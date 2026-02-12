Рейтинг@Mail.ru
За избиение полицейского в Евпатории в колонию отправили четверых крымчан
За избиение полицейского в Евпатории в колонию отправили четверых крымчан
За избиение полицейского в Евпатории в колонию отправили четверых крымчан - РИА Новости Крым, 12.02.2026
За избиение полицейского в Евпатории в колонию отправили четверых крымчан
В Евпатории трое молодых людей и девушка отправятся в колонию за избиение сотрудника полиции. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя. РИА Новости Крым, 12.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Евпатории трое молодых людей и девушка отправятся в колонию за избиение сотрудника полиции. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.По информации следствия, поздним вечером 3 июля 2025 года сотрудник полиции на улице Горького сделал замечание нетрезвым молодым людям: компания громко слушала музыку и нецензурно выражалась.Сотруднику полиции были причинены различные травмы. Жители Евпатории признаны виновными в нападении на стража порядка и причинении ему телесных повреждений. В зависимости от роли каждого в совершенном преступлении они приговорены к различным срокам наказания"Суд приговорил виновных к 1 году 6 месяцам, 2 годам, 3 годам 4 месяцам лишения свободы", – добавили в республиканской прокуратуре.Отбывать наказание им предстоит в исправительных колониях общего и строгого режимов, уточнили в надзорном ведомстве.Ранее в Черноморском районе Крыма 33-летний мужчина нанес телесные повреждения сотруднику полиции. За это мужчину приговорили к 1,5 годам лишения свободы.
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Евпатории трое молодых людей и девушка отправятся в колонию за избиение сотрудника полиции. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.
По информации следствия, поздним вечером 3 июля 2025 года сотрудник полиции на улице Горького сделал замечание нетрезвым молодым людям: компания громко слушала музыку и нецензурно выражалась.

"В ответ нетрезвая молодежь повалила представителя власти на землю. Избивали руками и ногами, а также злоумышленники нанесли ему удары по телу палкой и горлышком от разбитой бутылки", – сказано в сообщении.

Сотруднику полиции были причинены различные травмы. Жители Евпатории признаны виновными в нападении на стража порядка и причинении ему телесных повреждений. В зависимости от роли каждого в совершенном преступлении они приговорены к различным срокам наказания
"Суд приговорил виновных к 1 году 6 месяцам, 2 годам, 3 годам 4 месяцам лишения свободы", – добавили в республиканской прокуратуре.
Отбывать наказание им предстоит в исправительных колониях общего и строгого режимов, уточнили в надзорном ведомстве.
Ранее в Черноморском районе Крыма 33-летний мужчина нанес телесные повреждения сотруднику полиции. За это мужчину приговорили к 1,5 годам лишения свободы.
