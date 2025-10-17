https://crimea.ria.ru/20251017/zhivotnye-skuchali-po-lyudyam-zoougolok-v-simferopole-gotovyat-k-otkrytiyu-1150226046.html
"Животные скучали по людям": зооуголок в Симферополе готовят к открытию
"Животные скучали по людям": зооуголок в Симферополе готовят к открытию - РИА Новости Крым, 17.10.2025
"Животные скучали по людям": зооуголок в Симферополе готовят к открытию
Зооуголок Детского парка в Симферополе пополнился новым питомцем, которого посетители смогут увидеть после открытия парка. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T07:45
2025-10-17T07:45
2025-10-17T07:45
радио "спутник в крыму"
муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"
владимир марченко
зоопарк
детский парк
новости крыма
симферополь
городская среда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0b/1134121109_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4b82585ec047ed7caa4d773ac7520db9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Зооуголок Детского парка в Симферополе пополнился новым питомцем, которого посетители смогут увидеть после открытия парка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор "Парков столицы" Владимир Марченко.По словам директора предприятия, в этом году в рамках обновления Детского парка на территории зооуголка установили дополнительно детскую площадку, а также приобрели нового питомца."Мы привезли молодого льва из Ставропольского края. Сейчас он проходит карантинные мероприятия. В ближайшее время мы его выпустим в вольер. Он себя хорошо чувствует. Молодое, здоровое, крепкое, игривое животное", - рассказал Марченко.Приобретение новых вольеров и животных - в планах руководства на следующий год.Ремонт Детского парка идет в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" с апреля текущего года. Жители Симферополя выбрали этот объект в ходе голосования в 2024 году.В конце августа степень готовности Детского парка составляла 67%, об этом РИА Новости Крым сообщал начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя Антон Давиденко.Ранее сообщалось, что в самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – в июне также начались работы по благоустройству, сообщал ранее глава администрации города Михаил Афанасьев. В парке уложат плитку, отремонтируют и заменят асфальтобетонное покрытие, обустроят зоны из газонной решетки и заменят покрытие на спортивных площадках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбор сделан – где в Крыму благоустроят общественные пространстваАллея к Вечному огню в Симферополе останется краснойСимферополь возглавил топ-городов для однодневных остановок
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0b/1134121109_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f573503f00be23d95628b3b9ddf16d31.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , владимир марченко, зоопарк, детский парк, новости крыма, симферополь, городская среда
"Животные скучали по людям": зооуголок в Симферополе готовят к открытию
В Детском парке Симферополя зооуголок пополнился новым питомцем
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Зооуголок Детского парка в Симферополе пополнился новым питомцем, которого посетители смогут увидеть после открытия парка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор "Парков столицы" Владимир Марченко.
"В связи с тем, что Детский парк был закрыт на реконструкцию, зооуголок также приостанавливал свою работу. Надеемся, что с открытием парка люди придут сюда, так как животные уже соскучились и ждут их", - сказал он.
По словам директора предприятия, в этом году в рамках обновления Детского парка на территории зооуголка установили дополнительно детскую площадку, а также приобрели нового питомца.
"Мы привезли молодого льва из Ставропольского края. Сейчас он проходит карантинные мероприятия. В ближайшее время мы его выпустим в вольер. Он себя хорошо чувствует. Молодое, здоровое, крепкое, игривое животное", - рассказал Марченко.
Приобретение новых вольеров и животных - в планах руководства на следующий год.
Ремонт Детского парка идет в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" с апреля текущего года. Жители Симферополя выбрали этот объект в ходе голосования в 2024 году.
В конце августа степень готовности
Детского парка составляла 67%, об этом РИА Новости Крым сообщал начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя Антон Давиденко.
Ранее сообщалось, что в самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – в июне также начались работы по благоустройству
, сообщал ранее глава администрации города Михаил Афанасьев. В парке уложат плитку, отремонтируют и заменят асфальтобетонное покрытие, обустроят зоны из газонной решетки и заменят покрытие на спортивных площадках.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: