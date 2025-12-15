Рейтинг@Mail.ru
Новая авария в Севастополе – часть Фиолента без света - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251215/novaya-avariya-v-sevastopole--chast-fiolenta-bez-sveta-1151669136.html
Новая авария в Севастополе – часть Фиолента без света
Новая авария в Севастополе – часть Фиолента без света - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Новая авария в Севастополе – часть Фиолента без света
В Севастополе на Фиоленте в ночь на 15 декабря произошел очередной порыв кабельной линии между двумя трансформаторными подстанциями. Как сообщает утром в... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T10:22
2025-12-15T10:22
новости севастополя
севастополь
михаил развожаев
отключение электроэнергии в крыму
крым
энергосистема крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151668871_0:215:720:620_1920x0_80_0_0_5fc35a6133b5ee0f1102ca4e20bb7289.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе на Фиоленте в ночь на 15 декабря произошел очередной порыв кабельной линии между двумя трансформаторными подстанциями. Как сообщает утром в понедельник губернатор города Михаил Развожаев, без света остаются 12 садовых товарищество и ТСН.Порыв линии электропередачи, питающей 20 СНТ и ТСН, произошел в Севастополе в районе Фиолента накануне вечером.По его данным, с двух часов ночи и на данный момент работает лаборатория для обнаружения места порыва. На Фиолент направлены еще 5 дизель-генераторных установок к двум установленным накануне. Установки будут стоять на постоянной основе, чтобы в случае неисправностей в сетях трансформаторные подстанции были запитаны автономно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в СевастополеОпережая аварии: в Ялте и Судаке обновили энергосистему200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151668871_0:147:720:687_1920x0_80_0_0_34b4ff5d06185698d2ea758b29ba413e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, отключение электроэнергии в крыму, крым, энергосистема крыма
Новая авария в Севастополе – часть Фиолента без света

В Севастополе из-за порывов на сетях без света остаются 12 садовых товариществ – Развожаев

10:22 15.12.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевДизель-генераторная установка
Дизель-генераторная установка
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе на Фиоленте в ночь на 15 декабря произошел очередной порыв кабельной линии между двумя трансформаторными подстанциями. Как сообщает утром в понедельник губернатор города Михаил Развожаев, без света остаются 12 садовых товарищество и ТСН.
Порыв линии электропередачи, питающей 20 СНТ и ТСН, произошел в Севастополе в районе Фиолента накануне вечером.

"На данный момент остаются без электроэнергии семь трансформаторных подстанций, которые питают: Товарищества собственников недвижимости "Афганец", "Атлантика", "Конус", "Муссон" "Боевик", "Каравай", "Планер-2", садовые товарищества "Фотрутна", "Планер", "Маяк-2", "Чайка", ДСТ "Лукоморье", Фиолентовское шоссе, 64, 66, 68, 73, 77, 85", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его данным, с двух часов ночи и на данный момент работает лаборатория для обнаружения места порыва. На Фиолент направлены еще 5 дизель-генераторных установок к двум установленным накануне. Установки будут стоять на постоянной основе, чтобы в случае неисправностей в сетях трансформаторные подстанции были запитаны автономно.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в Севастополе
Опережая аварии: в Ялте и Судаке обновили энергосистему
200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году
 
Новости СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевОтключение электроэнергии в КрымуКрымЭнергосистема Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:30ЕС придется платить по счетам Украины - Дмитриев
11:09Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП в Крыму
10:58В Крыму обработали опасные участки дорог на случай гололеда и снегопадов
10:50Каллас просит гарантий для Украины взамен членства в НАТО
10:41Десять человек задержаны за теракты и диверсии в пяти регионах России
10:35ВТБ назвал популярные мошеннические схемы против пенсионеров
10:28Без компромиссов: как прошли переговоры США И Украины
10:22Новая авария в Севастополе – часть Фиолента без света
10:16Жителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетях
09:53В России 63% девятиклассников выбирают для обучения колледжи и техникумы
09:33Один из руководителей администрации Ялты задержан за земельную аферу
09:25В Севастополе вспыхнул частный дом - пострадали два человека
09:13Шестнадцать БПЛА пытались атаковать регионы России
09:05Покупки на новый год: как защищены права потребителей в Крыму
08:52Пять человек ранены и двое погибли при атаках ВСУ на Запорожскую область
08:36Евреи Севастополя помолились за пострадавших при теракте в Сиднее
08:19За каким отдыхом чаще всего едут туристы в Крым
07:59Беспилотник повредил ЛЭП в Ростовской области - люди без воды
07:51Первая мягкая посадка на другую планету: миссия станции "Венера-7"
07:34Тела режиссера Роба Райнера и его жены обнаружили в их доме в США
Лента новостейМолния