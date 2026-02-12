220 тысяч человек остались без света в Белгороде и области после атак ВСУ

https://crimea.ria.ru/20260212/v-belgorode-i-oblasti-220-tysyach-chelovek-ostalis-bez-sveta-posle-atak-vsu-1153165439.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Белгородской области без света остались свыше 220 тысяч абонентов из-за атак со стороны ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По информации губернатора, на одной из подстанций произошла авария. Отключение электроэнергии произошло у абонентов в трех муниципалитетах.Мэр Белгорода Валентин Демидов проинформировал, что в областном центре 1 353 многоквартирных дома без электроэнергии. Из-за отключения света остановился 1 681 лифт, 11 бригад помогают людям выбраться из них. Также он сообщил, что произошел сбой в работе нескольких водозаборов и насосных станций. Специалисты перезапускают систему.Энергетики работают над ликвидацией аварии. Восстановление займет не менее четырех часов, проинформировал Демидов.10 февраля Вячеслав Гладков области сообщал, что в Белгороде вводят веерные отключения света, а также продлевают до 1 марта круглосуточный режим работы пунктов обогрева. По словам руководителя, составить график невозможно, веерные отключения исходят из того объема нагрузки, который в текущий момент времени наблюдается энергетиками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым примет 1500 детей из пострадавшей от атак ВСУ Белгородской областиГлава села в Брянской обрасти ранен при атаке ВСУУдары по Украине - мощный взрыв разрушил энергообъект в Одессе

