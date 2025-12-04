Рейтинг@Mail.ru
Обман на 4,5 млн – в Севастополе задержали земельного афериста - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Обман на 4,5 млн – в Севастополе задержали земельного афериста
Обман на 4,5 млн – в Севастополе задержали земельного афериста - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Обман на 4,5 млн – в Севастополе задержали земельного афериста
В Севастополе задержали земельного афериста, который обманул знакомых на 4,5 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 04.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали земельного афериста, который обманул знакомых на 4,5 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, 49-летний мужчина попал в трудное материальное положение из-за неудач в бизнесе и придумал беспроигрышную, по его мнению, схему. Он разместил в интернете объявление о помощи в приобретении земельных участков и стал ждать клиентов.Для создания видимости легальности своих действий аферист даже нашел типовой комплект документов в интернете, сам все заполнил, а для убедительности "состарил" бумагу. Своим жертвам он сообщал, что имеет необходимые связи, и участки быстро оформят в собственность."Потерпевшие ошибочно полагали, что их знакомый говорит правду, поэтому передавали деньги и безрезультатно ждали положительного итога, который должен был наступить уже в течение года. Но вместо этого подозреваемый забирал средства, тратил их на личные нужды и вскоре перестал выходить на связь", – констатировали в ведомстве.Обман раскрылся, когда обманутые севастопольцы решили выяснить судьбу их документов в профильном департаменте. Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Следствие продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе земельная аферистка обманула 12 человек на 4 млн рублейДва года "инвестиций": жительница Севастополя отдала аферистам 32 млнОбещал помочь с землей за деньги – в Ялте экс-чиновник идет под суд
Обман на 4,5 млн – в Севастополе задержали земельного афериста

В Севастополе раскрыто мошенничество с землей на 4,5 млн рублей

10:25 04.12.2025
 
© РИА Новости . Андрей Соломонов
Дачный поселок. Архивное фото
Дачный поселок. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости . Андрей Соломонов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали земельного афериста, который обманул знакомых на 4,5 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба полиции города.
По данным правоохранителей, 49-летний мужчина попал в трудное материальное положение из-за неудач в бизнесе и придумал беспроигрышную, по его мнению, схему. Он разместил в интернете объявление о помощи в приобретении земельных участков и стал ждать клиентов.
"В течение 2024 года к нему за помощью обратились шестеро его знакомых. Получив от них в общей сложности около 4,5 миллионов рублей, мужчина стал показывать разные земельные участки в Нахимовском и Ленинском районах, которые в действительности не значились на кадастровой карте города", – проинформировали в МВД.
Для создания видимости легальности своих действий аферист даже нашел типовой комплект документов в интернете, сам все заполнил, а для убедительности "состарил" бумагу. Своим жертвам он сообщал, что имеет необходимые связи, и участки быстро оформят в собственность.
"Потерпевшие ошибочно полагали, что их знакомый говорит правду, поэтому передавали деньги и безрезультатно ждали положительного итога, который должен был наступить уже в течение года. Но вместо этого подозреваемый забирал средства, тратил их на личные нужды и вскоре перестал выходить на связь", – констатировали в ведомстве.
Обман раскрылся, когда обманутые севастопольцы решили выяснить судьбу их документов в профильном департаменте. Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Следствие продолжается.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе земельная аферистка обманула 12 человек на 4 млн рублей
Два года "инвестиций": жительница Севастополя отдала аферистам 32 млн
Обещал помочь с землей за деньги – в Ялте экс-чиновник идет под суд
 
