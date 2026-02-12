Рейтинг@Mail.ru
Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара
Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара
Главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян присвоено звание "Почетный гражданин Краснодара". Об этом... РИА Новости Крым, 12.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян присвоено звание "Почетный гражданин Краснодара". Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Маргарита Симоньян родилась и училась в Краснодаре и начала журналистскую карьеру корреспондентом телерадиокомпании "Краснодар".Он отметил, что Маргарита Симоньян своим талантом и трудолюбием достигла выдающихся высот в журналистике. Несмотря на международный масштаб стоящих перед ней задач, она никогда не теряла связь с краем и всегда с любовью рассказывает о том, где начинала свой путь.Ранее Маргарита Симоньян получила специальный приз национальной литературной премии "Слово" за книгу "В начале было Слово - в конце будет Цифра".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодар, краснодарский край, вениамин кондратьев, маргарита симоньян, новости, кубань, общество
Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара

Маргарите Симоньян присвоили звание "Почетный гражданин Краснодара"

16:06 12.02.2026
 
© ТГ-канал Вениамин КондратьевМаргарита Симоньян и Вениамин Кондратьев
Маргарита Симоньян и Вениамин Кондратьев
© ТГ-канал Вениамин Кондратьев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян присвоено звание "Почетный гражданин Краснодара". Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Маргарита Симоньян родилась и училась в Краснодаре и начала журналистскую карьеру корреспондентом телерадиокомпании "Краснодар".

"Всегда рад видеть Маргариту Симоньян в нашем крае. Сегодня ей присвоили звание "Почетный гражданин города Краснодар", поздравил ее лично. Это абсолютно заслуженное признание и знак уважения земляков за преданность родному городу", - написал Кондратьев в своем ТГ-канале.

Он отметил, что Маргарита Симоньян своим талантом и трудолюбием достигла выдающихся высот в журналистике. Несмотря на международный масштаб стоящих перед ней задач, она никогда не теряла связь с краем и всегда с любовью рассказывает о том, где начинала свой путь.
Ранее Маргарита Симоньян получила специальный приз национальной литературной премии "Слово" за книгу "В начале было Слово - в конце будет Цифра".
Николай Замараев
Вчера, 20:36
Семья погибшего в Анапе охранника получит премию имени Тиграна Кеосаяна
 
Лента новостейМолния