Беспилотник повредил ЛЭП в Ростовской области - люди без воды

В Ростовской области из-за повреждения ЛЭП жители ряда микрорайонов временно остались без водоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 15.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Ростовской области из-за повреждения ЛЭП жители ряда микрорайонов временно остались без водоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Восстановительные работы начнутся после обезвреживания БПЛА, уточнил он.Ранее в понедельник сообщалось, что Ростов и несколько районов Ростовской области подверглись массированной атаке украинских беспилотников.Всего, по информации российского Минобороны, 130 украинских беспилотников уничтожены силами ПВО в ночь на понедельник над Московским и другими регионами страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над шестью регионами России и Азовским морем сбили 71 дрон за три часаНа Кубани обломки дронов вызвали пожар рядом с НПЗ и повредили 16 домовВСУ ударили по объектам энергетики Херсонской и Запорожской областей

