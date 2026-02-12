Рейтинг@Mail.ru
Маргарита Симоньян вручит первую премию имени Тиграна Кеосаяна - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Маргарита Симоньян вручит первую премию имени Тиграна Кеосаяна
Маргарита Симоньян вручит первую премию имени Тиграна Кеосаяна - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Маргарита Симоньян вручит первую премию имени Тиграна Кеосаяна
Премию имени Тиграна Кеосаяна по одному миллиону рублей каждая получат воспитательницы детского сада из Оренбуржья, которые защитили детей от нападения мужчины... РИА Новости Крым, 12.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Премию имени Тиграна Кеосаяна по одному миллиону рублей каждая получат воспитательницы детского сада из Оренбуржья, которые защитили детей от нападения мужчины с ножом. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.Размер премии составит миллион рублей. По словам Симоньян, ее будут выдавать по мере появления таких историй и людей, не реже, чем десять раз в год.На прошлой неделе мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом попытался проникнуть в детское дошкольное учреждение в Оренбурге, однако был остановлен воспитательницей детского сада. Женщина удержала нарушителя до приезда экстренных служб, благодаря чему предотвратила трагедию. Воспитатель детского сада получит награду от Следкома за самоотверженное задержание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Маргарита Симоньян вручит первую премию имени Тиграна Кеосаяна

Симоньян вручит первую премию имени Тиграна Кеосаяна двум воспитательницам из Оренбуржья

© Глава города БугурусланГлава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко с воспитателями детского сада Лией Галеевой и Людмилой Платоновой
Глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко с воспитателями детского сада Лией Галеевой и Людмилой Платоновой
© Глава города Бугуруслан
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Премию имени Тиграна Кеосаяна по одному миллиону рублей каждая получат воспитательницы детского сада из Оренбуржья, которые защитили детей от нападения мужчины с ножом. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Сегодня я только получила их банковские реквизиты. Одной воспитательнице я отправлю один миллион рублей сегодня, а второй отправлю завтра, так как банк не разрешает в один день отправлять больше, чем один миллион", – рассказала Симоньян РИА Новости.
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.
Размер премии составит миллион рублей. По словам Симоньян, ее будут выдавать по мере появления таких историй и людей, не реже, чем десять раз в год.
На прошлой неделе мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом попытался проникнуть в детское дошкольное учреждение в Оренбурге, однако был остановлен воспитательницей детского сада. Женщина удержала нарушителя до приезда экстренных служб, благодаря чему предотвратила трагедию. Воспитатель детского сада получит награду от Следкома за самоотверженное задержание.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния