Обман на 4,5 млн – в Севастополе задержали земельного афериста

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали земельного афериста, который обманул знакомых на 4,5 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, 49-летний мужчина попал в трудное материальное положение из-за неудач в бизнесе и придумал беспроигрышную, по его мнению, схему. Он разместил в интернете объявление о помощи в приобретении земельных участков и стал ждать клиентов.Для создания видимости легальности своих действий аферист даже нашел типовой комплект документов в интернете, сам все заполнил, а для убедительности "состарил" бумагу. Своим жертвам он сообщал, что имеет необходимые связи, и участки быстро оформят в собственность."Потерпевшие ошибочно полагали, что их знакомый говорит правду, поэтому передавали деньги и безрезультатно ждали положительного итога, который должен был наступить уже в течение года. Но вместо этого подозреваемый забирал средства, тратил их на личные нужды и вскоре перестал выходить на связь", – констатировали в ведомстве.Обман раскрылся, когда обманутые севастопольцы решили выяснить судьбу их документов в профильном департаменте. Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Следствие продолжается.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали земельного афериста, который обманул знакомых на 4,5 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба полиции города.
По данным правоохранителей, 49-летний мужчина попал в трудное материальное положение из-за неудач в бизнесе и придумал беспроигрышную, по его мнению, схему. Он разместил в интернете объявление о помощи в приобретении земельных участков и стал ждать клиентов.
"В течение 2024 года к нему за помощью обратились шестеро его знакомых. Получив от них в общей сложности около 4,5 миллионов рублей, мужчина стал показывать разные земельные участки в Нахимовском и Ленинском районах, которые в действительности не значились на кадастровой карте города", – проинформировали в МВД.
Для создания видимости легальности своих действий аферист даже нашел типовой комплект документов в интернете, сам все заполнил, а для убедительности "состарил" бумагу. Своим жертвам он сообщал, что имеет необходимые связи, и участки быстро оформят в собственность.
"Потерпевшие ошибочно полагали, что их знакомый говорит правду, поэтому передавали деньги и безрезультатно ждали положительного итога, который должен был наступить уже в течение года. Но вместо этого подозреваемый забирал средства, тратил их на личные нужды и вскоре перестал выходить на связь", – констатировали в ведомстве.
Обман раскрылся, когда обманутые севастопольцы решили выяснить судьбу их документов в профильном департаменте. Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Следствие продолжается.
