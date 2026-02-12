https://crimea.ria.ru/20260212/rf-rassmatrivaet-vozmozhnost-zapuska-poezdov-v-gruziyu-cherez-abkhaziyu-1153156925.html

РФ рассматривает возможность запуска поездов в Грузию через Абхазию

Российская сторона рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию Абхазии. Об этом сообщил вице-премьер РФ...

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Российская сторона рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию Абхазии. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает РИА Новости.По его словам, на данный момент ведется работа над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе.Он добавил, что Москва "приступает к предметным переговорам" с Ереваном о восстановлении двух участков железных дорог Армении, которые обеспечат их стыковку с железными дорогами Азербайджана в районе города Ерасх и железными дорогами Турции в районе населенного пункта Ахурян."Восстановление указанных участков (в Армении) обеспечит Российской Федерации возможность прямого железнодорожного сообщения с Нахичеванской Автономной Республикой Азербайджана, Турцией с выходом к портам Средиземного моря и Ираном с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана", - сказал он.Оверчук подчеркнул, что "укрепление транспортно-логистической связанности на Кавказе критически важно для мира, стабильности и экономического процветания народов Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, Турции и России".Москва рассчитывает на конструктивное взаимодействие всех государств региона в решении этой важной общей задачи, добавил вице-премьер РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

