Маргарита Симоньян вручит первую премию имени Тиграна Кеосаяна
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Премию имени Тиграна Кеосаяна по одному миллиону рублей каждая получат воспитательницы детского сада из Оренбуржья, которые защитили детей от нападения мужчины с ножом. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Сегодня я только получила их банковские реквизиты. Одной воспитательнице я отправлю один миллион рублей сегодня, а второй отправлю завтра, так как банк не разрешает в один день отправлять больше, чем один миллион", – рассказала Симоньян РИА Новости.
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.
Размер премии составит миллион рублей. По словам Симоньян, ее будут выдавать по мере появления таких историй и людей, не реже, чем десять раз в год.
На прошлой неделе мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом попытался проникнуть в детское дошкольное учреждение в Оренбурге, однако был остановлен воспитательницей детского сада. Женщина удержала нарушителя до приезда экстренных служб, благодаря чему предотвратила трагедию. Воспитатель детского сада получит награду от Следкома за самоотверженное задержание.