220 тысяч человек остались без света в Белгороде и области после атак ВСУ - РИА Новости Крым, 12.02.2026
220 тысяч человек остались без света в Белгороде и области после атак ВСУ
220 тысяч человек остались без света в Белгороде и области после атак ВСУ - РИА Новости Крым, 12.02.2026
220 тысяч человек остались без света в Белгороде и области после атак ВСУ
В Белгородской области без света остались свыше 220 тысяч абонентов из-за атак со стороны ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T19:10
2026-02-12T19:31
новости
вячеслав гладков
белгородская область
белгород
валентин демидов
электроэнергия
отключение электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Белгородской области без света остались свыше 220 тысяч абонентов из-за атак со стороны ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По информации губернатора, на одной из подстанций произошла авария. Отключение электроэнергии произошло у абонентов в трех муниципалитетах.Мэр Белгорода Валентин Демидов проинформировал, что в областном центре 1 353 многоквартирных дома без электроэнергии. Из-за отключения света остановился 1 681 лифт, 11 бригад помогают людям выбраться из них. Также он сообщил, что произошел сбой в работе нескольких водозаборов и насосных станций. Специалисты перезапускают систему.Энергетики работают над ликвидацией аварии. Восстановление займет не менее четырех часов, проинформировал Демидов.10 февраля Вячеслав Гладков области сообщал, что в Белгороде вводят веерные отключения света, а также продлевают до 1 марта круглосуточный режим работы пунктов обогрева. По словам руководителя, составить график невозможно, веерные отключения исходят из того объема нагрузки, который в текущий момент времени наблюдается энергетиками.
белгородская область
белгород
новости, вячеслав гладков, белгородская область, белгород, валентин демидов, электроэнергия, отключение электроэнергии
220 тысяч человек остались без света в Белгороде и области после атак ВСУ

В Белгороде и области больше 220 тысяч человек остались без света после атак ВСУ

19:10 12.02.2026 (обновлено: 19:31 12.02.2026)
 
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и ЕвратомеЛЭП
ЛЭП
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и Евратоме
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Белгородской области без света остались свыше 220 тысяч абонентов из-за атак со стороны ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Из-за нанесенного врагом огневого воздействия происходят веерные отключения электроэнергии. Без света более чем 220 тысяч абонентов", – сказано в сообщении.
По информации губернатора, на одной из подстанций произошла авария. Отключение электроэнергии произошло у абонентов в трех муниципалитетах.

"Это Белгород, Белгородский и Шебекинский округа. Аварийные бригады работают. Восстановление займет не менее четырех часов", – добавил глава региона.

Мэр Белгорода Валентин Демидов проинформировал, что в областном центре 1 353 многоквартирных дома без электроэнергии. Из-за отключения света остановился 1 681 лифт, 11 бригад помогают людям выбраться из них. Также он сообщил, что произошел сбой в работе нескольких водозаборов и насосных станций. Специалисты перезапускают систему.
Энергетики работают над ликвидацией аварии. Восстановление займет не менее четырех часов, проинформировал Демидов.
10 февраля Вячеслав Гладков области сообщал, что в Белгороде вводят веерные отключения света, а также продлевают до 1 марта круглосуточный режим работы пунктов обогрева. По словам руководителя, составить график невозможно, веерные отключения исходят из того объема нагрузки, который в текущий момент времени наблюдается энергетиками.
НовостиВячеслав ГладковБелгородская областьБелгородВалентин ДемидовЭлектроэнергияОтключение электроэнергии
 
