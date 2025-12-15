https://crimea.ria.ru/20251215/rostov-i-oblast-podverglis-massirovannoy-atake-bpla-1151662219.html
Ростов и область подверглись массированной атаке БПЛА
Ростов и область подверглись массированной атаке БПЛА - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Ростов и область подверглись массированной атаке БПЛА
Ростов и несколько районов Ростовской области подверглись массированной атаке украинских БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T06:44
2025-12-15T06:44
2025-12-15T06:44
ростовская область
ростов-на-дону
юрий слюсарь
атаки всу
новости сво
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119520360_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_acebe737d9c28115ab1ffba2d6c4839f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Ростов и несколько районов Ростовской области подверглись массированной атаке украинских БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Уточняется, что в Ростове загорелись два легковых автомобиля, припаркованных у частного дома. Самостоятельно начавший тушить огонь хозяин машины получил ожог руки, ему оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Кроме того, на улице Всесоюзная повреждения получила кровля частного дома.В поселке Деркул Тарасовского района также повреждена крыша частного дома. Фрагменты беспилотников упали на частные подворья в хуторе Нижнемитякин Тарасовского района, в Старой Станице и Малой Каменке Каменского района, в микрорайоне Каменска, в ряде строений частично повреждено остекление."Утром муниципальные комиссии приступят к точной оценке и фиксации нанесенного ущерба. Жителям обязательно окажем помощь", - добавил Слюсарь.Как сообщалось, в течение ночи силы ПВО отражали атаку украинских беспилотников на Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119520360_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_548d7c14c7982bab1e478fac6019caa2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, ростов-на-дону, юрий слюсарь, атаки всу, новости сво, происшествия, новости
Ростов и область подверглись массированной атаке БПЛА
Ростов и область подверглись массированной атаке украинских БПЛА
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Ростов и несколько районов Ростовской области подверглись массированной атаке украинских БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью массированной атаке БПЛА подверглись Ростов, Каменск, Новошахтинск, Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский районы. К счастью, обошлось без пострадавших. Последствия атаки зафиксированы в Ростове, Каменске, Каменском и Тарасовском районах", - написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что в Ростове загорелись два легковых автомобиля, припаркованных у частного дома. Самостоятельно начавший тушить огонь хозяин машины получил ожог руки, ему оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Кроме того, на улице Всесоюзная повреждения получила кровля частного дома.
В поселке Деркул Тарасовского района также повреждена крыша частного дома. Фрагменты беспилотников упали на частные подворья в хуторе Нижнемитякин Тарасовского района, в Старой Станице и Малой Каменке Каменского района, в микрорайоне Каменска, в ряде строений частично повреждено остекление.
"Утром муниципальные комиссии приступят к точной оценке и фиксации нанесенного ущерба. Жителям обязательно окажем помощь", - добавил Слюсарь.
Как сообщалось, в течение ночи силы ПВО отражали атаку украинских беспилотников на Москву.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.