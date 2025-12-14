https://crimea.ria.ru/20251214/1151632954.html

Самые необычные и красивые новогодние елки мира – ФОТО

Самые необычные и красивые новогодние елки мира – ФОТО - РИА Новости Крым, 14.12.2025

Самые необычные и красивые новогодние елки мира – ФОТО

Самые необычные и красивые новогодние елки мира – ФОТО

14.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Плавучая и подводная, самая яркая и самая высокая... Каких только новогодних елок нет в мире – там, где есть традиция их наряжать к новому году. Израиль и Бразилия, Индонезия и Япония, США и Германия... Где самая оригинальная и красивая лесная красавица – выбирать вам! В нашей подборке – самые необычные и красивые елки мира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

