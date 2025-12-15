https://crimea.ria.ru/20251215/evrei-sevastopolya-pomolilis-za-postradavshikh-pri-terakte-v-sidnee-1151663836.html

Евреи Севастополя помолились за пострадавших при теракте в Сиднее

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В России беспощадно борются с экстремизмом и антисемитизмом, поэтом евреи могут спокойно ходить по улицам, носить религиозную одежду, открыто отмечать свои праздники. Об этом заявил главный раввин Севастополя Биньямин Вольф.Севастопольская еврейская община отметила первый день светлого праздника Хануки. На площади Восставших зажгли первую свечу. Члены общины поздравляли друг друга. Также собравшиеся помолились за пострадавших при теракте в Сиднее, пожелали выздоровления раненым.Затем, уже в синагоге, праздник продолжился по всем канонам еврейской традиции.Также он выразил признательность местным властям за поддержку в организации праздника.Ранее севастопольский раввин Биньямин Вольф обратился к евреям, проживающим в Западной Европе, с призывом переезжать в Россию для спокойной жизни и достойного заработка.В воскресенье несколько злоумышленников открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. Стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, в результате стрельбы 16 человек погибли, 40 пострадали. Ханука— иудейский праздник, посвященный чуду, происшедшему при освящении Второго иудейского Храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника (меноры), было, по легенде, осквернено врагами. Евреи нашли лишь один кувшин "чистого" оливкового масла. Его должно было хватить только на сутки, но хватило на восемь дней горения меноры — именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла.Тогда мудрецы постановили, что восемь дней будут днями веселья в будущих поколениях, будет произноситься благодарственная молитва Галель и каждую ночь будут зажигаться светильники для публичного прославления чуда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

