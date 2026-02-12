Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области на пожаре погибла семья с двумя детьми
https://crimea.ria.ru/20260212/v-ryazanskoy-oblasti-na-pozhare-pogibla-semya-s-dvumya-detmi-1153159175.html
В Рязанской области на пожаре погибла семья с двумя детьми
В Рязанской области на пожаре погибла семья с двумя детьми - РИА Новости Крым, 12.02.2026
В Рязанской области на пожаре погибла семья с двумя детьми
Семья с двумя детьми погибла на пожаре в частном доме в одном из сел Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 12.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Семья с двумя детьми погибла на пожаре в частном доме в одном из сел Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.По данным пресс-службы, трагедия произошла накануне вечером в селе Желудево.Огонь на 30 квадратах ликвидировали 14 специалистов и 7 единиц техники. Сейчас на месте работают следователи.Трое маленьких детей погибли на пожаре в одной из многоэтажек Владивостока. Возгорание произошло в квартире, несовершеннолетние находились без присмотра взрослых, сообщали ранее в четверг в МЧС России.
рязанская область
Новости
В Рязанской области на пожаре погибла семья с двумя детьми

Семья с двумя детьми погибла на пожаре в Рязанской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Семья с двумя детьми погибла на пожаре в частном доме в одном из сел Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным пресс-службы, трагедия произошла накануне вечером в селе Желудево.
"В частном доме при тушении огнеборцы обнаружили тела четырех погибших, из них двое детей", – сказано в сообщении.
Огонь на 30 квадратах ликвидировали 14 специалистов и 7 единиц техники. Сейчас на месте работают следователи.
Трое маленьких детей погибли на пожаре в одной из многоэтажек Владивостока. Возгорание произошло в квартире, несовершеннолетние находились без присмотра взрослых, сообщали ранее в четверг в МЧС России.
