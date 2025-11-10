https://crimea.ria.ru/20251110/ravvin-iz-sevastopolya-prizval-evreev-iz-es-pereezzhat-v-krym-1150776923.html

Раввин из Севастополя призвал евреев из ЕС переезжать в Крым

Раввин из Севастополя призвал евреев из ЕС переезжать в Крым - РИА Новости Крым, 10.11.2025

Раввин из Севастополя призвал евреев из ЕС переезжать в Крым

Севастопольский раввин Биньямин Вольф обратился к евреям, проживающим в Западной Европе, с призывом переезжать в Россию для спокойной жизни и достойного...

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольский раввин Биньямин Вольф обратился к евреям, проживающим в Западной Европе, с призывом переезжать в Россию для спокойной жизни и достойного заработка. Об этом он написал на своей страничке "ВКонтакте".Вольф напомнил, что евреи веками жили в западном мире и чувствовали себя комфортно как дома. Но сейчас мир меняется, и последние 10 лет в Западной Европе евреям становится некомфортно, многие из них уезжают в Израиль. Раввин предложил евреям, которые "хотят спокойно жить и зарабатывать", переезжать в Севастополь, в этом городе, который изменился до неузнаваемости, сегодня есть "куда вложить деньги, чтобы заработать так, как нигде в мире", заверил он."Я лично встречался с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и предложил ему идею по привлечению в город еврейских инвесторов. Он поддержал эту инициативу и заверил в готовности работать над новыми проектами", - уточнил Вольф, пообещав евреям, которые решатся на переезд в севастопольский регион, духовное сопровождение.Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что украинские переселенцы, а также жители Донбасса и Новороссии переезжают в Крым целыми семьями и остаются в регионе.Как рассказала председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина, в комитет обращаются жители Европейского Союза, которые хотят переехать жить в Крым, а также украинцы, уехавшие в Европу с началом спецоперации.В свою очередь председатель Крымского общественного центра международных связей и народной дипломатии, советник председателя Государственного Совета РК Юрий Гемпель рассказал, что все больше граждан Германии переезжают жить в Россию и в частности в Крым в попытке уберечь своих детей от нетрадиционных ценностей, навязываемых в Европе. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Политика геноцида: о чем говорит число украинских беженцев за границейПолюбила Севастополь: как русская немка в Крым навсегда приехалаКак итальянский экономист Лелли стал крымчанином

