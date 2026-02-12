https://crimea.ria.ru/20260212/margarita-simonyan-vruchit-pervuyu-premiyu-imeni-tigrana-keosayana-1153166593.html

Маргарита Симоньян вручит первую премию имени Тиграна Кеосаяна

Маргарита Симоньян вручит первую премию имени Тиграна Кеосаяна - РИА Новости Крым, 12.02.2026

Маргарита Симоньян вручит первую премию имени Тиграна Кеосаяна

Премию имени Тиграна Кеосаяна по одному миллиону рублей каждая получат воспитательницы детского сада из Оренбуржья, которые защитили детей от нападения мужчины... РИА Новости Крым, 12.02.2026

2026-02-12T20:02

2026-02-12T20:02

2026-02-12T20:02

новости

маргарита симоньян

премия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0c/1153166427_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_1d1eef3a0573f2cb7ef56ca200eded6f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Премию имени Тиграна Кеосаяна по одному миллиону рублей каждая получат воспитательницы детского сада из Оренбуржья, которые защитили детей от нападения мужчины с ножом. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.Размер премии составит миллион рублей. По словам Симоньян, ее будут выдавать по мере появления таких историй и людей, не реже, чем десять раз в год.На прошлой неделе мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом попытался проникнуть в детское дошкольное учреждение в Оренбурге, однако был остановлен воспитательницей детского сада. Женщина удержала нарушителя до приезда экстренных служб, благодаря чему предотвратила трагедию. Воспитатель детского сада получит награду от Следкома за самоотверженное задержание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, маргарита симоньян, премия, россия