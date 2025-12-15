https://crimea.ria.ru/20251215/k-chemu-privedut-peregovory-ukrainy-i-ssha-v-berline--politolog-1151676637.html
К чему приведут переговоры Украины и США в Берлине – политолог
К чему приведут переговоры Украины и США в Берлине – политолог - РИА Новости Крым, 15.12.2025
К чему приведут переговоры Украины и США в Берлине – политолог
Становится очевидным, что США нужно оказывать более жесткое давление на Киев, поскольку коррупционные скандалы не работают на приближение мира в нужной степени, РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T12:31
2025-12-15T12:31
2025-12-15T12:31
радио "спутник в крыму"
александр ирхин
мнения
политика
переговоры
украина
сша
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151669473_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_626b634db77e7cfec62f292d1824f814.jpg
Александр Ирхин: К чему приведут переговоры Украины и США в Берлине
Александр Ирхин: К чему приведут переговоры Украины и США в Берлине
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Становится очевидным, что США нужно оказывать более жесткое давление на Киев, поскольку коррупционные скандалы не работают на приближение мира в нужной степени, и переговоры с украинской стороной в Берлине существенно ситуацию не изменят. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ Александр Ирхин.В Берлине прошли переговоры представителей киевского режима во главе с Владимиром Зеленским и делегации Соединенных Штатов, в составе которой - спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. На встрече также присутствовали канцлер Германии Фридрих Мерц и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал США Алексус Гринкевич. С украинской стороны прибыли также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.За последние несколько месяцев стал известен целый ряд переговорных позиций, которые возникали из мирных инициатив и серьезно видоизменялись после доработок, отмечает политолог."И мы видели несколько раз такие циклы: сначала все устраивает одну строну, потом доработка – устраивает вторую, но не устраивает первую. И, я думаю, что мы в очередной раз видим тупик", – сказал Ирхин.Этот круг необходимо разорвать, но Зеленский не позволит, хотя США по итогу берлинской встречи и могут говорить об "определенном прогрессе", считает эксперт.Ситуация усложняется тем, что в таком случае глава киевского режима "сразу попадает во внешние и внутриполитические ножницы одновременно", заметил политолог.Потому что если "сам Зеленский просто артист и клептоман, то существуют еще политические силы, которые взращивались на Украине десятилетиями при финансировании американских и европейских институтов", и они продолжают борьбу, и их боится сам Зеленский, подчеркнул Ирхин.Так что со стороны главы киевского режима будут создаваться все предпосылки для того, чтобы конфликт продолжался, уверен он.Таким образом, мы сегодня на пути к миру, но это "только начало переговорного процесса и гипотетического прогресса", делает он вывод. Важно, однако, что в этом прогрессе заинтересованы не только Россия и Украина, но и США, которые сегодня уже откровенно стремятся получить внешнеполитическую победу."Американцам она нужна по двум причинам. Это личная позиция Трампа, который должен делать успехи на внешнеполитическом фронте, чтобы удержать власть. И второе: американцам надо так или иначе переносить кризис из Восточной Европы, с постсоветского пространства в Восточную Азию, в зону контроля и влияния Китайской Народной Республики", – прокомментировал политолог.Вслед за США то же придется сделать и европейцам, чего они, конечно же, очень не хотят, поскольку зона их влияния и национальных интересов – в Восточной Европе, но как союзники Штатов, они будут вынуждены смириться, заметил эксперт.Хотя формула мира очень трудно вырабатывается, важно то, что уже само по себе движение к миру сильно подрывает мотивацию ВСУ, которым уже не за что бороться: политический режим в Киеве вот-вот рухнет.И если Россия вынуждена не только вести боевые действия, но и готовиться к разного рода вызовам на политическом фронте Украины, то окончательно обрушиться существующей вертикали власти в Киеве должны помочь именно США, считает политолог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ушаков назвал важную составную часть мирного урегулирования на Украине Россия хочет мира с Украиной, а не перемирия – Песков Железобетонно: у Зеленского не получится вернуть Крым
https://crimea.ria.ru/20251215/bez-kompromissov-kak-proshli-peregovory-ssha-i-ukrainy-1151669297.html
украина
сша
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151669473_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_497519904b8e284c83bc0f10980849f0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр ирхин, мнения, политика, переговоры, украина, сша, европа
К чему приведут переговоры Украины и США в Берлине – политолог
Встреча Украины и США в Берлине докажет необходимость жесткого давить на Киев - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым.
