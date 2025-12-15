https://crimea.ria.ru/20251215/kallas-prosit-garantiy-dlya-ukrainy-vzamen-chlenstva-v-nato-1151674053.html

Каллас просит гарантий для Украины взамен членства в НАТО

Каллас просит гарантий для Украины взамен членства в НАТО

Евросоюз должен рассмотреть гарантии безопасности для Украины взамен ее членства в НАТО. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Евросоюз должен рассмотреть гарантии безопасности для Украины взамен ее членства в НАТО. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.Она также заявила, что единственным выходом для продолжения помощи Киеву является экспроприация активов РФ. При этом еврочиновники столкнулись со сложностями при обсуждении их изъятия для кредита Украине."Наиболее предпочтительным вариантом является репарационный кредит, и это то, над чем мы работаем. Мы еще не достигли этого, и это сложно, но мы выполняем свою работу. У нас еще есть несколько дней", – сказала глава евродипломатии.Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее в интервью украинским СМИ признался в осознании того, что США не видят Украину в НАТО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США публично исключили вступление Украины в НАТО"Сражаться с русскими": генсек НАТО сделал воинственное заявлениеВ США внесен законопроект о выходе из НАТО: что это значит

