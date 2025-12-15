https://crimea.ria.ru/20251215/v-sevastopole-vspykhnul-chastnyy-dom---postradali-dva-cheloveka-1151664926.html

В Севастополе вспыхнул частный дом - пострадали два человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Два человека пострадали на утреннем пожаре в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС России.️Сообщение о пожаре в районе садоводческого товарищества "Бентос" поступило в 4:15. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пожар площадью 60 квадратных метров ликвидировали за полтора часа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают эксперты. К ликвидации последствий ЧП привлекались 11 специалистов и 4 единицы техники МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Петербурге горит рынок – есть пострадавший и эвакуированы 100 человекПять человек пострадали при пожаре в ТЦ в Улан-УдэДетская машинка едва не сожгла многоквартирный дом в Керчи

