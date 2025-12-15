Рейтинг@Mail.ru
Один из руководителей администрации Ялты задержан за земельную аферу - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Один из руководителей администрации Ялты задержан за земельную аферу
Один из руководителей администрации Ялты задержан за земельную аферу - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Один из руководителей администрации Ялты задержан за земельную аферу
45-летний сотрудник администрации Ялты задержан за мошенничество с землей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T09:33
2025-12-15T10:42
крым
новости крыма
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
ялта
мошенничество
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. 45-летний сотрудник администрации Ялты задержан за мошенничество с землей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По данным ведомства, к задержанному – начальнику отдела закупок ялтинской мэрии – обратился местный житель с просьбой оформить право собственности на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности.Фигурант задержан с поличным при получении денег, свою вину он признал и оказал содействие следствию. Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве с использованием служебного положения.Читайте также на РИА Новости Крым:Садоводы в Севастополе обманом получили землю города – возбуждено делоОбман на 4,5 млн – в Севастополе задержали земельного аферистаОбещал помочь с землей за деньги – в Ялте экс-чиновник идет под суд
крым
ялта
крым, новости крыма, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, ялта, мошенничество
Один из руководителей администрации Ялты задержан за земельную аферу

ФСБ: один из руководителей администрации Ялты задержан за мошенничество с землей

09:33 15.12.2025 (обновлено: 10:42 15.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. 45-летний сотрудник администрации Ялты задержан за мошенничество с землей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
По данным ведомства, к задержанному – начальнику отдела закупок ялтинской мэрии – обратился местный житель с просьбой оформить право собственности на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности.
"За свои "услуги" чиновник потребовал более 300 тысяч рублей, которые, якобы, должен был предать должностным лицам, уполномоченным для решения указанного вопроса", – сказано в сообщении.
Фигурант задержан с поличным при получении денег, свою вину он признал и оказал содействие следствию. Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве с использованием служебного положения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Садоводы в Севастополе обманом получили землю города – возбуждено дело
Обман на 4,5 млн – в Севастополе задержали земельного афериста
Обещал помочь с землей за деньги – в Ялте экс-чиновник идет под суд
 
КрымНовости КрымаУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюЯлтаМошенничество
 
