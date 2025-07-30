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Обещал помочь с землей за деньги – в Ялте экс-чиновник идет под суд

Обещал помочь с землей за деньги – в Ялте экс-чиновник идет под суд - РИА Новости Крым, 30.07.2025

Обещал помочь с землей за деньги – в Ялте экс-чиновник идет под суд

Бывший замначальника одного из отделов администрации Ялты пойдет под суд по обвинению в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T15:46

2025-07-30T15:46

2025-07-30T15:46

ялта

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прокуратура республики крым

следком крыма и севастополя

земля

происшествия

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Бывший замначальника одного из отделов администрации Ялты пойдет под суд по обвинению в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.Речь идет о замначальника отдела по предоставлению земельных участков департамента имущественных и земельных отношений администрации Ялты, который, как сообщалось в июне, был задержан по обвинению в мошенничестве с земельными участками.В апреле житель Ялты обратился к должностному лицу с просьбой помочь прирезать к его участку часть соседней муниципальной земли, напомнили в Следкоме. Замначальника отдела департамента согласился, сообщив, что у него имеются знакомые в администрации, которые как раз и занимаются перераспределением участков и готовы оказать содействие за 400 тысяч рублей, но передавать деньги фигурант никому не собирался.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, уголовное дело по статье о покушении на мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере направлено в Ялтинский городской суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-мэр Керчи арестован по подозрению в махинациях с землейНа Кубани первый замминистра задержан за мошенничество на 4 млн рублейВ Севастополе осудили экс-адвоката за обман клиентов почти на 12 млн

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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