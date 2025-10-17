https://crimea.ria.ru/20251017/blagoustroystvo-parka-v-gurzufe-kak-idut-raboty-1150251069.html
Благоустройство парка в Гурзуфе: как идут работы
Работы по благоустройству парка в Гурзуфе выполнены более чем на 50 процентов. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 17.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Работы по благоустройству парка в Гурзуфе выполнены более чем на 50 процентов. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Павленко отметила, что в процессе работ возникали некоторые сложности, в частности, дорожки прокладывали с учетом непростого рельефа, сохраняя уклоны и зеленые насаждения. В целом работы ведутся согласно графику, уточнила руководитель.Глава города также напомнила, что именно эту территорию в прошлом году ялтинцы выбрали в ходе Всероссийского онлайн голосования. Благоустройство проводится в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" по программе "Формирование комфортной городской среды", общая сумма превышает 125 миллионов рублей, добавила она.Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко во время рабочей поездки в Гурзуф и Краснокаменку сообщала, что завершение благоустройства общественного парка в Гурзуфе откладывается из-за многочисленных изменений проекта.Также она рассказывала, что в гурзуфском парке обязательно будут уличные тренажеры и прогулочные терренкуры. Рельеф и реликтовые растения (ели, сосны, фисташки, оливки) сделать это позволяют.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Комплексное развитие территорий в Крыму: сколько проектов реализуют и гдеСколько строящихся объектов введут в работу в 2025 году в КрымуФедеральные девелоперы устремились в Крым: как проекты меняют полуостров
Благоустройство парка в Гурзуфе: как идут работы
