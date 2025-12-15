https://crimea.ria.ru/20251215/odin-iz-rukovoditeley-administratsii-yalty-zaderzhan-za-zemelnuyu-aferu-1151665083.html
Один из руководителей администрации Ялты задержан за земельную аферу
45-летний сотрудник администрации Ялты задержан за мошенничество с землей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T09:33
2025-12-15T09:33
2025-12-15T10:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. 45-летний сотрудник администрации Ялты задержан за мошенничество с землей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По данным ведомства, к задержанному – начальнику отдела закупок ялтинской мэрии – обратился местный житель с просьбой оформить право собственности на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности.Фигурант задержан с поличным при получении денег, свою вину он признал и оказал содействие следствию. Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве с использованием служебного положения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Садоводы в Севастополе обманом получили землю города – возбуждено делоОбман на 4,5 млн – в Севастополе задержали земельного аферистаОбещал помочь с землей за деньги – в Ялте экс-чиновник идет под суд
09:33 15.12.2025 (обновлено: 10:42 15.12.2025)