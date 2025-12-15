https://crimea.ria.ru/20251215/pervaya-myagkaya-posadka-na-druguyu-planetu-missiya-stantsii-venera-7-1151622868.html

Первая мягкая посадка на другую планету: миссия станции "Венера-7"

Первая мягкая посадка на другую планету: миссия станции "Венера-7"

15 декабря 1970 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. 15 декабря 1970 года, 55 лет назад, советская автоматическая межпланетная станция (АМС) "Венера-7" впервые в истории космических путешествий совершила мягкую посадку на поверхность Венеры.Станцию массой около 1,2 тонны запустили с космодрома Байконур 17 августа 1970 года. Ее разработали и сконструировали специалисты Научно-производственного объединения имени Лавочкина.Корпус спускаемого аппарата массой 500 кг построили из титана, чтобы он смог выдержать давление до 180 атмосфер и температуру в 540 градусов по Цельсию. Внутри размещались радиотехническая, телеметрическая и измерительная аппаратура, блоки автоматики, источники электропитания, а также вентилятор системы терморегулирования.Теплоизоляция нижней полусферы была сделана из стеклопласта, верхняя – из стекловаты. Амортизационное устройство должно было уменьшить перегрузки при соприкосновении с поверхностью. Для спуска в агрессивную атмосферу Венеры АМС была оснащена парашютом, сделанным из четырех слоев стеклонитрона.В этот же день "Венера-7" передала на Землю информацию об условиях на поверхности планеты. Значения атмосферных параметров на поверхности планеты в месте посадки "Венеры-7" составили: температура 475°±20°С, давление 90+15 атмосфер. Плотность атмосферы у поверхности Венеры примерно в 60 раз превышала плотность атмосферы у поверхности Земли.Сигналы спускаемого аппарата после посадки принимались в течение 23 минут, потом прекратились, однако полученные данные были крайне ценны, в том числе для создания последующих станций серии "Венера".О космическом путешествии "Венеры-7" – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

