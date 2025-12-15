https://crimea.ria.ru/20251215/novaya-avariya-v-sevastopole--chast-fiolenta-bez-sveta-1151669136.html

Новая авария в Севастополе – часть Фиолента без света

Новая авария в Севастополе – часть Фиолента без света - РИА Новости Крым, 15.12.2025

Новая авария в Севастополе – часть Фиолента без света

В Севастополе на Фиоленте в ночь на 15 декабря произошел очередной порыв кабельной линии между двумя трансформаторными подстанциями. Как сообщает утром в... РИА Новости Крым, 15.12.2025

2025-12-15T10:22

2025-12-15T10:22

2025-12-15T10:22

новости севастополя

севастополь

михаил развожаев

отключение электроэнергии в крыму

крым

энергосистема крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151668871_0:215:720:620_1920x0_80_0_0_5fc35a6133b5ee0f1102ca4e20bb7289.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе на Фиоленте в ночь на 15 декабря произошел очередной порыв кабельной линии между двумя трансформаторными подстанциями. Как сообщает утром в понедельник губернатор города Михаил Развожаев, без света остаются 12 садовых товарищество и ТСН.Порыв линии электропередачи, питающей 20 СНТ и ТСН, произошел в Севастополе в районе Фиолента накануне вечером.По его данным, с двух часов ночи и на данный момент работает лаборатория для обнаружения места порыва. На Фиолент направлены еще 5 дизель-генераторных установок к двум установленным накануне. Установки будут стоять на постоянной основе, чтобы в случае неисправностей в сетях трансформаторные подстанции были запитаны автономно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в СевастополеОпережая аварии: в Ялте и Судаке обновили энергосистему200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, отключение электроэнергии в крыму, крым, энергосистема крыма