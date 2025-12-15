https://crimea.ria.ru/20251215/22-cheloveka-evakuirovali-iz-goryaschego-tts-v-ufe-1151662457.html
22 человека эвакуировали из горящего ТЦ в Уфе
22 человека эвакуировали из горящего ТЦ в Уфе - РИА Новости Крым, 15.12.2025
22 человека эвакуировали из горящего ТЦ в Уфе
В Уфе 22 человека эвакуировали из торгового центра, в котором начался пожар. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T07:03
2025-12-15T07:03
2025-12-15T07:05
пожар
уфа
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
башкирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151662648_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_f5bd6291dbeb0413cf5d5c6776cd01ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В Уфе 22 человека эвакуировали из торгового центра, в котором начался пожар. Об этом сообщили в МЧС России."В Республике Башкортостан огнеборцы МЧС России тушат пожар в торговом центре. В Уфе пожарные эвакуируют людей из здания", - говорится в сообщении МЧС в Мах. Уточняется, что возгорание произошло в складском помещении по хранению угля. Из здания эвакуировали 22 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В настоящий момент пожар локализован на площади 30 квадратных метров. К тушению привлечены 69 специалистов и 22 единицы техники.Как сообщалось, 10 декабря произошел пожар в торговом центре в Улан-Удэ. Из здания самостоятельно удалось эвакуироваться 50 посетителям. Пять человек обратились за медпомощью с признаками отравления угарным газом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
уфа
башкирия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151662648_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_8eb6247ceecaf095c875fa6ac573838f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, уфа, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, башкирия
22 человека эвакуировали из горящего ТЦ в Уфе
В Уфе из горящего торгового центра эвакуировали 22 человека
07:03 15.12.2025 (обновлено: 07:05 15.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В Уфе 22 человека эвакуировали из торгового центра, в котором начался пожар. Об этом сообщили в МЧС России.
"В Республике Башкортостан огнеборцы МЧС России тушат пожар в торговом центре. В Уфе пожарные эвакуируют людей из здания", - говорится в сообщении МЧС в Мах.
Уточняется, что возгорание произошло в складском помещении по хранению угля. Из здания эвакуировали 22 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
В настоящий момент пожар локализован на площади 30 квадратных метров. К тушению привлечены 69 специалистов и 22 единицы техники.
Как сообщалось, 10 декабря произошел пожар в торговом центре в Улан-Удэ. Из здания самостоятельно удалось эвакуироваться 50 посетителям. Пять человек обратились за медпомощью
с признаками отравления угарным газом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.