https://crimea.ria.ru/20260212/rf-prodolzhaet-dialog-s-ukrainoy-o-vozvraschenii-zhiteley-kurskoy-oblasti-1153162166.html

Москалькова обратилась в ООН в связи с удержанием жителей Курской области

Москалькова обратилась в ООН в связи с удержанием жителей Курской области - РИА Новости Крым, 12.02.2026

Москалькова обратилась в ООН в связи с удержанием жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН в связи с необоснованным удержанием жителей Курской области на Украине. РИА Новости Крым, 12.02.2026

2026-02-12T18:52

2026-02-12T18:52

2026-02-12T19:35

татьяна москалькова

новости

курская область

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111468/53/1114685302_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_7bad9200ecd5e18e6c20a9769b231f1e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН в связи с необоснованным удержанием жителей Курской области на Украине.Москалькова сообщила, что обратилась в ООН в связи с необоснованным удержанием россиян. Верховному комиссару ООН по правам человека было направлено письмо о том, что россияне удерживаются абсолютно необоснованно в нарушение Женевских конвенций.5 февраля помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в рамках Стамбульских договоренностей состоялся обмен военнопленными – 157 на 157 – между Россией и Украиной, среди которых стороны передали также по пять раненых бойцов. Также в рамках обмена возвращены трое гражданских жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Похоронили" еще в 2023: считавшийся погибшим пленный ВСУ вернулся домойИдут серьезные переговоры - Москалькова о работе по обмену пленнымиКиев срывает процесс обмена военнопленными – Москалькова

курская область

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, новости, курская область, россия, украина