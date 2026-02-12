https://crimea.ria.ru/20260212/bakhchisarayskiy-rayon-chastichno-obestochen-1153152418.html
Бахчисарайский район частично обесточен
Шесть населенных пунктов Бахчисарайского района обесточены из-за аварии на сетях. Сообщила пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов Бахчисарайского района обесточены из-за аварии на сетях. Сообщила пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа. Энергетики уже приступили к работе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Шесть населенных пунктов в Бахчисарайском районе частично обесточены