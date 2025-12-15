https://crimea.ria.ru/20251215/odin-iz-rukovoditeley-administratsii-yalty-zaderzhan-za-zemelnuyu-aferu-1151665083.html

Один из руководителей администрации Ялты задержан за земельную аферу

Один из руководителей администрации Ялты задержан за земельную аферу - РИА Новости Крым, 15.12.2025

Один из руководителей администрации Ялты задержан за земельную аферу

45-летний сотрудник администрации Ялты задержан за мошенничество с землей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. 45-летний сотрудник администрации Ялты задержан за мошенничество с землей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По данным ведомства, к задержанному – начальнику отдела закупок ялтинской мэрии – обратился местный житель с просьбой оформить право собственности на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности.Фигурант задержан с поличным при получении денег, свою вину он признал и оказал содействие следствию. Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве с использованием служебного положения.

