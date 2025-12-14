Рейтинг@Mail.ru
Самые необычные и красивые новогодние елки мира – ФОТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Плавучая и подводная, самая яркая и самая высокая... Каких только новогодних елок нет в мире – там, где есть традиция их наряжать к новому году. Израиль и Бразилия, Индонезия и Япония, США и Германия... Где самая оригинальная и красивая лесная красавица – выбирать вам! В нашей подборке – самые необычные и красивые елки мира.
© РИА Новости . Alexey Maishev / Перейти в фотобанкДайвер в костюме Деда Мороза погрузился в главный морской аквариум "Москвариума" на ВДНХ
Дайвер в костюме Деда Мороза погрузился в главный морской аквариум Москвариума на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости . Alexey Maishev
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Плавучая и подводная, самая яркая и самая высокая... Каких только новогодних елок нет в мире – там, где есть традиция их наряжать к новому году. Израиль и Бразилия, Индонезия и Япония, США и Германия... Где самая оригинальная и красивая лесная красавица – выбирать вам! В нашей подборке – самые необычные и красивые елки мира.
© AP Photo Bruna Prado

Плавучая рождественская елка с иллюминацией на пляже Ботафого в честь праздничного сезона в Рио-де-Жанейро. (Фото AP/Бруна Прадо)

Плавающая рождественская елка на пляже Ботафого в Рио-де-Жанейро, Бразилия
1 из 14

Плавучая рождественская елка с иллюминацией на пляже Ботафого в честь праздничного сезона в Рио-де-Жанейро. (Фото AP/Бруна Прадо)

© AP Photo Bruna Prado
© AP Photo Ohad Zwigenberg

Серфингисты в костюмах Санта-Клауса собираются на пляже во время съемок рекламы туризма в преддверии Рождества в Тель-Авиве, Израиль. (Фото AP/Охад Цвигенберг)

Серферы в костюмах Санта-Клауса в Тель-Авиве, Израиль
2 из 14

Серфингисты в костюмах Санта-Клауса собираются на пляже во время съемок рекламы туризма в преддверии Рождества в Тель-Авиве, Израиль. (Фото AP/Охад Цвигенберг)

© AP Photo Ohad Zwigenberg
© РИА Новости . Alexey Maishev / Перейти в фотобанкДайвер в костюме Деда Мороза погрузился в главный морской аквариум "Москвариума" на ВДНХ для поздравления посетителей с наступающим Новом годом.
Дайвер в костюме Деда Мороза погрузился в главный морской аквариум Москвариума на ВДНХ
3 из 14
Дайвер в костюме Деда Мороза погрузился в главный морской аквариум "Москвариума" на ВДНХ для поздравления посетителей с наступающим Новом годом.
© РИА Новости . Alexey Maishev
Перейти в фотобанк
© AP Photo Ross D. Franklin

Гигантский эльф на елке выставлен в торговом центре в Скоттсдейле, штат Аризона, США. (Фото AP/Росс Д. Франклин)

Эльф на елке в Скоттсдейле, штат Аризона, США
4 из 14

Гигантский эльф на елке выставлен в торговом центре в Скоттсдейле, штат Аризона, США. (Фото AP/Росс Д. Франклин)

© AP Photo Ross D. Franklin
© AP Photo Petros Giannakouris

Люди слушают концерт во время дождя, когда Афины зажигают рождественскую елку на площади Синтагма в Греции. (Фото AP/Петрос Джаннакурис)

Люди слушают концерт во время дождя, а на площади Синтагма в Афинах, Греция
5 из 14

Люди слушают концерт во время дождя, когда Афины зажигают рождественскую елку на площади Синтагма в Греции. (Фото AP/Петрос Джаннакурис)

© AP Photo Petros Giannakouris
© AP Photo Bilal Hussein

Фейерверк во время иллюминации гигантской рождественской елки, установленной перед мечетью Мухаммеда аль-Амина на площади мучеников в центре Бейрута, Ливан. (Фото AP/Билал Хуссейн)

Рождественская елка на площади Мучеников в центре Бейрута, Ливан
6 из 14

Фейерверк во время иллюминации гигантской рождественской елки, установленной перед мечетью Мухаммеда аль-Амина на площади мучеников в центре Бейрута, Ливан. (Фото AP/Билал Хуссейн)

© AP Photo Bilal Hussein
© AP Photo Darko Bandic

Рабочие украшают рождественскую елку в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. (Фото AP/Дарко Бандич)

Рабочие украшают рождественскую елку в Дубае, ОАЭ
7 из 14

Рабочие украшают рождественскую елку в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. (Фото AP/Дарко Бандич)

© AP Photo Darko Bandic
© AP Photo Martin Meissner

Рождественская елка, усыпанная снегом, на рождественской ярмарке "Cranger Weihnachtszauber" в Херне, Германия. (Фото AP/Мартин Мейснер)

Рождественская елка в Херне, Германия
8 из 14

Рождественская елка, усыпанная снегом, на рождественской ярмарке "Cranger Weihnachtszauber" в Херне, Германия. (Фото AP/Мартин Мейснер)

