Рейтинг@Mail.ru
Раввин из Севастополя призвал евреев из ЕС переезжать в Крым - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251110/ravvin-iz-sevastopolya-prizval-evreev-iz-es-pereezzhat-v-krym-1150776923.html
Раввин из Севастополя призвал евреев из ЕС переезжать в Крым
Раввин из Севастополя призвал евреев из ЕС переезжать в Крым - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Раввин из Севастополя призвал евреев из ЕС переезжать в Крым
Севастопольский раввин Биньямин Вольф обратился к евреям, проживающим в Западной Европе, с призывом переезжать в Россию для спокойной жизни и достойного... РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T11:38
2025-11-10T11:38
севастополь
крым
мнения
европа
евреи
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0c/1141781535_0:56:980:607_1920x0_80_0_0_cb514df67c4a1a7c578f2ccc009bea16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольский раввин Биньямин Вольф обратился к евреям, проживающим в Западной Европе, с призывом переезжать в Россию для спокойной жизни и достойного заработка. Об этом он написал на своей страничке "ВКонтакте".Вольф напомнил, что евреи веками жили в западном мире и чувствовали себя комфортно как дома. Но сейчас мир меняется, и последние 10 лет в Западной Европе евреям становится некомфортно, многие из них уезжают в Израиль. Раввин предложил евреям, которые "хотят спокойно жить и зарабатывать", переезжать в Севастополь, в этом городе, который изменился до неузнаваемости, сегодня есть "куда вложить деньги, чтобы заработать так, как нигде в мире", заверил он."Я лично встречался с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и предложил ему идею по привлечению в город еврейских инвесторов. Он поддержал эту инициативу и заверил в готовности работать над новыми проектами", - уточнил Вольф, пообещав евреям, которые решатся на переезд в севастопольский регион, духовное сопровождение.Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что украинские переселенцы, а также жители Донбасса и Новороссии переезжают в Крым целыми семьями и остаются в регионе.Как рассказала председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина, в комитет обращаются жители Европейского Союза, которые хотят переехать жить в Крым, а также украинцы, уехавшие в Европу с началом спецоперации.В свою очередь председатель Крымского общественного центра международных связей и народной дипломатии, советник председателя Государственного Совета РК Юрий Гемпель рассказал, что все больше граждан Германии переезжают жить в Россию и в частности в Крым в попытке уберечь своих детей от нетрадиционных ценностей, навязываемых в Европе. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Политика геноцида: о чем говорит число украинских беженцев за границейПолюбила Севастополь: как русская немка в Крым навсегда приехалаКак итальянский экономист Лелли стал крымчанином
севастополь
крым
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0c/1141781535_48:0:931:662_1920x0_80_0_0_0a4dd1d851a54e80732ddc677048e07f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, крым, мнения, европа, евреи, новости
Раввин из Севастополя призвал евреев из ЕС переезжать в Крым

Севастопольский раввин призвал евреев из стран ЕС переезжать в Россию для жизни и работы

11:38 10.11.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь
Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольский раввин Биньямин Вольф обратился к евреям, проживающим в Западной Европе, с призывом переезжать в Россию для спокойной жизни и достойного заработка. Об этом он написал на своей страничке "ВКонтакте".
Вольф напомнил, что евреи веками жили в западном мире и чувствовали себя комфортно как дома. Но сейчас мир меняется, и последние 10 лет в Западной Европе евреям становится некомфортно, многие из них уезжают в Израиль.
"Время идет и все меняется. Сегодня комфортной для евреев становится Россия. И в частности - город Севастополь, в котором я живу уже более 20 лет. И за последние 10 лет я убедился, что российская власть к евреям относится с уважением. Мы можем спокойно отмечать свои праздники в центре города, а любые попытки антисемитизма жестко пресекаются властями. Здесь есть синагога, здесь уважают еврейские традиции и обычаи. Здесь я, раввин Вольф, чувствую себя комфортно и в безопасности", - написал Вольф.
Раввин предложил евреям, которые "хотят спокойно жить и зарабатывать", переезжать в Севастополь, в этом городе, который изменился до неузнаваемости, сегодня есть "куда вложить деньги, чтобы заработать так, как нигде в мире", заверил он.
"Я лично встречался с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и предложил ему идею по привлечению в город еврейских инвесторов. Он поддержал эту инициативу и заверил в готовности работать над новыми проектами", - уточнил Вольф, пообещав евреям, которые решатся на переезд в севастопольский регион, духовное сопровождение.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что украинские переселенцы, а также жители Донбасса и Новороссии переезжают в Крым целыми семьями и остаются в регионе.
Как рассказала председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина, в комитет обращаются жители Европейского Союза, которые хотят переехать жить в Крым, а также украинцы, уехавшие в Европу с началом спецоперации.
В свою очередь председатель Крымского общественного центра международных связей и народной дипломатии, советник председателя Государственного Совета РК Юрий Гемпель рассказал, что все больше граждан Германии переезжают жить в Россию и в частности в Крым в попытке уберечь своих детей от нетрадиционных ценностей, навязываемых в Европе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Политика геноцида: о чем говорит число украинских беженцев за границей
Полюбила Севастополь: как русская немка в Крым навсегда приехала
Как итальянский экономист Лелли стал крымчанином
 
СевастопольКрымМненияЕвропаЕвреиНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:43На Украину пытались ввезти тысячи почтовых марок с Гитлером и нацистами
14:13Потери Киева за день превысили 1200 боевиков
13:49ПВО уничтожила 124 дрона и шесть снарядов HIMARS
13:27В России вырастет максимальный размер больничного
13:14Когда закончится СВО
13:01Российские "Кинжалы" разгромили военные базы и аэродромы Украины
12:52Блэкаут на Украине - как удары по энергетике снижают силы ВСУ
12:48Армия России освободила два села в Запорожской области и одно в ДНР
12:27Вино будет вкуснее: жара в Крыму повлияла на урожай винограда
12:22Ларисе Долиной угрожали убийством
12:18Двое взрослых с ребенком потерялись ночью на горе Демерджи в Крыму
12:11В России расширили список лечебных продуктов для детей-инвалидов
12:00Комета крымского астронома Борисова покидает солнечную систему
11:38Раввин из Севастополя призвал евреев из ЕС переезжать в Крым
11:26ФСБ пресекла канал поставки двигателей двойного назначения за рубеж
11:18Украинские силовики проводят обыски у соратника Зеленского
11:03В Крыму виновнику гибели инвалида в ДТП дали год принудительных работ
10:56На Украине назвали масштабы катастрофы с электрогенерацией
10:28Новости СВО: что сейчас происходит в Красноармейске и Доброполье
09:54Жителя Москвы задержали за сбор данных о российском военнослужащем
Лента новостейМолния