Россияне выбирают Крым для романтических путешествий - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Россияне выбирают Крым для романтических путешествий
Россияне выбирают Крым для романтических путешествий - РИА Новости Крым, 12.02.2026
Россияне выбирают Крым для романтических путешествий
Россияне считают Крым одним из самых лучших направлений для романтических путешествий. Таковы данные исследования сервиса Авито.Путешествия, которые появились в РИА Новости Крым, 12.02.2026
2026-02-12T17:55
2026-02-12T17:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Россияне считают Крым одним из самых лучших направлений для романтических путешествий. Таковы данные исследования сервиса Авито.Путешествия, которые появились в распоряжении РИА Новости Крым.Среди жителей Южного федерального округа Крым самым романтичным назвали 30% опрошенных. Также в топ-5 предпочтений вошли Сочи и Черноморское побережье, Алтай и Байкал.Что касается времени отдыха, то большинство опрошенных путешественников – 65% –идеальным временем для поездки с любимым человеком считают лето, и эта точка зрения наиболее популярна среди респондентов старше 65 лет. Организацию поездки как сюрприз выбирали только 10% участников опроса: по мнению большинства туристов, отдых лучше планировать совместно.Определили эксперты и предпочтения по месту. Так, загородный дом с баней и гостиницу с сервисом чаще всего называют подходящим вариантом для романтики. При этом отели особенно популярны у женщин и туристов старше 65 лет, а молодежь, по данным опроса, больше склонна выбирать современные апартаменты с видом на город или бутик-отели.Специалисты российского сервиса бронирования Твил.Ру ранее выяснили, что Ялта вошла в десятку самых популярных у российских туристов направлений для весеннего отдыха.
17:55 12.02.2026
 
Семейная пара на берегу моря
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Россияне считают Крым одним из самых лучших направлений для романтических путешествий. Таковы данные исследования сервиса Авито.Путешествия, которые появились в распоряжении РИА Новости Крым.
"За белые ночи и разводные мосты Северной Столицы высказались 26% респондентов. Второе место в рейтинге занял Крым – 23%. Его особенно высоко оценили женщины – 26% и участники опроса от 35 до 44 лет – 27%", – выяснили аналитики сервиса.
Среди жителей Южного федерального округа Крым самым романтичным назвали 30% опрошенных. Также в топ-5 предпочтений вошли Сочи и Черноморское побережье, Алтай и Байкал.
Что касается времени отдыха, то большинство опрошенных путешественников – 65% –идеальным временем для поездки с любимым человеком считают лето, и эта точка зрения наиболее популярна среди респондентов старше 65 лет. Организацию поездки как сюрприз выбирали только 10% участников опроса: по мнению большинства туристов, отдых лучше планировать совместно.
Определили эксперты и предпочтения по месту. Так, загородный дом с баней и гостиницу с сервисом чаще всего называют подходящим вариантом для романтики. При этом отели особенно популярны у женщин и туристов старше 65 лет, а молодежь, по данным опроса, больше склонна выбирать современные апартаменты с видом на город или бутик-отели.
Специалисты российского сервиса бронирования Твил.Ру ранее выяснили, что Ялта вошла в десятку самых популярных у российских туристов направлений для весеннего отдыха.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кодекс туриста для гостей Крыма создадут в республике
Крым отменяет "низкий" сезон и ставит туризм на поток
Что будет с ценами на отдых в Крыму летом 2026
 
