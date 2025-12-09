https://crimea.ria.ru/20251209/detskaya-mashinka-edva-ne-sozhgla-mnogokvartirnyy-dom-v-kerchi-1151510905.html
Детская машинка едва не сожгла многоквартирный дом в Керчи
Детская машинка едва не сожгла многоквартирный дом в Керчи - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Детская машинка едва не сожгла многоквартирный дом в Керчи
В Керчи из-за детской электромашинки произошел пожар в квартире многоэтажного дома, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Крыму.
2025-12-09T10:35
2025-12-09T10:35
2025-12-09T10:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Керчи из-за детской электромашинки произошел пожар в квартире многоэтажного дома, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Крыму.По данным ведомства, возгорание произошло на лоджии четырехкомнатной квартиры. Огонь распространился по балконному блоку в жилую комнату.Семья эвакуировалась и вызвала МЧС только после того, как сработал пожарный датчик.Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали пожар, предположительной причиной возгорания стала детская электромашинка с редуктором и аккумуляторной батареей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани из горящего дома эвакуировали 20 человек – пострадали детиВ Севастополе сгорел гараж с машинойВ Евпатории парень сжег чужое авто за 1,7 млн
Детская машинка едва не сожгла многоквартирный дом в Керчи
В Керчи из-за детской электромашинки произошел пожар в многоквартирном доме