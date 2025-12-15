https://crimea.ria.ru/20251215/speshit-sdelat-pravilnuyu-stavku-chto-zadumal-tramp-s-klyuchevoy-pyaterkoy-1151624023.html

Спешит сделать правильную ставку: что задумал Трамп с "Ключевой пятеркой"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Появление в условиях изменяющегося формата глобального управления новой группы "Ключевая пятерка", которая наряду с Китаем и Индией объединит Россию и США, вполне возможна. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.Администрация президента США Дональда Трампа в рамках новой стратегии национальной безопасности обсуждает идею создания альтернативы "Группе семи" (G7) – "Ключевой пятерки" (Core 5, C5), в которую вместе с Америкой вошли бы Россия, Китай, Индия и Япония. Об этом сообщил журнал Politico.По словам Михайлова, такой вариант союза вполне возможен.При этом речь идет, по сути, о желании американцев присоединиться к России, Китаю и Индии, диалог между которыми уже существует, заметил Михайлов.По его словам, Европа к сегодняшнему дню совершенно измучена, причем в большой степени как раз из-за США.Теперь же американцы видят, что будущее за Россией, Индией и Китаем как за сильнейшими, от которых никуда не деться, и как делец Трамп спешит сделать правильную ставку, считает Михайлов.При этом Трамп не трус, а очень жесткий бизнесмен и уважает сильных и независимых, именно с такими он и хочет иметь дела, сказал Михайлов. Он увидел на все свои выкрики жесткий ответ и сохранение риторики достоинства от каждой стороны, и это вызывает у Трампа уважение, подчеркнул эксперт.

