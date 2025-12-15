https://crimea.ria.ru/20251215/novaya-avariya-v-sevastopole--chast-fiolenta-bez-sveta-1151669136.html
Новая авария в Севастополе – часть Фиолента без света
Новая авария в Севастополе – часть Фиолента без света
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе на Фиоленте в ночь на 15 декабря произошел очередной порыв кабельной линии между двумя трансформаторными подстанциями. Как сообщает утром в понедельник губернатор города Михаил Развожаев, без света остаются 12 садовых товарищество и ТСН.Порыв линии электропередачи, питающей 20 СНТ и ТСН, произошел в Севастополе в районе Фиолента накануне вечером.По его данным, с двух часов ночи и на данный момент работает лаборатория для обнаружения места порыва. На Фиолент направлены еще 5 дизель-генераторных установок к двум установленным накануне. Установки будут стоять на постоянной основе, чтобы в случае неисправностей в сетях трансформаторные подстанции были запитаны автономно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в СевастополеОпережая аварии: в Ялте и Судаке обновили энергосистему200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году
