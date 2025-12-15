Рейтинг@Mail.ru
Ростов и область подверглись массированной атаке БПЛА - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251215/rostov-i-oblast-podverglis-massirovannoy-atake-bpla-1151662219.html
Ростов и область подверглись массированной атаке БПЛА
Ростов и область подверглись массированной атаке БПЛА - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Ростов и область подверглись массированной атаке БПЛА
Ростов и несколько районов Ростовской области подверглись массированной атаке украинских БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T06:44
2025-12-15T06:44
ростовская область
ростов-на-дону
юрий слюсарь
атаки всу
новости сво
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119520360_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_acebe737d9c28115ab1ffba2d6c4839f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Ростов и несколько районов Ростовской области подверглись массированной атаке украинских БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Уточняется, что в Ростове загорелись два легковых автомобиля, припаркованных у частного дома. Самостоятельно начавший тушить огонь хозяин машины получил ожог руки, ему оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Кроме того, на улице Всесоюзная повреждения получила кровля частного дома.В поселке Деркул Тарасовского района также повреждена крыша частного дома. Фрагменты беспилотников упали на частные подворья в хуторе Нижнемитякин Тарасовского района, в Старой Станице и Малой Каменке Каменского района, в микрорайоне Каменска, в ряде строений частично повреждено остекление."Утром муниципальные комиссии приступят к точной оценке и фиксации нанесенного ущерба. Жителям обязательно окажем помощь", - добавил Слюсарь.Как сообщалось, в течение ночи силы ПВО отражали атаку украинских беспилотников на Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119520360_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_548d7c14c7982bab1e478fac6019caa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, ростов-на-дону, юрий слюсарь, атаки всу, новости сво, происшествия, новости
Ростов и область подверглись массированной атаке БПЛА

Ростов и область подверглись массированной атаке украинских БПЛА

06:44 15.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПожарная охрана
Пожарная охрана - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Ростов и несколько районов Ростовской области подверглись массированной атаке украинских БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью массированной атаке БПЛА подверглись Ростов, Каменск, Новошахтинск, Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский районы. К счастью, обошлось без пострадавших. Последствия атаки зафиксированы в Ростове, Каменске, Каменском и Тарасовском районах", - написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что в Ростове загорелись два легковых автомобиля, припаркованных у частного дома. Самостоятельно начавший тушить огонь хозяин машины получил ожог руки, ему оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Кроме того, на улице Всесоюзная повреждения получила кровля частного дома.
В поселке Деркул Тарасовского района также повреждена крыша частного дома. Фрагменты беспилотников упали на частные подворья в хуторе Нижнемитякин Тарасовского района, в Старой Станице и Малой Каменке Каменского района, в микрорайоне Каменска, в ряде строений частично повреждено остекление.
"Утром муниципальные комиссии приступят к точной оценке и фиксации нанесенного ущерба. Жителям обязательно окажем помощь", - добавил Слюсарь.
Как сообщалось, в течение ночи силы ПВО отражали атаку украинских беспилотников на Москву.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ростовская областьРостов-на-ДонуЮрий СлюсарьАтаки ВСУНовости СВОПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:19За каким отдыхом чаще всего едут туристы в Крым
07:59Беспилотник повредил ЛЭП в Ростовской области - люди без воды
07:51Первая мягкая посадка на другую планету: миссия станции "Венера-7"
07:34Тела режиссера Роба Райнера и его жены обнаружили в их доме в США
07:24130 беспилотников ВСУ уничтожены над российскими регионами
07:0322 человека эвакуировали из горящего ТЦ в Уфе
06:44Ростов и область подверглись массированной атаке БПЛА
06:26Спешит сделать правильную ставку: что задумал Трамп с "Ключевой пятеркой"
06:12ВСУ атакуют беспилотниками Москву
00:01Какой сегодня праздник: 15 декабря
00:00От -6 до +8 и дождь со снегом: погода в Крыму в понедельник
23:47Народный артист России Левон Оганезов умер в возрасте 84 лет
23:23Над шестью регионами России и Азовским морем сбили 71 дрон за три часа
22:42Четыре поезда "Таврия" идут с опозданием из Крыма
22:21В районе Фиолента в Севастополе произошел порыв линии электроснабжения
22:03Крымский мост: оперативная информация об очередях к вечеру воскресенья
21:48Самые необычные и красивые новогодние елки мира – ФОТО
21:34Землетрясение в Севастополе и охрана Крымского моста: главное за день
21:22Школьный автобус упал в пропасть в Колумбии: 16 погибших и 20 ранены
21:04За 4 часа над регионами России перехватили и уничтожили еще 56 дронов ВСУ
Лента новостейМолния