Глава села в Брянской обрасти ранен при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Глава села в Брянской обрасти ранен при атаке ВСУ
Глава села в Брянской обрасти ранен при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Глава села в Брянской обрасти ранен при атаке ВСУ
Глава Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской обрасти ранен в результате очередной атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Багомаз. РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T16:52
2026-02-12T16:59
новости
александр богомаз
брянская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
обстрелы всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Глава Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской обрасти ранен в результате очередной атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Багомаз.По его словам, пострадавшему оказана медицинская помощь. Транспортное средство повреждено. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.7 февраля при ракетной атаке ВСУ по Брянской области ранения получили два человека. Регион частично остался без отопления и света.
брянская область
новости, александр богомаз, брянская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу
Глава села в Брянской обрасти ранен при атаке ВСУ

Глава села в Брянской обрасти ранен в результате очередной атаки ВСУ – Богомаз

16:52 12.02.2026 (обновлено: 16:59 12.02.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Глава Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской обрасти ранен в результате очередной атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Багомаз.
"Украинские террористы намеренно нанесли удар по движущемуся гражданскому автомобилю вблизи села Марковск Погарского района. В результате террористической атаки, к сожалению, ранение получил глава Чаусовского сельского поселения", – проинформировал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавшему оказана медицинская помощь. Транспортное средство повреждено. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.
7 февраля при ракетной атаке ВСУ по Брянской области ранения получили два человека. Регион частично остался без отопления и света.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиАлександр БогомазБрянская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУОбстрелы ВСУ
 
