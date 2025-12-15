Рейтинг@Mail.ru
Первая мягкая посадка на другую планету: миссия станции "Венера-7"
Первая мягкая посадка на другую планету: миссия станции "Венера-7"
Первая мягкая посадка на другую планету: миссия станции "Венера-7" - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Первая мягкая посадка на другую планету: миссия станции "Венера-7"
15 декабря 1970 года, 55 лет назад, советская автоматическая межпланетная станция (АМС) "Венера-7" впервые в истории космических путешествий совершила мягкую... РИА Новости Крым, 15.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. 15 декабря 1970 года, 55 лет назад, советская автоматическая межпланетная станция (АМС) "Венера-7" впервые в истории космических путешествий совершила мягкую посадку на поверхность Венеры.Станцию массой около 1,2 тонны запустили с космодрома Байконур 17 августа 1970 года. Ее разработали и сконструировали специалисты Научно-производственного объединения имени Лавочкина.Корпус спускаемого аппарата массой 500 кг построили из титана, чтобы он смог выдержать давление до 180 атмосфер и температуру в 540 градусов по Цельсию. Внутри размещались радиотехническая, телеметрическая и измерительная аппаратура, блоки автоматики, источники электропитания, а также вентилятор системы терморегулирования.Теплоизоляция нижней полусферы была сделана из стеклопласта, верхняя – из стекловаты. Амортизационное устройство должно было уменьшить перегрузки при соприкосновении с поверхностью. Для спуска в агрессивную атмосферу Венеры АМС была оснащена парашютом, сделанным из четырех слоев стеклонитрона.В этот же день "Венера-7" передала на Землю информацию об условиях на поверхности планеты. Значения атмосферных параметров на поверхности планеты в месте посадки "Венеры-7" составили: температура 475°±20°С, давление 90+15 атмосфер. Плотность атмосферы у поверхности Венеры примерно в 60 раз превышала плотность атмосферы у поверхности Земли.Сигналы спускаемого аппарата после посадки принимались в течение 23 минут, потом прекратились, однако полученные данные были крайне ценны, в том числе для создания последующих станций серии "Венера".О космическом путешествии "Венеры-7" – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
космос, ссср, история, наука и технологии
Первая мягкая посадка на другую планету: миссия станции "Венера-7"

55 лет назад советская межпланетная станция успешно приземлилась на Венере

07:51 15.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМакет спускаемого аппарата автоматической межпланетной станции "Венера-7" (слева) и макет посадочного аппарата автоматической межпланетной станции "Венера-9"
© РИА Новости . Алексей Куденко
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. 15 декабря 1970 года, 55 лет назад, советская автоматическая межпланетная станция (АМС) "Венера-7" впервые в истории космических путешествий совершила мягкую посадку на поверхность Венеры.
Станцию массой около 1,2 тонны запустили с космодрома Байконур 17 августа 1970 года. Ее разработали и сконструировали специалисты Научно-производственного объединения имени Лавочкина.
Корпус спускаемого аппарата массой 500 кг построили из титана, чтобы он смог выдержать давление до 180 атмосфер и температуру в 540 градусов по Цельсию. Внутри размещались радиотехническая, телеметрическая и измерительная аппаратура, блоки автоматики, источники электропитания, а также вентилятор системы терморегулирования.
Теплоизоляция нижней полусферы была сделана из стеклопласта, верхняя – из стекловаты. Амортизационное устройство должно было уменьшить перегрузки при соприкосновении с поверхностью. Для спуска в агрессивную атмосферу Венеры АМС была оснащена парашютом, сделанным из четырех слоев стеклонитрона.
"Венеру-7" вывели на орбиту с помощью ракеты-носителя "Молния-М". После входа в атмосферу станция снизила скорость с 11,5 км/с до 200 м/с. На высоте 55 км раскрылся парашют, и станция стала плавно снижаться. 15 декабря, через 120 суток после старта, состоялась мягкая посадка на поверхность Венеры. Это была первая в мировой истории мягкая посадка земного космического аппарата на другую планету.
В этот же день "Венера-7" передала на Землю информацию об условиях на поверхности планеты. Значения атмосферных параметров на поверхности планеты в месте посадки "Венеры-7" составили: температура 475°±20°С, давление 90+15 атмосфер. Плотность атмосферы у поверхности Венеры примерно в 60 раз превышала плотность атмосферы у поверхности Земли.
Сигналы спускаемого аппарата после посадки принимались в течение 23 минут, потом прекратились, однако полученные данные были крайне ценны, в том числе для создания последующих станций серии "Венера".
О космическом путешествии "Венеры-7" – в инфографике РИА Новости Крым.
