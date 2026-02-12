https://crimea.ria.ru/20260212/bakhchisarayskiy-rayon-chastichno-obestochen-1153152418.html

Бахчисарайский район частично обесточен

Бахчисарайский район частично обесточен - РИА Новости Крым, 12.02.2026

Бахчисарайский район частично обесточен

Шесть населенных пунктов Бахчисарайского района обесточены из-за аварии на сетях. Сообщила пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.02.2026

2026-02-12T15:56

2026-02-12T15:56

2026-02-12T15:56

бахчисарайский район

крым

новости крыма

отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

гуп рк "крымэнерго"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145420116_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4306383bb34595078b0fefa03f0cfe10.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов Бахчисарайского района обесточены из-за аварии на сетях. Сообщила пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа. Энергетики уже приступили к работе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

бахчисарайский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бахчисарайский район, крым, новости крыма, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго"