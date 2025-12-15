https://crimea.ria.ru/20251215/tela-dvukh-chelovek-naydeny-v-dome-rezhissera-roba-raynera-v-ssha-1151663438.html
Тела режиссера Роба Райнера и его жены обнаружили в их доме в США
Тела режиссера Роба Райнера и его жены обнаружили в их доме в США
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Американский режиссер Роб Райнер и его жена Мишель найдены мертвыми в их доме в Лос-Анджелесе, на их телах обнаружены ножевые ранения. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.Ранее портал сообщил, что в доме в западном Лос-Анджелесе, принадлежащем Робу Райнеру и его жене, были обнаружены тела двух человек. Уточнялось, что прибывшие для оказания медпомощи спасатели обнаружили в доме тела женщины 68 лет и мужчины 78 лет, что соответствует возрасту Райнера.Роб Райнер начал карьеру режиссера в 1960-х годах, наиболее известен зрителям картинами "Пока не сыграл в ящик" и "Несколько хороших парней". В 2013 году Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме "Волк с Уолл-стрит".
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Американский режиссер Роб Райнер и его жена Мишель найдены мертвыми в их доме в Лос-Анджелесе, на их телах обнаружены ножевые ранения. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.
"Легендарный режиссер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер погибли... Источники в правоохранительных органах сообщили, что это Райнеры. Наши источники говорят, что у них рваные раны, похожие на ножевые", - цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее портал сообщил, что в доме в западном Лос-Анджелесе, принадлежащем Робу Райнеру и его жене, были обнаружены тела двух человек. Уточнялось, что прибывшие для оказания медпомощи спасатели обнаружили в доме тела женщины 68 лет и мужчины 78 лет, что соответствует возрасту Райнера.
Роб Райнер начал карьеру режиссера в 1960-х годах, наиболее известен зрителям картинами "Пока не сыграл в ящик" и "Несколько хороших парней". В 2013 году Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме "Волк с Уолл-стрит".
