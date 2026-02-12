https://crimea.ria.ru/20260212/zdes-kuyut-i-krasyat-metall-v-krymu-veteran-svo-zapuskaet-proizvodstvo-1153094354.html

Здесь куют и красят металл: в Крыму ветеран СВО запускает производство

Здесь куют и красят металл: в Крыму ветеран СВО запускает производство - РИА Новости Крым, 12.02.2026

Здесь куют и красят металл: в Крыму ветеран СВО запускает производство

Идея заняться кузнечным делом и открыть цех порошковой окраски металла пришла в голову ветерана СВО Алексея Селуянова еще в госпитале. В больничных стенах он... РИА Новости Крым, 12.02.2026

2026-02-12T19:31

2026-02-12T19:31

2026-02-12T19:31

эксклюзивы риа новости крым

крым

новости сво

ветераны сво

участники сво

общество

новости крыма

судак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0c/1153154773_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_d61bafece13d8356173a6768e1ce00d2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Идея заняться кузнечным делом и открыть цех порошковой окраски металла пришла в голову ветерана СВО Алексея Селуянова еще в госпитале. В больничных стенах он провел полгода, залечивая последствия ранения и обострившихся хронических болезней. Теперь он, вернувшись в родной Судак, собрал команду единомышленников, и они вместе пытаются наладить в городе производство. Уже сейчас они делают то, что другим многие годы было не под силу. Вкладывают в свое дело – время, душу, средства.Кузня как отдушинаВ кузнечно-сварочном цеху, где мастера могут сделать любое кованое изделие, пылает огнем горн. Огромной глыбой возвышается ударный боек - мощный молот с массой удара в две-три тонны, тогда как кувалда способна ударить всего на 300-400 килограммов. Помещение хорошо освещено, здесь чисто и сухо, свежевыбеленные стены радуют глаз."Это сейчас здесь так. А долгое время все было заброшено. Мы сами заменили всю проводку, починили крышу, покрасили и побелили стены. Ремонт в помещениях начали в осенью. Вот-вот и запустим производство. Уже получаем первые заказы", – рассказывает Алексей Селуянов, встречая корреспондентов РИА Новости Крым.– Расскажите, кто вам помогает?– Родственники, друзья. Единомышленники, в общем. Вот мой друг – Володя Бугаец, мы в детстве в соседних дворах жили. У него сейчас сыновья на СВО.Ветеран Селуянов стал участником проекта "СВОе дело". Признается, это помогло ему выбрать правильное направление для начала бизнеса, когда вернулся "на гражданку"."Перед тем, как запуститься, мы все тщательно обдумали, чтобы наверняка сработало. На свои деньги купили оборудование для производства порошковой покраски - камеру и печь полимеризации, монтировали кузню, несколько цехов сварки. Сейчас ждем детали на эту вот раритетную "бэушку", – говорит он, показывая на еще один механизм внушительного размера.– Что это такое?– Это гильотина для рубки металла. Берете, например, лист металла. И вам его надо на полоски нарубить, чтобы болгаркой не резать, не стоять. Тут все быстро: подсунул, нажал кнопку. Готово. Это еще советский раритет. И он незаменим при производстве входных дверей. Вообще, мы берем советские раритеты и пытаемся их реанимировать, чтобы они еще послужили. Вот компрессор, видишь, мы его купили, разобрали до болтиков, перебрали все двигатели. Сейчас мотор поставим и будем запускать.На площади более трехсот "квадратов" Селуянов и его команда планирует открыть шесть цехов. Не только кузнечный, но и сварочный, и производственный. Будут делать различные металлоконструкции, входные двери, кованные ландшафтные скамейки и решетки. Образцы некоторых изделий уже представлены тут же – виноградные листья и лоза – как живые, продуманы до малейших изгибов. Однако сосредоточиться мастера все же хотят на уникальной для региона технике – порошковой покраске металла."