Россияне выбирают Крым для романтических путешествий

Россияне считают Крым одним из самых лучших направлений для романтических путешествий. Таковы данные исследования сервиса Авито.Путешествия, которые появились в РИА Новости Крым, 12.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Россияне считают Крым одним из самых лучших направлений для романтических путешествий. Таковы данные исследования сервиса Авито.Путешествия, которые появились в распоряжении РИА Новости Крым.Среди жителей Южного федерального округа Крым самым романтичным назвали 30% опрошенных. Также в топ-5 предпочтений вошли Сочи и Черноморское побережье, Алтай и Байкал.Что касается времени отдыха, то большинство опрошенных путешественников – 65% –идеальным временем для поездки с любимым человеком считают лето, и эта точка зрения наиболее популярна среди респондентов старше 65 лет. Организацию поездки как сюрприз выбирали только 10% участников опроса: по мнению большинства туристов, отдых лучше планировать совместно.Определили эксперты и предпочтения по месту. Так, загородный дом с баней и гостиницу с сервисом чаще всего называют подходящим вариантом для романтики. При этом отели особенно популярны у женщин и туристов старше 65 лет, а молодежь, по данным опроса, больше склонна выбирать современные апартаменты с видом на город или бутик-отели.Специалисты российского сервиса бронирования Твил.Ру ранее выяснили, что Ялта вошла в десятку самых популярных у российских туристов направлений для весеннего отдыха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кодекс туриста для гостей Крыма создадут в республикеКрым отменяет "низкий" сезон и ставит туризм на потокЧто будет с ценами на отдых в Крыму летом 2026

