление и сдаться, обрекает их фактически на уничтожение.
Также путин проинформировал, о высоких темпах продвижения войск группировки "Восток" в Криворожской области, отметил успешные действия "Южной" группировки войск, в первую очередь, соединений и воинских частей Третьей Армии.
"Освобождение города Северск и успешные наступательные действия на этом направлении значительно приближают новое, успешное, не сомневаюсь в этом, наступление по другим направлениям и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории, восстановление мирной жизни на земле Донбасса", - констатировал российский лидер.
Армия России полностью владеет стратегической инициативой в зоне спецоперации, заявил Путин ранее на совещании о ситуации в зоне спецоперации, в ходе которого верховному главнокомандующему доложили о полном переходе Северска в ДНР под контроль российских войск. В совещании по видеосвязи приняли участие начальник Генштаба Вооруженных сил и командующий "Южной" группировкой войск. Также в кабинете президента в Кремле присутствовал командир 123-й мотострелковой бригады.
