Самые необычные и красивые новогодние елки мира – ФОТО
Плавучая рождественская елка с иллюминацией на пляже Ботафого в честь праздничного сезона в Рио-де-Жанейро. (Фото AP/Бруна Прадо)
Плавучая рождественская елка с иллюминацией на пляже Ботафого в честь праздничного сезона в Рио-де-Жанейро. (Фото AP/Бруна Прадо)
Серфингисты в костюмах Санта-Клауса собираются на пляже во время съемок рекламы туризма в преддверии Рождества в Тель-Авиве, Израиль. (Фото AP/Охад Цвигенберг)
Серфингисты в костюмах Санта-Клауса собираются на пляже во время съемок рекламы туризма в преддверии Рождества в Тель-Авиве, Израиль. (Фото AP/Охад Цвигенберг)
Гигантский эльф на елке выставлен в торговом центре в Скоттсдейле, штат Аризона, США. (Фото AP/Росс Д. Франклин)
Гигантский эльф на елке выставлен в торговом центре в Скоттсдейле, штат Аризона, США. (Фото AP/Росс Д. Франклин)
Люди слушают концерт во время дождя, когда Афины зажигают рождественскую елку на площади Синтагма в Греции. (Фото AP/Петрос Джаннакурис)
Люди слушают концерт во время дождя, когда Афины зажигают рождественскую елку на площади Синтагма в Греции. (Фото AP/Петрос Джаннакурис)
Фейерверк во время иллюминации гигантской рождественской елки, установленной перед мечетью Мухаммеда аль-Амина на площади мучеников в центре Бейрута, Ливан. (Фото AP/Билал Хуссейн)
Фейерверк во время иллюминации гигантской рождественской елки, установленной перед мечетью Мухаммеда аль-Амина на площади мучеников в центре Бейрута, Ливан. (Фото AP/Билал Хуссейн)
Рабочие украшают рождественскую елку в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. (Фото AP/Дарко Бандич)
Рабочие украшают рождественскую елку в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. (Фото AP/Дарко Бандич)
Рождественская елка, усыпанная снегом, на рождественской ярмарке "Cranger Weihnachtszauber" в Херне, Германия. (Фото AP/Мартин Мейснер)
Рождественская елка, усыпанная снегом, на рождественской ярмарке "Cranger Weihnachtszauber" в Херне, Германия. (Фото AP/Мартин Мейснер)
Люди посещают рождественскую ярмарку в Варшаве, Польша. (Фото AP/Чарек Соколовский)
Люди посещают рождественскую ярмарку в Варшаве, Польша. (Фото AP/Чарек Соколовский)
Люди посещают рождественскую ярмарку в Иокогаме, недалеко от Токио. (Фото AP/Юджин Хошико)
Люди посещают рождественскую ярмарку в Иокогаме, недалеко от Токио. (Фото AP/Юджин Хошико)
Рождественская елка на площади Скандербега в Тиране, Албания. (Фото AP/Хамеральди Аголли)
Рождественская елка на площади Скандербега в Тиране, Албания. (Фото AP/Хамеральди Аголли)
Елка выставленная в парке Джакарты, Индонезия. (Фото AP/Татан Сюфлана)
Елка выставленная в парке Джакарты, Индонезия. (Фото AP/Татан Сюфлана)
Люди фотографируют гигантскую рождественскую елку в Риме. (Фото AP/Эндрю Медичини)
Люди фотографируют гигантскую рождественскую елку в Риме. (Фото AP/Эндрю Медичини)
И снова Москва - рождественская елка на Манежной площади. (Фото AP/Павел Бедняков)
И снова Москва - рождественская елка на Манежной площади. (Фото AP/Павел Бедняков)
