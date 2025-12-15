Рейтинг@Mail.ru
22 человека эвакуировали из горящего ТЦ в Уфе
22 человека эвакуировали из горящего ТЦ в Уфе
22 человека эвакуировали из горящего ТЦ в Уфе - РИА Новости Крым, 15.12.2025
22 человека эвакуировали из горящего ТЦ в Уфе
В Уфе 22 человека эвакуировали из торгового центра, в котором начался пожар. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 15.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В Уфе 22 человека эвакуировали из торгового центра, в котором начался пожар. Об этом сообщили в МЧС России."В Республике Башкортостан огнеборцы МЧС России тушат пожар в торговом центре. В Уфе пожарные эвакуируют людей из здания", - говорится в сообщении МЧС в Мах. Уточняется, что возгорание произошло в складском помещении по хранению угля. Из здания эвакуировали 22 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В настоящий момент пожар локализован на площади 30 квадратных метров. К тушению привлечены 69 специалистов и 22 единицы техники.Как сообщалось, 10 декабря произошел пожар в торговом центре в Улан-Удэ. Из здания самостоятельно удалось эвакуироваться 50 посетителям. Пять человек обратились за медпомощью с признаками отравления угарным газом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
22 человека эвакуировали из горящего ТЦ в Уфе

В Уфе из горящего торгового центра эвакуировали 22 человека

07:03 15.12.2025 (обновлено: 07:05 15.12.2025)
 
Пожар в ТЦ в Уфе
Пожар в ТЦ в Уфе
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В Уфе 22 человека эвакуировали из торгового центра, в котором начался пожар. Об этом сообщили в МЧС России.
"В Республике Башкортостан огнеборцы МЧС России тушат пожар в торговом центре. В Уфе пожарные эвакуируют людей из здания", - говорится в сообщении МЧС в Мах.
Уточняется, что возгорание произошло в складском помещении по хранению угля. Из здания эвакуировали 22 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
В настоящий момент пожар локализован на площади 30 квадратных метров. К тушению привлечены 69 специалистов и 22 единицы техники.
Как сообщалось, 10 декабря произошел пожар в торговом центре в Улан-Удэ. Из здания самостоятельно удалось эвакуироваться 50 посетителям. Пять человек обратились за медпомощью с признаками отравления угарным газом.
