https://crimea.ria.ru/20251215/22-cheloveka-evakuirovali-iz-goryaschego-tts-v-ufe-1151662457.html

22 человека эвакуировали из горящего ТЦ в Уфе

22 человека эвакуировали из горящего ТЦ в Уфе - РИА Новости Крым, 15.12.2025

22 человека эвакуировали из горящего ТЦ в Уфе

В Уфе 22 человека эвакуировали из торгового центра, в котором начался пожар. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 15.12.2025

2025-12-15T07:03

2025-12-15T07:03

2025-12-15T07:05

пожар

уфа

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

башкирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0f/1151662648_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_f5bd6291dbeb0413cf5d5c6776cd01ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В Уфе 22 человека эвакуировали из торгового центра, в котором начался пожар. Об этом сообщили в МЧС России."В Республике Башкортостан огнеборцы МЧС России тушат пожар в торговом центре. В Уфе пожарные эвакуируют людей из здания", - говорится в сообщении МЧС в Мах. Уточняется, что возгорание произошло в складском помещении по хранению угля. Из здания эвакуировали 22 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В настоящий момент пожар локализован на площади 30 квадратных метров. К тушению привлечены 69 специалистов и 22 единицы техники.Как сообщалось, 10 декабря произошел пожар в торговом центре в Улан-Удэ. Из здания самостоятельно удалось эвакуироваться 50 посетителям. Пять человек обратились за медпомощью с признаками отравления угарным газом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

уфа

башкирия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, уфа, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, башкирия