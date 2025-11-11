Ученые Никитского ботсада изучают тропические леса Вьетнама

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Ученые Никитского ботанического сада отправились с научной экспедицией во Вьетнам. Перед исследователями была поставлена задача – изучение видового, популяционного генетического и биохимического разнообразия древесных растений коренных лесов республики. Об этом сообщили в пресс-службе ботсада.В частности, уже определена дорожная карта по выбору модельных объектов-доминантов влажных тропических лесов Вьетнама в Национальном парке Бидоуп-Нуи Ба для генетических исследований и дендрологических измерений, подходы к отбору и биохимическому изучению качества эфиромасличного и лекарственного сырья полезных ресурсо-значимых растений флоры Вьетнама, уточнил директор ботсада.Ранее сообщалось, что 23 октября в Никитском ботаническом саду открылся 72-й Бал хризантем – один из самых ожидаемых осенний праздников на Южном берегу Крыма. Для посетителей подготовили рекордное число видов – 470 гибридных форм, из которых 230 крупноцветковых и 240 мелкоцветковых.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Ученые Никитского ботанического сада отправились с научной экспедицией во Вьетнам. Перед исследователями была поставлена задача – изучение видового, популяционного генетического и биохимического разнообразия древесных растений коренных лесов республики. Об этом сообщили в пресс-службе ботсада.
"Задач много, перспектива определена на ближайшие пять лет, с 2025 по 2029 годы. Работа уже идет" – рассказал директор Никитского ботанического сада, академик РАН Юрий Плугатарь.
В частности, уже определена дорожная карта по выбору модельных объектов-доминантов влажных тропических лесов Вьетнама в Национальном парке Бидоуп-Нуи Ба для генетических исследований и дендрологических измерений, подходы к отбору и биохимическому изучению качества эфиромасличного и лекарственного сырья полезных ресурсо-значимых растений флоры Вьетнама, уточнил директор ботсада.
Ранее сообщалось, что 23 октября в Никитском ботаническом саду открылся 72-й Бал хризантем – один из самых ожидаемых осенний праздников на Южном берегу Крыма. Для посетителей подготовили рекордное число видов – 470 гибридных форм, из которых 230 крупноцветковых и 240 мелкоцветковых.
