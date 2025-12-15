Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе вспыхнул частный дом - пострадали два человека
В Севастополе вспыхнул частный дом - пострадали два человека
В Севастополе вспыхнул частный дом - пострадали два человека - РИА Новости Крым, 15.12.2025
В Севастополе вспыхнул частный дом - пострадали два человека
Два человека пострадали на утреннем пожаре в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС России. РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T09:25
2025-12-15T09:25
крым
севастополь
новости крыма
новости севастополя
происшествия
пожар
мчс севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Два человека пострадали на утреннем пожаре в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС России.️Сообщение о пожаре в районе садоводческого товарищества "Бентос" поступило в 4:15. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пожар площадью 60 квадратных метров ликвидировали за полтора часа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают эксперты. К ликвидации последствий ЧП привлекались 11 специалистов и 4 единицы техники МЧС России.
крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, происшествия, пожар, мчс севастополя
В Севастополе вспыхнул частный дом - пострадали два человека

В Севастополе на пожаре в частном доме пострадали два человека - МЧС

09:25 15.12.2025
 
© ГУ МЧС России и городу СевастополюДва человека пострадали на пожаре в Севастополе
Два человека пострадали на пожаре в Севастополе
© ГУ МЧС России и городу Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Два человека пострадали на утреннем пожаре в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС России.
️Сообщение о пожаре в районе садоводческого товарищества "Бентос" поступило в 4:15. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.
"Горел одноэтажный частный дом, на улицу самостоятельно эвакуировались мужчина 1955 и женщина 1970 года рождения. Медики диагностировали у обоих отравление угарным газом. Пострадавшие госпитализированы", - проинформировали в ведомстве.
Пожар площадью 60 квадратных метров ликвидировали за полтора часа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают эксперты. К ликвидации последствий ЧП привлекались 11 специалистов и 4 единицы техники МЧС России.
