https://crimea.ria.ru/20260212/rf-prodolzhaet-dialog-s-ukrainoy-o-vozvraschenii-zhiteley-kurskoy-oblasti-1153162166.html
Москалькова обратилась в ООН в связи с удержанием жителей Курской области
Москалькова обратилась в ООН в связи с удержанием жителей Курской области - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Москалькова обратилась в ООН в связи с удержанием жителей Курской области
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН в связи с необоснованным удержанием жителей Курской области на Украине. РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T18:52
2026-02-12T18:52
2026-02-12T19:35
татьяна москалькова
новости
курская область
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111468/53/1114685302_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_7bad9200ecd5e18e6c20a9769b231f1e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН в связи с необоснованным удержанием жителей Курской области на Украине.Москалькова сообщила, что обратилась в ООН в связи с необоснованным удержанием россиян. Верховному комиссару ООН по правам человека было направлено письмо о том, что россияне удерживаются абсолютно необоснованно в нарушение Женевских конвенций.5 февраля помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в рамках Стамбульских договоренностей состоялся обмен военнопленными – 157 на 157 – между Россией и Украиной, среди которых стороны передали также по пять раненых бойцов. Также в рамках обмена возвращены трое гражданских жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Похоронили" еще в 2023: считавшийся погибшим пленный ВСУ вернулся домойИдут серьезные переговоры - Москалькова о работе по обмену пленнымиКиев срывает процесс обмена военнопленными – Москалькова
курская область
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111468/53/1114685302_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ed12c5d8cc40d1ba01705df572116e72.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна москалькова, новости, курская область, россия, украина
Москалькова обратилась в ООН в связи с удержанием жителей Курской области
Москалькова что обратилась в ООН в связи с удержанием жителей Курской области на Украине
18:52 12.02.2026 (обновлено: 19:35 12.02.2026)