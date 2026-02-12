Рейтинг@Mail.ru
Москалькова обратилась в ООН в связи с удержанием жителей Курской области - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Москалькова обратилась в ООН в связи с удержанием жителей Курской области
Москалькова обратилась в ООН в связи с удержанием жителей Курской области - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Москалькова обратилась в ООН в связи с удержанием жителей Курской области
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН в связи с необоснованным удержанием жителей Курской области на Украине. РИА Новости Крым, 12.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН в связи с необоснованным удержанием жителей Курской области на Украине.Москалькова сообщила, что обратилась в ООН в связи с необоснованным удержанием россиян. Верховному комиссару ООН по правам человека было направлено письмо о том, что россияне удерживаются абсолютно необоснованно в нарушение Женевских конвенций.5 февраля помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в рамках Стамбульских договоренностей состоялся обмен военнопленными – 157 на 157 – между Россией и Украиной, среди которых стороны передали также по пять раненых бойцов. Также в рамках обмена возвращены трое гражданских жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев.
Москалькова обратилась в ООН в связи с удержанием жителей Курской области

18:52 12.02.2026 (обновлено: 19:35 12.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН в связи с необоснованным удержанием жителей Курской области на Украине.

"Не теряю надежду на реакцию со стороны и международного сообщества, и здравомыслящих людей на Украине, от которых зависит решение этого вопроса", – сказано в заявлении омбудсмена.

Москалькова сообщила, что обратилась в ООН в связи с необоснованным удержанием россиян. Верховному комиссару ООН по правам человека было направлено письмо о том, что россияне удерживаются абсолютно необоснованно в нарушение Женевских конвенций.
"Направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека о том, что продолжают еще десять человек удерживаться абсолютно необоснованно в нарушение Женевских конвенций", – подчеркнула уполномоченный по правам человека в РФ.
5 февраля помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в рамках Стамбульских договоренностей состоялся обмен военнопленными – 157 на 157 – между Россией и Украиной, среди которых стороны передали также по пять раненых бойцов. Также в рамках обмена возвращены трое гражданских жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев.
