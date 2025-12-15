https://crimea.ria.ru/20251215/v-khersonskoy-oblasti-poyavitsya-azovo-sivashskiy-natsionalnyy-park-1151675310.html
В Херсонской области появится Азово-Сивашский национальный парк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Особо охраняемую территорию России – Азово-Сивашский национальный парк, площадью 37 тысяч гектаров – создадут в Херсонской области. Об этом сказано в постановлении , опубликованном на сайте правительства РФ.Национальный парк создается на базе ранее существовавшего природного парка на территориях Генического и Новотроицкого муниципальных округов, отметили в правительстве. Его площадь превысит 37 тысяч гектаров.По мнению специалистов, такое решение позволит сохранить природные комплексы островов, полуостровов и мелководных лагун в заливе Сиваш Азовского моря. Территория служит местообитанием редких и исчезающих видов животных и растений, многие из которых занесены в Красную книгу России.Кроме того, она (территория – прим.) расположена на пути сезонной миграции перелетных птиц. Для них мелководные и прибрежные зоны Азовского моря – хорошие кормовые угодья, одновременно удобные для гнездования, подчеркнули в правительстве.Создание национального парка предусмотрено программой социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, которая была утверждена правительством в 2023 году.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым.
Особо охраняемую территорию России – Азово-Сивашский национальный парк, площадью 37 тысяч гектаров – создадут в Херсонской области. Об этом сказано в постановлении , опубликованном на сайте
правительства РФ.
"В Херсонской области создадут Азово-Сивашский национальный парк, который будет интегрирован в систему особо охраняемых природных территорий России. Постановление об этом подписано", – сказано в сообщении.
Национальный парк создается на базе ранее существовавшего природного парка на территориях Генического и Новотроицкого муниципальных округов, отметили в правительстве. Его площадь превысит 37 тысяч гектаров.
По мнению специалистов, такое решение позволит сохранить природные комплексы островов, полуостровов и мелководных лагун в заливе Сиваш Азовского моря. Территория служит местообитанием редких и исчезающих видов животных и растений, многие из которых занесены в Красную книгу России.
Кроме того, она (территория – прим.) расположена на пути сезонной миграции перелетных птиц. Для них мелководные и прибрежные зоны Азовского моря – хорошие кормовые угодья, одновременно удобные для гнездования, подчеркнули в правительстве.
Создание национального парка предусмотрено программой социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, которая была утверждена правительством в 2023 году.
