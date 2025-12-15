https://crimea.ria.ru/20251215/pokupki-na-novyy-god-kak-zaschischeny-prava-potrebiteley-v-krymu-1151486035.html

Покупки на новый год: как защищены права потребителей в Крыму

Покупки на новый год: как защищены права потребителей в Крыму - РИА Новости Крым, 15.12.2025

Покупки на новый год: как защищены права потребителей в Крыму

Количество покупок в магазинах и маркетплейсах лавинообразно увеличивается в канун новогодних праздников в Крыму и по всей стране.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Количество покупок в магазинах и маркетплейсах лавинообразно увеличивается в канун новогодних праздников в Крыму и по всей стране. В связи с этим значительно возрастает риск приобретения некачественных товаров. Как защитить себя от новогодних разочарований, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора (РПН) по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова."В канун праздников увеличивается количество нарушенных прав, и, соответственно, обращений, поступающих в межрегиональное управление (Роспотребнадзора – ред.). Больше всего, конечно, мы отмечаем обращения, которые связаны с покупкой некачественных товаров", – отметила она.Частой историей, по словам специалиста, является и осознание покупателем ненужности покупок некоторых товаров, приобретенных под влиянием скидок на праздничных распродажах. В связи с этими обстоятельствами, заметила она, существуют правила отказа от товаров, приобретенных в магазине и через интернет."В случае, если продавец на маркетплейсе, в интернет-магазине устанавливает какую-то категорию товара как невозвратную, он не прав. Он нарушает закон. Любой товар (купленный – ред.) в интернете можно вернуть в случае если им не пользовались – есть 7 дней для того, чтобы отказаться от покупки до момента получения этого товара без объяснения причин. Также есть 7 дней для того, чтобы отказаться после получения, тоже без объяснения причин", – разъяснила эксперт.Если товар некачественный, пояснила специалист, и прошло более 7 дней с момента его получения, то всегда есть гарантийный срок, в течение которого в случае поломки человек имеет право либо заменить товар, либо обменять его, либо потребовать назад денежные средства, либо сдать его в гарантийный ремонт."В случае же со стационарной торговлей ни о каком семидневном сроке речь не идет. Купили некачественный товар – в течение 15 дней вам обязаны вернуть деньги, заменить товар, все остальное время – гарантийный ремонт", – сказала эксперт.Начальник отдела защиты прав потребителей напомнила также, что согласно 25 статье Закона о защите прав потребителей установлено право потребителя на обмен товара."Многие потребители, к сожалению, путают и говорят – я хочу вернуть товар, я им не пользовался… Можно вернуть товар в случае, если ничего из ассортимента в магазине вам не подходит, тогда вы можете написать заявление в адрес магазина", – объяснила собеседница.Чтобы возврат или обмен товара был более безопасным и происходил в рамках действующего законодательства, специалист советует все фиксировать в письменном виде. Переписки с продавцом по поводу качественного, некачественного товара в мессенджерах либо в личном кабинете на маркетплейсе следует сохранять в виде скриншотов."Если возникают вопросы по приобретению товаров либо по некачественному оказанию услуг, обращайтесь в консультационный центр в Симферополе по ул. Набережная, 67 в рабочие дни с 9 до 17:00. Телефон отдела защиты прав потребителей +7(978) 919-11-24. Наши специалисты в телефонном режиме объяснят, как защитить свои права", – подытожила гостья эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отмена поездки и возврат денег за билеты и бронь в отеле: что нужно знатьЧто даст Крыму принятие закона о легализации гостевых домовКак в Крыму защищают права туристов

