К чему приведут переговоры Украины и США в Берлине – политолог

Становится очевидным, что США нужно оказывать более жесткое давление на Киев, поскольку коррупционные скандалы не работают на приближение мира в нужной степени, РИА Новости Крым, 15.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Становится очевидным, что США нужно оказывать более жесткое давление на Киев, поскольку коррупционные скандалы не работают на приближение мира в нужной степени, и переговоры с украинской стороной в Берлине существенно ситуацию не изменят. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ Александр Ирхин.В Берлине прошли переговоры представителей киевского режима во главе с Владимиром Зеленским и делегации Соединенных Штатов, в составе которой - спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. На встрече также присутствовали канцлер Германии Фридрих Мерц и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал США Алексус Гринкевич. С украинской стороны прибыли также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.За последние несколько месяцев стал известен целый ряд переговорных позиций, которые возникали из мирных инициатив и серьезно видоизменялись после доработок, отмечает политолог."И мы видели несколько раз такие циклы: сначала все устраивает одну строну, потом доработка – устраивает вторую, но не устраивает первую. И, я думаю, что мы в очередной раз видим тупик", – сказал Ирхин.Этот круг необходимо разорвать, но Зеленский не позволит, хотя США по итогу берлинской встречи и могут говорить об "определенном прогрессе", считает эксперт.Ситуация усложняется тем, что в таком случае глава киевского режима "сразу попадает во внешние и внутриполитические ножницы одновременно", заметил политолог.Потому что если "сам Зеленский просто артист и клептоман, то существуют еще политические силы, которые взращивались на Украине десятилетиями при финансировании американских и европейских институтов", и они продолжают борьбу, и их боится сам Зеленский, подчеркнул Ирхин.Так что со стороны главы киевского режима будут создаваться все предпосылки для того, чтобы конфликт продолжался, уверен он.Таким образом, мы сегодня на пути к миру, но это "только начало переговорного процесса и гипотетического прогресса", делает он вывод. Важно, однако, что в этом прогрессе заинтересованы не только Россия и Украина, но и США, которые сегодня уже откровенно стремятся получить внешнеполитическую победу."Американцам она нужна по двум причинам. Это личная позиция Трампа, который должен делать успехи на внешнеполитическом фронте, чтобы удержать власть. И второе: американцам надо так или иначе переносить кризис из Восточной Европы, с постсоветского пространства в Восточную Азию, в зону контроля и влияния Китайской Народной Республики", – прокомментировал политолог.Вслед за США то же придется сделать и европейцам, чего они, конечно же, очень не хотят, поскольку зона их влияния и национальных интересов – в Восточной Европе, но как союзники Штатов, они будут вынуждены смириться, заметил эксперт.Хотя формула мира очень трудно вырабатывается, важно то, что уже само по себе движение к миру сильно подрывает мотивацию ВСУ, которым уже не за что бороться: политический режим в Киеве вот-вот рухнет.И если Россия вынуждена не только вести боевые действия, но и готовиться к разного рода вызовам на политическом фронте Украины, то окончательно обрушиться существующей вертикали власти в Киеве должны помочь именно США, считает политолог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ушаков назвал важную составную часть мирного урегулирования на Украине Россия хочет мира с Украиной, а не перемирия – Песков Железобетонно: у Зеленского не получится вернуть Крым