Становится очевидным, что США нужно оказывать более жесткое давление на Киев, поскольку коррупционные скандалы не работают на приближение мира в нужной степени, и переговоры с украинской стороной в Берлине существенно ситуацию не изменят. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ Александр Ирхин.
В Берлине прошли переговоры представителей киевского режима во главе с Владимиром Зеленским и делегации Соединенных Штатов, в составе которой - спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. На встрече также присутствовали канцлер Германии Фридрих Мерц и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал США Алексус Гринкевич. С украинской стороны прибыли также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
За последние несколько месяцев стал известен целый ряд переговорных позиций, которые возникали из мирных инициатив и серьезно видоизменялись после доработок, отмечает политолог.
"И мы видели несколько раз такие циклы: сначала все устраивает одну строну, потом доработка – устраивает вторую, но не устраивает первую. И, я думаю, что мы в очередной раз видим тупик", – сказал Ирхин.
Этот круг необходимо разорвать, но Зеленский не позволит, хотя США по итогу берлинской встречи и могут говорить об "определенном прогрессе", считает эксперт.
"Я не думаю, что будет какой-то значительный прогресс, а если он и будет, то не устроит нас, – сказал Ирхин. – Потому что Зеленский понимает: пойдет на какие-то уступки, выборы или другие, – и сразу закончит политическую карьеру, подпишет себе приговор", – сказал Ирхин.
Ситуация усложняется тем, что в таком случае глава киевского режима "сразу попадает во внешние и внутриполитические ножницы одновременно", заметил политолог.
Потому что если "сам Зеленский просто артист и клептоман, то существуют еще политические силы, которые взращивались на Украине десятилетиями при финансировании американских и европейских институтов", и они продолжают борьбу, и их боится сам Зеленский, подчеркнул Ирхин.
Так что со стороны главы киевского режима будут создаваться все предпосылки для того, чтобы конфликт продолжался, уверен он.
"Поэтому конфликт никуда не уйдет до демонтажа государственности Украины. А до этого еще далеко, так что он будет просто меняться в своей динамике, а система вызовов останется", – считает политолог.
Таким образом, мы сегодня на пути к миру, но это "только начало переговорного процесса и гипотетического прогресса", делает он вывод. Важно, однако, что в этом прогрессе заинтересованы не только Россия и Украина, но и США, которые сегодня уже откровенно стремятся получить внешнеполитическую победу.
"Американцам она нужна по двум причинам. Это личная позиция Трампа, который должен делать успехи на внешнеполитическом фронте, чтобы удержать власть. И второе: американцам надо так или иначе переносить кризис из Восточной Европы, с постсоветского пространства в Восточную Азию, в зону контроля и влияния Китайской Народной Республики", – прокомментировал политолог.
Вслед за США то же придется сделать и европейцам, чего они, конечно же, очень не хотят, поскольку зона их влияния и национальных интересов – в Восточной Европе, но как союзники Штатов, они будут вынуждены смириться, заметил эксперт.
Хотя формула мира очень трудно вырабатывается, важно то, что уже само по себе движение к миру сильно подрывает мотивацию ВСУ, которым уже не за что бороться: политический режим в Киеве вот-вот рухнет.
И если Россия вынуждена не только вести боевые действия, но и готовиться к разного рода вызовам на политическом фронте Украины, то окончательно обрушиться существующей вертикали власти в Киеве должны помочь именно США, считает политолог.
"Мне кажется, со стороны США должно быть более жесткое давление, чем коррупционные скандалы. Мы видим, что они не совсем работают", – резюмировал эксперт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: