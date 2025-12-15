Рейтинг@Mail.ru
Шесть центральных улиц Симферополя остались без света - РИА Новости Крым, 15.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251215/shest-tsentralnykh-ulits-simferopolya-ostalis-bez-sveta--1151677578.html
Шесть центральных улиц Симферополя остались без света
Шесть центральных улиц Симферополя остались без света - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Шесть центральных улиц Симферополя остались без света
Центральная часть столицы Крыма осталась без электроснабжения из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго" в понедельник... РИА Новости Крым, 15.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Центральная часть столицы Крыма осталась без электроснабжения из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго" в понедельник после полудня."В Симферополе шесть улиц и один переулок остались без энергоснабжения из-за аварийного отключения", – сказано в сообщении."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – добавили в "Крымэнерго".В понедельник также стало известно, что в Севастополе на Фиоленте в ночь на 15 декабря произошел очередной порыв кабельной линии между двумя трансформаторными подстанциями. В результате без света остались 12 садовых товарищество и ТСН.Ранее сообщалось, что в Крыму до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с генеральным директором предприятия "Крымэнерго" Максимом Шклярским.Уже есть планы на 2026 год. За счет пересмотра ряда мероприятий инвестиционной программы запланирована замена порядка 250 трансформаторных подстанций в первую очередь в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжение
отключение электроэнергии в крыму, симферополь, гуп рк "крымэнерго", крым, новости крыма, энергосистема крыма
Шесть центральных улиц Симферополя остались без света

В Симферополе обесточены шесть улиц и несколько переулков из-за аварии на сетях

12:35 15.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Центральная часть столицы Крыма осталась без электроснабжения из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго" в понедельник после полудня.
"В Симферополе шесть улиц и один переулок остались без энергоснабжения из-за аварийного отключения", – сказано в сообщении.
На предприятии уточнили, что обесточены улицы Воровского, Гаспринского, Киевская, Тургенева, Фрунзе, Битакская. А также переулок Смежный и прилегающие к ним улицы и переулки.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – добавили в "Крымэнерго".
В понедельник также стало известно, что в Севастополе на Фиоленте в ночь на 15 декабря произошел очередной порыв кабельной линии между двумя трансформаторными подстанциями. В результате без света остались 12 садовых товарищество и ТСН.
Ранее сообщалось, что в Крыму до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с генеральным директором предприятия "Крымэнерго" Максимом Шклярским.
Уже есть планы на 2026 год. За счет пересмотра ряда мероприятий инвестиционной программы запланирована замена порядка 250 трансформаторных подстанций в первую очередь в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжение
