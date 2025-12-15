https://crimea.ria.ru/20251215/pervaya-myagkaya-posadka-na-druguyu-planetu-missiya-stantsii-venera-7-1151622868.html
Первая мягкая посадка на другую планету: миссия станции "Венера-7"
Первая мягкая посадка на другую планету: миссия станции "Венера-7" - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Первая мягкая посадка на другую планету: миссия станции "Венера-7"
15 декабря 1970 года, 55 лет назад, советская автоматическая межпланетная станция (АМС) "Венера-7" впервые в истории космических путешествий совершила мягкую... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T07:51
2025-12-15T07:51
2025-12-15T07:51
инфографика
космос
ссср
история
наука и технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0e/1151651247_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6cb8ddc91b9d5154260a90821c82816.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. 15 декабря 1970 года, 55 лет назад, советская автоматическая межпланетная станция (АМС) "Венера-7" впервые в истории космических путешествий совершила мягкую посадку на поверхность Венеры.Станцию массой около 1,2 тонны запустили с космодрома Байконур 17 августа 1970 года. Ее разработали и сконструировали специалисты Научно-производственного объединения имени Лавочкина.Корпус спускаемого аппарата массой 500 кг построили из титана, чтобы он смог выдержать давление до 180 атмосфер и температуру в 540 градусов по Цельсию. Внутри размещались радиотехническая, телеметрическая и измерительная аппаратура, блоки автоматики, источники электропитания, а также вентилятор системы терморегулирования.Теплоизоляция нижней полусферы была сделана из стеклопласта, верхняя – из стекловаты. Амортизационное устройство должно было уменьшить перегрузки при соприкосновении с поверхностью. Для спуска в агрессивную атмосферу Венеры АМС была оснащена парашютом, сделанным из четырех слоев стеклонитрона.В этот же день "Венера-7" передала на Землю информацию об условиях на поверхности планеты. Значения атмосферных параметров на поверхности планеты в месте посадки "Венеры-7" составили: температура 475°±20°С, давление 90+15 атмосфер. Плотность атмосферы у поверхности Венеры примерно в 60 раз превышала плотность атмосферы у поверхности Земли.Сигналы спускаемого аппарата после посадки принимались в течение 23 минут, потом прекратились, однако полученные данные были крайне ценны, в том числе для создания последующих станций серии "Венера".О космическом путешествии "Венеры-7" – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
космос
ссср
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0e/1151651247_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_183a86dc7b0ad51d1797917c20f426c2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос, ссср, история, наука и технологии
Первая мягкая посадка на другую планету: миссия станции "Венера-7"
55 лет назад советская межпланетная станция успешно приземлилась на Венере
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. 15 декабря 1970 года, 55 лет назад, советская автоматическая межпланетная станция (АМС) "Венера-7" впервые в истории космических путешествий совершила мягкую посадку на поверхность Венеры.
Станцию массой около 1,2 тонны запустили с космодрома Байконур 17 августа 1970 года. Ее разработали и сконструировали специалисты Научно-производственного объединения имени Лавочкина.
Корпус спускаемого аппарата массой 500 кг построили из титана, чтобы он смог выдержать давление до 180 атмосфер и температуру в 540 градусов по Цельсию. Внутри размещались радиотехническая, телеметрическая и измерительная аппаратура, блоки автоматики, источники электропитания, а также вентилятор системы терморегулирования.
Теплоизоляция нижней полусферы была сделана из стеклопласта, верхняя – из стекловаты. Амортизационное устройство должно было уменьшить перегрузки при соприкосновении с поверхностью. Для спуска в агрессивную атмосферу Венеры АМС была оснащена парашютом, сделанным из четырех слоев стеклонитрона.
"Венеру-7" вывели на орбиту с помощью ракеты-носителя "Молния-М". После входа в атмосферу станция снизила скорость с 11,5 км/с до 200 м/с. На высоте 55 км раскрылся парашют, и станция стала плавно снижаться. 15 декабря, через 120 суток после старта, состоялась мягкая посадка на поверхность Венеры. Это была первая в мировой истории мягкая посадка земного космического аппарата на другую планету.
В этот же день "Венера-7" передала на Землю информацию об условиях на поверхности планеты. Значения атмосферных параметров на поверхности планеты в месте посадки "Венеры-7" составили: температура 475°±20°С, давление 90+15 атмосфер. Плотность атмосферы у поверхности Венеры примерно в 60 раз превышала плотность атмосферы у поверхности Земли.
Сигналы спускаемого аппарата после посадки принимались в течение 23 минут, потом прекратились, однако полученные данные были крайне ценны, в том числе для создания последующих станций серии "Венера".
О космическом путешествии "Венеры-7" – в инфографике РИА Новости Крым
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.