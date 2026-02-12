https://crimea.ria.ru/20260212/glava-sela-v-bryanskoy-obrasti-ranen-pri-atake-vsu-1153157413.html
Глава села в Брянской обрасти ранен при атаке ВСУ
Глава села в Брянской обрасти ранен при атаке ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Глава Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской обрасти ранен в результате очередной атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Багомаз.По его словам, пострадавшему оказана медицинская помощь. Транспортное средство повреждено. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.7 февраля при ракетной атаке ВСУ по Брянской области ранения получили два человека. Регион частично остался без отопления и света.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две учительницы ранены при атаке дрона-камикадзе в Брянской областиВСУ ударили Нептунами и HIMARS по Брянской областиВСУ ударили ракетой С-200 по Брянской области – разрушены четыре дома
