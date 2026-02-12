https://crimea.ria.ru/20260212/rekonstruktsiya-naberezhnoy-koktebelya-otstaet-ot-grafika--kogda-zavershat-1153152294.html

Реконструкция набережной Коктебеля отстает от графика – когда завершат

Реконструкция набережной Коктебеля отстает от графика – когда завершат - РИА Новости Крым, 12.02.2026

Реконструкция набережной Коктебеля отстает от графика – когда завершат

Работы по реконструкции набережной Коктебеля идут низкими темпами из-за нехватки рабочих и техники, зафиксировано отставание от графика. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 12.02.2026

2026-02-12T16:16

2026-02-12T16:16

2026-02-12T16:16

юрий гоцанюк

новости крыма

реконструкция набережной в коктебеле

валерий коваленко

благоустройство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0c/1153153975_0:187:1000:750_1920x0_80_0_0_a157c8da921c3c1e73153740451a7605.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Работы по реконструкции набережной Коктебеля идут низкими темпами из-за нехватки рабочих и техники, зафиксировано отставание от графика. Об этом сообщил председатель Совмина Республики Крым Юрий Гоцанюк по итогам рабочей поездки на объект.Особое внимание, по его мнению, необходимо уделить работам по подготовке основания, укладке тротуарной плитки и облицовке парапета."Реконструкция набережной остается одним из приоритетных объектов в рамках подготовки к курортному сезону и должна быть завершена в установленные сроки", – написал глава республиканского Совмина.Капитальный ремонт набережной в Коктебеле, пострадавшей осенью 2023 года от "шторма века", планируется завершить к лету. Такие сроки завершения работ обозначил глава комитета Госсовета РК по строительству, жилищной политике и топливно-энергетическому комплексу Валерий Коваленко в эфире радио "Спутник в Крыму".Он отметил, что в рамках восстановления берегоукрепительных сооружений на федеральные средства ранее были отремонтированы набережные в Саках и в Евпатории.Реконструкция набережной феодосийского поселка проходит в рамках программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 метров, а пляжную от 30 до 50 метров. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.Старую набережную снесли еще в 2023 году, ремонт затянулся на три года: последние озвученные властями сроки открытия объекта: начало курортного сезона 2026 года. В конце августа 2025 года Гоцанюк потребовал от подрядчика ускорить темпы работ. По его данным, на 16 октября объект был готов на 75 процентов.В декабре 2025-го сразу несколько обращений поступило на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" от жителей Коктебеля. Люди просят завершить долгожданную реконструкцию набережной, обновление которой так долго ждали и которое задерживается.Тога же глава администрации Феодосии Владимир Ким в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым отмечал, что работы идут в соответствии с предъявленным штатным графиком.Ранее мэр Ялты Янина Паленко сообщила, что на пляже "Дельфин" восстановление берегоукрепительных сооружений после "шторма века" закончат к лету, а в Ливадии –весной.Всего в списке объектов, где до 2030 года на средства из федерального бюджета планируется провести капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений, пострадавших от стихии, 49 территорий, в том числе пляжи и набережные.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле поставили условия владельцам торговых объектов на набережнойСтроительство набережной в Коктебеле – как идут работыСколько пляжей будет работать в Крыму предстоящим летом

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, новости крыма, реконструкция набережной в коктебеле, валерий коваленко, благоустройство