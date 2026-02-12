https://crimea.ria.ru/20260212/margarita-simonyan-stala-pochetnym-grazhdaninom-krasnodara-1153153300.html
Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара
Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара
Главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян присвоено звание "Почетный гражданин Краснодара". Об этом... РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T16:06
2026-02-12T16:06
2026-02-12T16:06
краснодар
краснодарский край
вениамин кондратьев
маргарита симоньян
новости
кубань
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0c/1153152176_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7fbd1cb652372368356ed75a62169047.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян присвоено звание "Почетный гражданин Краснодара". Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Маргарита Симоньян родилась и училась в Краснодаре и начала журналистскую карьеру корреспондентом телерадиокомпании "Краснодар".Он отметил, что Маргарита Симоньян своим талантом и трудолюбием достигла выдающихся высот в журналистике. Несмотря на международный масштаб стоящих перед ней задач, она никогда не теряла связь с краем и всегда с любовью рассказывает о том, где начинала свой путь.Ранее Маргарита Симоньян получила специальный приз национальной литературной премии "Слово" за книгу "В начале было Слово - в конце будет Цифра".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260211/semya-pogibshego-v-anape-okhrannika-poluchit-premiyu-imeni-tigrana-keosayana-1153135378.html
краснодар
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0c/1153152176_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_bdd4ba8beaaf2d692a8b2703fd88e4e6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, краснодарский край, вениамин кондратьев, маргарита симоньян, новости, кубань, общество
Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара
Маргарите Симоньян присвоили звание "Почетный гражданин Краснодара"