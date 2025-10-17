https://crimea.ria.ru/20251017/blagoustroystvo-parka-v-gurzufe-kak-idut-raboty-1150251069.html

Благоустройство парка в Гурзуфе: как идут работы

Благоустройство парка в Гурзуфе: как идут работы - РИА Новости Крым, 17.10.2025

Благоустройство парка в Гурзуфе: как идут работы

Работы по благоустройству парка в Гурзуфе выполнены более чем на 50 процентов. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 17.10.2025

2025-10-17T21:59

2025-10-17T21:59

2025-10-17T21:27

гурзуф

ялта

благоустройство

крым

новости крыма

янина павленко

инфраструктура

национальный проект "инфраструктура для жизни"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150250511_0:89:1199:763_1920x0_80_0_0_8d9a3a031a29451136da49d062c2a176.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Работы по благоустройству парка в Гурзуфе выполнены более чем на 50 процентов. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Павленко отметила, что в процессе работ возникали некоторые сложности, в частности, дорожки прокладывали с учетом непростого рельефа, сохраняя уклоны и зеленые насаждения. В целом работы ведутся согласно графику, уточнила руководитель.Глава города также напомнила, что именно эту территорию в прошлом году ялтинцы выбрали в ходе Всероссийского онлайн голосования. Благоустройство проводится в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" по программе "Формирование комфортной городской среды", общая сумма превышает 125 миллионов рублей, добавила она.Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко во время рабочей поездки в Гурзуф и Краснокаменку сообщала, что завершение благоустройства общественного парка в Гурзуфе откладывается из-за многочисленных изменений проекта.Также она рассказывала, что в гурзуфском парке обязательно будут уличные тренажеры и прогулочные терренкуры. Рельеф и реликтовые растения (ели, сосны, фисташки, оливки) сделать это позволяют.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Комплексное развитие территорий в Крыму: сколько проектов реализуют и гдеСколько строящихся объектов введут в работу в 2025 году в КрымуФедеральные девелоперы устремились в Крым: как проекты меняют полуостров

гурзуф

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гурзуф, ялта, благоустройство, крым, новости крыма, янина павленко, инфраструктура, национальный проект "инфраструктура для жизни"