В Крыму таких всего три-четыре небольших производства. В Судаке этим никто не занимается. Но, учитывая наш морской климат, такая технология покраски металла просто незаменима! Ведь это отличная защита от коррозии. Один раз покрасил, и минимум 15-20 лет об этом не думаешь, тряпочкой протер – и отлично", – говорит мастер.– А что, можно так красить?– Да что угодно. Металл любой, даже алюминий. У одного нашего знакомого бампер покрашен. Так он говорит, что даже забыл, когда под автомобиль заглядывал. Заборы можно красить. Входные двери, двери в подъезды, чтобы каждый год не тратиться на их подкрашивание. А видели у нас на набережной военный санаторий? Так у него забор с 1975-го года стоит, уже везде проржавел. Можно было бы сварить новый, красивый. Совместно с горожанами выбрать дизайн. Почему нет?Мастера признаются, что будут рады любой работе, что искренне хотят помогать родному городу быть еще лучше и краше, готовы реализовывать различные проекты."У нас ведь в городе мэр – тоже участник СВО – Кирилл Чебышев. Так вот я его деда знал хорошо! Он здесь в автопарке работал. А его бабушка с моей мамой в детском саду работала", – признается Селуянов.– В администрации были? Рассказали о том, что готовы запустить в городе уникальное производство?– Да. Все хорошо. Кирилл Чебышев мне сказал, если что, обращайся. Но я не тот человек, который приходит по каждому вопросу. Ни разу к нему еще не приходил. Понимаешь? Мы все сами пытаемся. Сейчас вот чешем головы, у кого занимать. Друзья все готовы помочь.Вернулся в город детства"Родился я в Вологде, но в девять месяцев заболел детским туберкулезом, врачи сказали маме: срочно климат меняйте. И она привезла меня в Крым, в Судак, к морю. Здесь жил, учился. А потом уехал почти на тридцать лет. Работал в Москве, Вологде, Череповце", – вспоминает собеседник. И добавляет: "Когда в госпитале сказали, что меня однозначно увольняют, что моя война закончилась, потому что у меня не слышит одно ухо и проблемы с печенью, решил вернуться в родной город, туда, где вырос. Туда, где мои родственники и друзья детства".Говорит, вся его жизнь связана с деревом и металлом. Когда-то закончил Одесское мореходное училище, получил специальность станочника-краснодеревщика, занимался сваркой, работал в кузне - помогал потомственному кузнецу.Воевал боец Селуянов под Харьковом. Был штурмовиком с позывным "Спец"."Контракт подписал через частную военную компанию. Так как очень хотел быть участником СВО, а не просто сидеть в тылу. Ведь раньше служил в морской пехоте, диверсионное разведывание, у меня хорошая спецподготовка", – делится он.Вражеский дрон упал невдалеке. 60-летнего бойца сильно контузило, выбило зубы, случился гипертонический криз."Давление шибануло 240/150, меня вырубило. Командир заставил в госпиталь поехать. Полгода лежал в Питере. Там оказался в одной палате с Валерием Кораблиным, позывной "Карабин". Разговорились. Оказалось, что он кузнец. Позвал его с собой в Крым. Он согласился", – вспоминает ветеран Селуянов. И уточняет, что сейчас его напарник болеет, поэтому не смог приехать на встречу с корреспондентами.Но к открытию производства и началу работы цехов "Карабин" обещает поправиться: чтобы горн не простаивал и кузнечное дело в Крыму крепло.Ранее руководитель Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС Крым) Екатерина Савичева рассказывала, что в Крыму ветераны СВО из числа выпускников программы "СВОе дело" Центра "Мой бизнес" в прошлом году чаще открывали свое предприятие в отрасли сельского хозяйства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:"Созидать хочется": юрист из Башкирии открыл в Крыму технопарк для детейУчить детей – в Крыму снайпер нашел свое призвание на гражданкеСад как спасение от боли: в Крыму ветеран СВО стал фермером

https://crimea.ria.ru/20260126/kakoy-biznes-v-krymu-otkryvayut-veterany-svo-chasche-vsego-1152636203.html

крым

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, новости сво, ветераны сво, участники сво, общество, новости крыма, судак