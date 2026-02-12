Рейтинг@Mail.ru
Бахчисарайский район частично обесточен - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Бахчисарайский район частично обесточен
Бахчисарайский район частично обесточен - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Бахчисарайский район частично обесточен
Шесть населенных пунктов Бахчисарайского района обесточены из-за аварии на сетях. Сообщила пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.02.2026
бахчисарайский район
крым
новости крыма
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов Бахчисарайского района обесточены из-за аварии на сетях. Сообщила пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа. Энергетики уже приступили к работе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
бахчисарайский район
крым
бахчисарайский район, крым, новости крыма, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго"
Бахчисарайский район частично обесточен

Шесть населенных пунктов в Бахчисарайском районе частично обесточены

15:56 12.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов Бахчисарайского района обесточены из-за аварии на сетях. Сообщила пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"Аварийное отключение. Бахчисарайский район, населенные пункты частично: Верхоречье, Баштановка, Предущельное, Кудрино, Машино, Научный", - говорится в сообщении.
Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа. Энергетики уже приступили к работе.
Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа. Энергетики уже приступили к работе.
 
Бахчисарайский районКрымНовости КрымаОтключение электроэнергииОтключение электроэнергии в КрымуГУП РК "Крымэнерго"
 
