Ростов и область подверглись массированной атаке БПЛА

Ростов и область подверглись массированной атаке БПЛА - РИА Новости Крым, 15.12.2025

Ростов и область подверглись массированной атаке БПЛА

Ростов и несколько районов Ростовской области подверглись массированной атаке украинских БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 15.12.2025

2025-12-15T06:44

2025-12-15T06:44

2025-12-15T06:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Ростов и несколько районов Ростовской области подверглись массированной атаке украинских БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Уточняется, что в Ростове загорелись два легковых автомобиля, припаркованных у частного дома. Самостоятельно начавший тушить огонь хозяин машины получил ожог руки, ему оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Кроме того, на улице Всесоюзная повреждения получила кровля частного дома.В поселке Деркул Тарасовского района также повреждена крыша частного дома. Фрагменты беспилотников упали на частные подворья в хуторе Нижнемитякин Тарасовского района, в Старой Станице и Малой Каменке Каменского района, в микрорайоне Каменска, в ряде строений частично повреждено остекление."Утром муниципальные комиссии приступят к точной оценке и фиксации нанесенного ущерба. Жителям обязательно окажем помощь", - добавил Слюсарь.Как сообщалось, в течение ночи силы ПВО отражали атаку украинских беспилотников на Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

