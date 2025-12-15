https://crimea.ria.ru/20251215/v-khersonskoy-oblasti-poyavitsya-azovo-sivashskiy-natsionalnyy-park-1151675310.html

В Херсонской области появится Азово-Сивашский национальный парк

В Херсонской области появится Азово-Сивашский национальный парк - РИА Новости Крым, 15.12.2025

В Херсонской области появится Азово-Сивашский национальный парк

Особо охраняемую территорию России – Азово-Сивашский национальный парк, площадью 37 тысяч гектаров – создадут в Херсонской области. Об этом сказано в... РИА Новости Крым, 15.12.2025

2025-12-15T12:07

2025-12-15T12:07

2025-12-15T12:07

россия

новости

херсонская область

оопт

правительство россии

азовское море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0e/1151653972_0:74:1200:749_1920x0_80_0_0_26f1356725ac64413b3f45972af6ffe5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Особо охраняемую территорию России – Азово-Сивашский национальный парк, площадью 37 тысяч гектаров – создадут в Херсонской области. Об этом сказано в постановлении , опубликованном на сайте правительства РФ.Национальный парк создается на базе ранее существовавшего природного парка на территориях Генического и Новотроицкого муниципальных округов, отметили в правительстве. Его площадь превысит 37 тысяч гектаров.По мнению специалистов, такое решение позволит сохранить природные комплексы островов, полуостровов и мелководных лагун в заливе Сиваш Азовского моря. Территория служит местообитанием редких и исчезающих видов животных и растений, многие из которых занесены в Красную книгу России.Кроме того, она (территория – прим.) расположена на пути сезонной миграции перелетных птиц. Для них мелководные и прибрежные зоны Азовского моря – хорошие кормовые угодья, одновременно удобные для гнездования, подчеркнули в правительстве.Создание национального парка предусмотрено программой социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, которая была утверждена правительством в 2023 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые Никитского ботсада изучают тропические леса ВьетнамаБлагоустройство парка в Гурзуфе: как идут работы"Животные скучали по людям": зооуголок в Симферополе готовят к открытию

россия

херсонская область

азовское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, херсонская область, оопт, правительство россии, азовское море