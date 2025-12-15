Рейтинг@Mail.ru
Пять человек ранены и двое погибли при атаках ВСУ на Запорожскую область
Пять человек ранены и двое погибли при атаках ВСУ на Запорожскую область
Пять человек ранены и двое погибли при атаках ВСУ на Запорожскую область - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Пять человек ранены и двое погибли при атаках ВСУ на Запорожскую область
Два человека погибли, еще пять, в том числе ребенок, пострадали за сутки в результате атак ВСУ на Запорожскую область, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 15.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще пять, в том числе ребенок, пострадали за сутки в результате атак ВСУ на Запорожскую область, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Вражеские беспилотники атаковали Васильевский, Каменско-Днепровский и Пологовский муниципальные округа, а также Бердянск, уточнил Балицкий.По информации губернатора, подросток 2010 года рождения получил ранение в момент, когда дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе Пологи – Басань. Состояние ребенка врачи оценивают как стабильное.Накануне ВСУ ударили по объектам энергетики Запорожской области – без света временно остались 29 тысяч жителей прифронтовых населенных пунктов. 13 декабря в Васильевке Запорожской области украинские беспилотники ударили по зоопарку, осколки ранили льва.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник повредил ЛЭП в Ростовской области - люди без воды130 беспилотников ВСУ уничтожены над российскими регионамиРостов и область подверглись массированной атаке БПЛА
Пять человек ранены и двое погибли при атаках ВСУ на Запорожскую область

Два человека погибли и пятеро ранены при массовых атаках ВСУ на Запорожскую область

08:52 15.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще пять, в том числе ребенок, пострадали за сутки в результате атак ВСУ на Запорожскую область, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"За прошедшие сутки противник совершил 10 попыток целенаправленных атак против Запорожской области. Пострадали 7 человек, в том числе один несовершеннолетний. Два человека погибли, пять человек госпитализированы", - написал он в своем Telegram-канале.
Вражеские беспилотники атаковали Васильевский, Каменско-Днепровский и Пологовский муниципальные округа, а также Бердянск, уточнил Балицкий.
По информации губернатора, подросток 2010 года рождения получил ранение в момент, когда дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе Пологи – Басань. Состояние ребенка врачи оценивают как стабильное.
Накануне ВСУ ударили по объектам энергетики Запорожской области – без света временно остались 29 тысяч жителей прифронтовых населенных пунктов. 13 декабря в Васильевке Запорожской области украинские беспилотники ударили по зоопарку, осколки ранили льва.
