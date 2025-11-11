https://crimea.ria.ru/20251111/uchenye-nikitskogo-botsada-izuchayut-tropicheskie-lesa-vetnama-1150822576.html

Ученые Никитского ботсада изучают тропические леса Вьетнама

Ученые Никитского ботанического сада отправились с научной экспедицией во Вьетнам. Перед исследователями была поставлена задача – изучение видового,...

2025-11-11T21:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Ученые Никитского ботанического сада отправились с научной экспедицией во Вьетнам. Перед исследователями была поставлена задача – изучение видового, популяционного генетического и биохимического разнообразия древесных растений коренных лесов республики. Об этом сообщили в пресс-службе ботсада.В частности, уже определена дорожная карта по выбору модельных объектов-доминантов влажных тропических лесов Вьетнама в Национальном парке Бидоуп-Нуи Ба для генетических исследований и дендрологических измерений, подходы к отбору и биохимическому изучению качества эфиромасличного и лекарственного сырья полезных ресурсо-значимых растений флоры Вьетнама, уточнил директор ботсада.Ранее сообщалось, что 23 октября в Никитском ботаническом саду открылся 72-й Бал хризантем – один из самых ожидаемых осенний праздников на Южном берегу Крыма. Для посетителей подготовили рекордное число видов – 470 гибридных форм, из которых 230 крупноцветковых и 240 мелкоцветковых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:1000-летние фисташки и дуб-богатырь: в Крыму растут старейшие деревья РФСуворовский дуб в Крыму вошел в тройку главных деревьев РоссииВ краю фонтанов: новое дыхание Гурзуфского парка

