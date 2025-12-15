Рейтинг@Mail.ru
15.12.2025
Спешит сделать правильную ставку: что задумал Трамп с "Ключевой пятеркой"
Спешит сделать правильную ставку: что задумал Трамп с "Ключевой пятеркой" - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Спешит сделать правильную ставку: что задумал Трамп с "Ключевой пятеркой"
Появление в условиях изменяющегося формата глобального управления новой группы "Ключевая пятерка", которая наряду с Китаем и Индией объединит Россию и США,... РИА Новости Крым, 15.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Появление в условиях изменяющегося формата глобального управления новой группы "Ключевая пятерка", которая наряду с Китаем и Индией объединит Россию и США, вполне возможна. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.Администрация президента США Дональда Трампа в рамках новой стратегии национальной безопасности обсуждает идею создания альтернативы "Группе семи" (G7) – "Ключевой пятерки" (Core 5, C5), в которую вместе с Америкой вошли бы Россия, Китай, Индия и Япония. Об этом сообщил журнал Politico.По словам Михайлова, такой вариант союза вполне возможен.При этом речь идет, по сути, о желании американцев присоединиться к России, Китаю и Индии, диалог между которыми уже существует, заметил Михайлов.По его словам, Европа к сегодняшнему дню совершенно измучена, причем в большой степени как раз из-за США.Теперь же американцы видят, что будущее за Россией, Индией и Китаем как за сильнейшими, от которых никуда не деться, и как делец Трамп спешит сделать правильную ставку, считает Михайлов.При этом Трамп не трус, а очень жесткий бизнесмен и уважает сильных и независимых, именно с такими он и хочет иметь дела, сказал Михайлов. Он увидел на все свои выкрики жесткий ответ и сохранение риторики достоинства от каждой стороны, и это вызывает у Трампа уважение, подчеркнул эксперт.
Спешит сделать правильную ставку: что задумал Трамп с "Ключевой пятеркой"

США хотят примкнуть к России с Китаем и Индией в "Ключевой пятерке" и отказаться от Европы

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Появление в условиях изменяющегося формата глобального управления новой группы "Ключевая пятерка", которая наряду с Китаем и Индией объединит Россию и США, вполне возможна. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.
Администрация президента США Дональда Трампа в рамках новой стратегии национальной безопасности обсуждает идею создания альтернативы "Группе семи" (G7) – "Ключевой пятерки" (Core 5, C5), в которую вместе с Америкой вошли бы Россия, Китай, Индия и Япония. Об этом сообщил журнал Politico.
По словам Михайлова, такой вариант союза вполне возможен.
"Нам в любом случае нужен какой-то объединительный фактор между крупнейшими мировыми игроками. Япония не факт что является таким игроком, и можно менять эту страну на ту или иную. Но диалог между США, Китаем, Индией и Россией необходим. Поэтому пятерка, а то и четверка вполне возможна, как вариант", – сказал политолог.
При этом речь идет, по сути, о желании американцев присоединиться к России, Китаю и Индии, диалог между которыми уже существует, заметил Михайлов.
"Американцы хотят сюда примкнуть, потому что это крупнейшие экономики. Крупнейшая по оборонительной мощи страна, крупнейшая страна по территории и по ресурсам. То есть американцы хотят сами запрыгнуть в этот поезд и иметь хоть какой-то контроль, потому что Европа – это уже заезженная лошадь", – выразил мнение эксперт.
По его словам, Европа к сегодняшнему дню совершенно измучена, причем в большой степени как раз из-за США.
"Она (Европа – ред.) измучена американскими дотациями, а потом изъятиями в американскую экономику. Американцы высосали из Европейского Союза все, что можно, предварительно вложив в "план Маршалла" противостояние с русскими, а потом выкачав себе все. Это был долгоиграющий план, который сработал", – заметил собеседник.
Теперь же американцы видят, что будущее за Россией, Индией и Китаем как за сильнейшими, от которых никуда не деться, и как делец Трамп спешит сделать правильную ставку, считает Михайлов.

"Он понимает, что Китай одним щелчком может лишить экономику США редкоземов (редкоземельные металлы – ред.). Индия со своей стороны тоже может предпринять жесткие меры, которые не понравятся американцам. То есть потерпеть, но ответить, и теми же методами", – сказал гость эфира.

При этом Трамп не трус, а очень жесткий бизнесмен и уважает сильных и независимых, именно с такими он и хочет иметь дела, сказал Михайлов. Он увидел на все свои выкрики жесткий ответ и сохранение риторики достоинства от каждой стороны, и это вызывает у Трампа уважение, подчеркнул эксперт.

"Национально ориентированные страны, с уверенностью смотрящие в будущее, – вот будущие партнеры Трампа, которому интересно вести диалог и, да, либо выиграть в сделке, либо проиграть, но не воевать. И в его в окружении все бизнесмены, которые считают, что если страны будут хорошо торговать, то война не нужна", – подытожил политолог.

