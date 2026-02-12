РФ рассматривает возможность запуска поездов в Грузию через Абхазию

https://crimea.ria.ru/20260212/rf-rassmatrivaet-vozmozhnost-zapuska-poezdov-v-gruziyu-cherez-abkhaziyu-1153156925.html
2026-02-12T16:28
2026-02-12T16:28
2026-02-12T16:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Российская сторона рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию Абхазии. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает РИА Новости.По его словам, на данный момент ведется работа над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе.Он добавил, что Москва "приступает к предметным переговорам" с Ереваном о восстановлении двух участков железных дорог Армении, которые обеспечат их стыковку с железными дорогами Азербайджана в районе города Ерасх и железными дорогами Турции в районе населенного пункта Ахурян."Восстановление указанных участков (в Армении) обеспечит Российской Федерации возможность прямого железнодорожного сообщения с Нахичеванской Автономной Республикой Азербайджана, Турцией с выходом к портам Средиземного моря и Ираном с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана", - сказал он.Оверчук подчеркнул, что "укрепление транспортно-логистической связанности на Кавказе критически важно для мира, стабильности и экономического процветания народов Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, Турции и России".Москва рассчитывает на конструктивное взаимодействие всех государств региона в решении этой важной общей задачи, добавил вице-премьер РФ.
16:28 12.02.2026 (обновлено: 16:33 12.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Российская сторона рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию Абхазии. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает РИА Новости.
По его словам, на данный момент ведется работа над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе.
"В том числе рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Грузией через территорию Абхазии", – сказал зампредседателя правительства РФ.
Он добавил, что Москва "приступает к предметным переговорам" с Ереваном о восстановлении двух участков железных дорог Армении, которые обеспечат их стыковку с железными дорогами Азербайджана в районе города Ерасх и железными дорогами Турции в районе населенного пункта Ахурян.
"Восстановление указанных участков (в Армении) обеспечит Российской Федерации возможность прямого железнодорожного сообщения с Нахичеванской Автономной Республикой Азербайджана, Турцией с выходом к портам Средиземного моря и Ираном с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана", - сказал он.
Оверчук подчеркнул, что "укрепление транспортно-логистической связанности на Кавказе критически важно для мира, стабильности и экономического процветания народов Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, Турции и России".
Москва рассчитывает на конструктивное взаимодействие всех государств региона в решении этой важной общей задачи, добавил вице-премьер РФ.
