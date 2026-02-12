https://crimea.ria.ru/20260212/za-izbienie-politseyskogo-v-evpatorii-v-koloniyu-otpravili-chetverykh-krymchan-1153151974.html
За избиение полицейского в Евпатории в колонию отправили четверых крымчан
За избиение полицейского в Евпатории в колонию отправили четверых крымчан - РИА Новости Крым, 12.02.2026
За избиение полицейского в Евпатории в колонию отправили четверых крымчан
В Евпатории трое молодых людей и девушка отправятся в колонию за избиение сотрудника полиции. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя. РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T15:50
2026-02-12T15:50
2026-02-12T15:50
новости
новости крыма
происшествия
евпатория
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
полиция
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/09/1126308468_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_fad32ff6838da1c8198259ce4059f70e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Евпатории трое молодых людей и девушка отправятся в колонию за избиение сотрудника полиции. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.По информации следствия, поздним вечером 3 июля 2025 года сотрудник полиции на улице Горького сделал замечание нетрезвым молодым людям: компания громко слушала музыку и нецензурно выражалась.Сотруднику полиции были причинены различные травмы. Жители Евпатории признаны виновными в нападении на стража порядка и причинении ему телесных повреждений. В зависимости от роли каждого в совершенном преступлении они приговорены к различным срокам наказания"Суд приговорил виновных к 1 году 6 месяцам, 2 годам, 3 годам 4 месяцам лишения свободы", – добавили в республиканской прокуратуре.Отбывать наказание им предстоит в исправительных колониях общего и строгого режимов, уточнили в надзорном ведомстве.Ранее в Черноморском районе Крыма 33-летний мужчина нанес телесные повреждения сотруднику полиции. За это мужчину приговорили к 1,5 годам лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории трое парней избили мужчинуСимферополец сядет на 2,5 года за избиение своего знакомогоВ Севастополе трое приятелей устроили разборки со стрельбой и поджогом
евпатория
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/09/1126308468_142:0:1565:1067_1920x0_80_0_0_e276b4f487b62f5af063d8030c8207df.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, новости крыма, происшествия, евпатория, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, полиция, крым
За избиение полицейского в Евпатории в колонию отправили четверых крымчан
В Евпатории четверо молодых людей получили срок за нападение на сотрудника полиции
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Евпатории трое молодых людей и девушка отправятся в колонию за избиение сотрудника полиции. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.
По информации следствия, поздним вечером 3 июля 2025 года сотрудник полиции на улице Горького сделал замечание нетрезвым молодым людям: компания громко слушала музыку и нецензурно выражалась.
"В ответ нетрезвая молодежь повалила представителя власти на землю. Избивали руками и ногами, а также злоумышленники нанесли ему удары по телу палкой и горлышком от разбитой бутылки", – сказано в сообщении.
Сотруднику полиции были причинены различные травмы. Жители Евпатории признаны виновными в нападении на стража порядка и причинении ему телесных повреждений. В зависимости от роли каждого в совершенном преступлении они приговорены к различным срокам наказания
"Суд приговорил виновных к 1 году 6 месяцам, 2 годам, 3 годам 4 месяцам лишения свободы", – добавили в республиканской прокуратуре.
Отбывать наказание им предстоит в исправительных колониях общего и строгого режимов, уточнили в надзорном ведомстве.
Ранее в Черноморском районе Крыма 33-летний мужчина нанес телесные повреждения сотруднику полиции
. За это мужчину приговорили к 1,5 годам лишения свободы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: