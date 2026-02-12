https://crimea.ria.ru/20260212/v-ryazanskoy-oblasti-na-pozhare-pogibla-semya-s-dvumya-detmi-1153159175.html
В Рязанской области на пожаре погибла семья с двумя детьми
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Семья с двумя детьми погибла на пожаре в частном доме в одном из сел Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.По данным пресс-службы, трагедия произошла накануне вечером в селе Желудево.Огонь на 30 квадратах ликвидировали 14 специалистов и 7 единиц техники. Сейчас на месте работают следователи.Трое маленьких детей погибли на пожаре в одной из многоэтажек Владивостока. Возгорание произошло в квартире, несовершеннолетние находились без присмотра взрослых, сообщали ранее в четверг в МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое детей и мать погибли на пожаре в ЛисичанскеВ Севастополе загорелся жилой домВ Джанкойском районе Крыма произошел пожар в жилом доме
