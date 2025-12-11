Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251211/reyd-v-sevastopole-otkryli--1151591609.html
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Рейд в Севастополе открыли
Катера и паромы в Севастополе снова совершают рейсы через бухту после трех с половиной часов простоя. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T19:36
2025-12-11T19:36
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
логистика
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334161_0:55:1754:1042_1920x0_80_0_0_7748a90e1dfa6f4779e7c933e0b6d50f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Катера и паромы в Севастополе снова совершают рейсы через бухту после трех с половиной часов простоя. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в четверг был закрыт около 16:00. На это время для горожан была организована работа компенсационных автобусных маршрутов. О причинах приостановки морского сообщения не говорилось.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334161_18:0:1671:1240_1920x0_80_0_0_7daa6d3ddf6a6d3ff8ba21b320dbe9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, логистика, новости севастополя
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе открыли рейд

19:36 11.12.2025
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Катера и паромы в Севастополе снова совершают рейсы через бухту после трех с половиной часов простоя. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд в четверг был закрыт около 16:00. На это время для горожан была организована работа компенсационных автобусных маршрутов. О причинах приостановки морского сообщения не говорилось.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортОбщественный транспортМорской транспортГородская средаДепартамент транспорта СевастополяЛогистикаНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:52Мужчина жестоко убил бывшую жену на глазах у ребенка – приговор суда
19:42Зеленский хочет провести референдум по вопросу территорий – СМИ
19:36Рейд в Севастополе открыли
19:25В Симферополе в школе прорвало трубу – идет проверка
19:18Избиение школьника в Судаке - СК затребовал доклад
19:0518-летний организатор группы наркоторговцев задержан в Крыму
18:51В Крыму прокуроры выявили более 5 тысяч нарушений в сфере управления МКД
18:35Не надо других: какие горы находятся в Крыму
18:19Освобождение Северска приближает изгнание ВСУ из Донбасса – Путин
18:16Мишустин оценил ключевые показатели ЕАЭС по итогам 2025 года
18:11Создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет по плану
18:05Почти половина зданий в Константиновке перешли под контроль войск РФ
17:55Путин обозначил положение дел в зоне спецоперации
17:46Герасимов доложил Путину об освобождении Кучеровки и Куриловки
17:42Благоустройство Приморского парка в Керчи: на какой стадии работы
17:25В Крыму осужден бывший первый замглавы Красноперекопска
17:24Сервис для беременных запустили на Госуслугах
17:15Коммунальщики Севастополя стали лидерами престижной премии России
17:00Крым нарастит объем заказов у предприятий исправительной системы
16:53Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России
Лента новостейМолния