Детская машинка едва не сожгла многоквартирный дом в Керчи
В Керчи из-за детской электромашинки произошел пожар в квартире многоэтажного дома, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Крыму. РИА Новости Крым, 09.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Керчи из-за детской электромашинки произошел пожар в квартире многоэтажного дома, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Крыму.По данным ведомства, возгорание произошло на лоджии четырехкомнатной квартиры. Огонь распространился по балконному блоку в жилую комнату.Семья эвакуировалась и вызвала МЧС только после того, как сработал пожарный датчик.Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали пожар, предположительной причиной возгорания стала детская электромашинка с редуктором и аккумуляторной батареей.
Детская машинка едва не сожгла многоквартирный дом в Керчи

В Керчи из-за детской электромашинки произошел пожар в многоквартирном доме

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Керчи из-за детской электромашинки произошел пожар в квартире многоэтажного дома, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Крыму.
По данным ведомства, возгорание произошло на лоджии четырехкомнатной квартиры. Огонь распространился по балконному блоку в жилую комнату.
"Вся семья, родители и четверо детей, в это время находилась в противоположном помещении за закрытыми дверьми, поэтому они не видели и не почувствовали запах гари", - уточнили в МЧС.

Семья эвакуировалась и вызвала МЧС только после того, как сработал пожарный датчик.
Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали пожар, предположительной причиной возгорания стала детская электромашинка с редуктором и аккумуляторной батареей.