© AP Photo Martin Meissner
© AP Photo Czarek Sokolowski

Люди посещают рождественскую ярмарку в Варшаве, Польша. (Фото AP/Чарек Соколовский)

Люди посещают рождественскую ярмарку в Варшаве, Польша, суббота, 29 ноября 2025 года.
9 из 14

Люди посещают рождественскую ярмарку в Варшаве, Польша. (Фото AP/Чарек Соколовский)

© AP Photo Czarek Sokolowski
© AP Photo Eugene Hoshiko

Люди посещают рождественскую ярмарку в Иокогаме, недалеко от Токио. (Фото AP/Юджин Хошико)

Елка на рождественской ярмарке в Йокогаме, Япония
10 из 14

Люди посещают рождественскую ярмарку в Иокогаме, недалеко от Токио. (Фото AP/Юджин Хошико)

© AP Photo Eugene Hoshiko
© AP Photo Hameraldi Agolli

Рождественская елка на площади Скандербега в Тиране, Албания. (Фото AP/Хамеральди Аголли)

Рождественская елка на площади Скандербега в Тиране, Албания
11 из 14

Рождественская елка на площади Скандербега в Тиране, Албания. (Фото AP/Хамеральди Аголли)

© AP Photo Hameraldi Agolli
© AP Photo Tatan Syuflana

Елка выставленная в парке Джакарты, Индонезия. (Фото AP/Татан Сюфлана)

Люди проходят мимо рождественской елки, установленной в парке в Джакарте, Индонезия
12 из 14

Елка выставленная в парке Джакарты, Индонезия. (Фото AP/Татан Сюфлана)

© AP Photo Tatan Syuflana
© AP Photo Andrew Medichini

Люди фотографируют гигантскую рождественскую елку в Риме. (Фото AP/Эндрю Медичини)

Рождественская елки в Риме, Италия
13 из 14

Люди фотографируют гигантскую рождественскую елку в Риме. (Фото AP/Эндрю Медичини)

© AP Photo Andrew Medichini
© AP Photo Pavel Bednyakov

И снова Москва - рождественская елка на Манежной площади. (Фото AP/Павел Бедняков)

Рождественская елка в Москве, Россия
14 из 14

И снова Москва - рождественская елка на Манежной площади. (Фото AP/Павел Бедняков)

© AP Photo Pavel Bednyakov
1 из 14

Плавучая рождественская елка с иллюминацией на пляже Ботафого в честь праздничного сезона в Рио-де-Жанейро. (Фото AP/Бруна Прадо)

© AP Photo Bruna Prado
2 из 14

Серфингисты в костюмах Санта-Клауса собираются на пляже во время съемок рекламы туризма в преддверии Рождества в Тель-Авиве, Израиль. (Фото AP/Охад Цвигенберг)

© AP Photo Ohad Zwigenberg
3 из 14
Дайвер в костюме Деда Мороза погрузился в главный морской аквариум "Москвариума" на ВДНХ для поздравления посетителей с наступающим Новом годом.
© РИА Новости . Alexey Maishev
Перейти в фотобанк
4 из 14

Гигантский эльф на елке выставлен в торговом центре в Скоттсдейле, штат Аризона, США. (Фото AP/Росс Д. Франклин)

© AP Photo Ross D. Franklin
5 из 14

Люди слушают концерт во время дождя, когда Афины зажигают рождественскую елку на площади Синтагма в Греции. (Фото AP/Петрос Джаннакурис)

© AP Photo Petros Giannakouris
6 из 14

Фейерверк во время иллюминации гигантской рождественской елки, установленной перед мечетью Мухаммеда аль-Амина на площади мучеников в центре Бейрута, Ливан. (Фото AP/Билал Хуссейн)

© AP Photo Bilal Hussein
7 из 14

Рабочие украшают рождественскую елку в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. (Фото AP/Дарко Бандич)

© AP Photo Darko Bandic
8 из 14

Рождественская елка, усыпанная снегом, на рождественской ярмарке "Cranger Weihnachtszauber" в Херне, Германия. (Фото AP/Мартин Мейснер)

© AP Photo Martin Meissner
9 из 14

Люди посещают рождественскую ярмарку в Варшаве, Польша. (Фото AP/Чарек Соколовский)

© AP Photo Czarek Sokolowski
10 из 14

Люди посещают рождественскую ярмарку в Иокогаме, недалеко от Токио. (Фото AP/Юджин Хошико)

© AP Photo Eugene Hoshiko
11 из 14

Рождественская елка на площади Скандербега в Тиране, Албания. (Фото AP/Хамеральди Аголли)

© AP Photo Hameraldi Agolli
12 из 14

Елка выставленная в парке Джакарты, Индонезия. (Фото AP/Татан Сюфлана)

© AP Photo Tatan Syuflana
13 из 14

Люди фотографируют гигантскую рождественскую елку в Риме. (Фото AP/Эндрю Медичини)

© AP Photo Andrew Medichini
14 из 14

И снова Москва - рождественская елка на Манежной площади. (Фото AP/Павел Бедняков)

© AP Photo Pavel Bednyakov
