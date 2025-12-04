https://crimea.ria.ru/20251204/obman-na-45-mln--v-sevastopole-zaderzhali-zemelnogo-aferista-1151397938.html

Обман на 4,5 млн – в Севастополе задержали земельного афериста

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали земельного афериста, который обманул знакомых на 4,5 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, 49-летний мужчина попал в трудное материальное положение из-за неудач в бизнесе и придумал беспроигрышную, по его мнению, схему. Он разместил в интернете объявление о помощи в приобретении земельных участков и стал ждать клиентов.Для создания видимости легальности своих действий аферист даже нашел типовой комплект документов в интернете, сам все заполнил, а для убедительности "состарил" бумагу. Своим жертвам он сообщал, что имеет необходимые связи, и участки быстро оформят в собственность."Потерпевшие ошибочно полагали, что их знакомый говорит правду, поэтому передавали деньги и безрезультатно ждали положительного итога, который должен был наступить уже в течение года. Но вместо этого подозреваемый забирал средства, тратил их на личные нужды и вскоре перестал выходить на связь", – констатировали в ведомстве.Обман раскрылся, когда обманутые севастопольцы решили выяснить судьбу их документов в профильном департаменте. Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Следствие продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе земельная аферистка обманула 12 человек на 4 млн рублейДва года "инвестиций": жительница Севастополя отдала аферистам 32 млнОбещал помочь с землей за деньги – в Ялте экс-чиновник идет под суд

