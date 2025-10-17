https://crimea.ria.ru/20251017/zhivotnye-skuchali-po-lyudyam-zoougolok-v-simferopole-gotovyat-k-otkrytiyu-1150226046.html

"Животные скучали по людям": зооуголок в Симферополе готовят к открытию

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Зооуголок Детского парка в Симферополе пополнился новым питомцем, которого посетители смогут увидеть после открытия парка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор "Парков столицы" Владимир Марченко.По словам директора предприятия, в этом году в рамках обновления Детского парка на территории зооуголка установили дополнительно детскую площадку, а также приобрели нового питомца."Мы привезли молодого льва из Ставропольского края. Сейчас он проходит карантинные мероприятия. В ближайшее время мы его выпустим в вольер. Он себя хорошо чувствует. Молодое, здоровое, крепкое, игривое животное", - рассказал Марченко.Приобретение новых вольеров и животных - в планах руководства на следующий год.Ремонт Детского парка идет в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" с апреля текущего года. Жители Симферополя выбрали этот объект в ходе голосования в 2024 году.В конце августа степень готовности Детского парка составляла 67%, об этом РИА Новости Крым сообщал начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя Антон Давиденко.Ранее сообщалось, что в самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – в июне также начались работы по благоустройству, сообщал ранее глава администрации города Михаил Афанасьев. В парке уложат плитку, отремонтируют и заменят асфальтобетонное покрытие, обустроят зоны из газонной решетки и заменят покрытие на спортивных площадках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбор сделан – где в Крыму благоустроят общественные пространстваАллея к Вечному огню в Симферополе останется краснойСимферополь возглавил топ-городов для однодневных остановок

