Шесть центральных улиц Симферополя остались без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Центральная часть столицы Крыма осталась без электроснабжения из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго" в понедельник после полудня."В Симферополе шесть улиц и один переулок остались без энергоснабжения из-за аварийного отключения", – сказано в сообщении."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – добавили в "Крымэнерго".В понедельник также стало известно, что в Севастополе на Фиоленте в ночь на 15 декабря произошел очередной порыв кабельной линии между двумя трансформаторными подстанциями. В результате без света остались 12 садовых товарищество и ТСН.Ранее сообщалось, что в Крыму до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с генеральным директором предприятия "Крымэнерго" Максимом Шклярским.Уже есть планы на 2026 год. За счет пересмотра ряда мероприятий инвестиционной программы запланирована замена порядка 250 трансформаторных подстанций в первую очередь в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжениеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в СевастополеОпережая аварии: в Ялте и Судаке обновили энергосистемуРостех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию

