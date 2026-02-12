https://crimea.ria.ru/20260212/glava-sela-v-bryanskoy-obrasti-ranen-pri-atake-vsu-1153157413.html

Глава села в Брянской обрасти ранен при атаке ВСУ

Глава села в Брянской обрасти ранен при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 12.02.2026

Глава села в Брянской обрасти ранен при атаке ВСУ

Глава Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской обрасти ранен в результате очередной атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Багомаз. РИА Новости Крым, 12.02.2026

2026-02-12T16:52

2026-02-12T16:52

2026-02-12T16:59

новости

александр богомаз

брянская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Глава Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской обрасти ранен в результате очередной атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Багомаз.По его словам, пострадавшему оказана медицинская помощь. Транспортное средство повреждено. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.7 февраля при ракетной атаке ВСУ по Брянской области ранения получили два человека. Регион частично остался без отопления и света.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две учительницы ранены при атаке дрона-камикадзе в Брянской областиВСУ ударили Нептунами и HIMARS по Брянской областиВСУ ударили ракетой С-200 по Брянской области – разрушены четыре дома

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, александр богомаз, брянская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу